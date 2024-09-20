https://ria.ru/20240920/dodik-1973820109.html
Додик посетит саммит БРИКС в Казани
Додик посетит саммит БРИКС в Казани - РИА Новости, 20.09.2024
Додик посетит саммит БРИКС в Казани
Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил РИА Новости, что с гордостью примет участие в саммите БРИКС в Казани. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T13:45
2024-09-20T13:45
2024-09-20T13:57
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БАТАЙНИЦА (Сербия), 20 сен - РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил РИА Новости, что с гордостью примет участие в саммите БРИКС в Казани."Я буду 20-го (октября - ред.) в Казани, приглашен к участию, меня это радует, уверен, что у меня будет возможность встретиться с другими участниками саммита. Это мировое событие самого высокого ранга, в котором участвуют сильнейшие страны мира", - заявил Додик.По его словам, нынешняя ситуация в мире требует ответа, потому что не отвечает ценностям БРИКС - "уважению суверенных прав других государств, невмешательству во внутренние вопросы", которые продвигают страны- члены БРИКС."Поэтому я особенно горжусь тем, что приглашен, и приеду туда уже 19-20 октября", - подчеркнул президент РС БиГ.
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казань, брикс, саммит брикс, милорад додик, в мире, россия
Казань, БРИКС, Саммит БРИКС, Милорад Додик, В мире, Россия
Додик посетит саммит БРИКС в Казани
Президент Республики Сербской БиГ примет участие в саммите БРИКС в Казани
БАТАЙНИЦА (Сербия), 20 сен - РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил РИА Новости, что с гордостью примет участие в саммите БРИКС в Казани.
"Я буду 20-го (октября - ред.) в Казани, приглашен к участию, меня это радует, уверен, что у меня будет возможность встретиться с другими участниками саммита. Это мировое событие самого высокого ранга, в котором участвуют сильнейшие страны мира", - заявил Додик.
По его словам, нынешняя ситуация в мире требует ответа, потому что не отвечает ценностям БРИКС - "уважению суверенных прав других государств, невмешательству во внутренние вопросы", которые продвигают страны- члены БРИКС.
"Поэтому я особенно горжусь тем, что приглашен, и приеду туда уже 19-20 октября", - подчеркнул президент РС БиГ.