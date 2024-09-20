https://ria.ru/20240920/dodik-1973820109.html

Додик посетит саммит БРИКС в Казани

Додик посетит саммит БРИКС в Казани - РИА Новости, 20.09.2024

Додик посетит саммит БРИКС в Казани

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил РИА Новости, что с гордостью примет участие в саммите БРИКС в Казани. РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T13:45

2024-09-20T13:45

2024-09-20T13:57

казань

брикс

саммит брикс

милорад додик

в мире

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874133770_0:193:3117:1946_1920x0_80_0_0_f5f85ee0f6615d04974b3739818c5ac8.jpg

БАТАЙНИЦА (Сербия), 20 сен - РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил РИА Новости, что с гордостью примет участие в саммите БРИКС в Казани."Я буду 20-го (октября - ред.) в Казани, приглашен к участию, меня это радует, уверен, что у меня будет возможность встретиться с другими участниками саммита. Это мировое событие самого высокого ранга, в котором участвуют сильнейшие страны мира", - заявил Додик.По его словам, нынешняя ситуация в мире требует ответа, потому что не отвечает ценностям БРИКС - "уважению суверенных прав других государств, невмешательству во внутренние вопросы", которые продвигают страны- члены БРИКС."Поэтому я особенно горжусь тем, что приглашен, и приеду туда уже 19-20 октября", - подчеркнул президент РС БиГ.

https://ria.ru/20240920/kazan-1973764356.html

казань

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

казань, брикс, саммит брикс, милорад додик, в мире, россия