Рейтинг@Mail.ru
Украинские СМИ сообщили о мощном взрыве в Днепропетровске - РИА Новости, 20.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:48 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/dnepropetrovsk-1973926417.html
Украинские СМИ сообщили о мощном взрыве в Днепропетровске
Украинские СМИ сообщили о мощном взрыве в Днепропетровске - РИА Новости, 20.09.2024
Украинские СМИ сообщили о мощном взрыве в Днепропетровске
Мощный взрыв прогремел в пятницу в Днепропетровске на востоке Украины, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T20:48
2024-09-20T20:48
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровск
украина
днепр (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828920173_8:14:1192:680_1920x0_80_0_0_443b4c52866d5eca74605d1c8a47818f.jpg
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Мощный взрыв прогремел в пятницу в Днепропетровске на востоке Украины, сообщило украинское издание "Страна.ua". "О сильном взрыве в Днепре (Днепропетровске - ред.) сообщают местные паблики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога по состоянию на 20.27 мск звучит в Днепропетровской области, а также в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях.
https://ria.ru/20240919/spetsoperatsiya-1973668105.html
днепропетровск
украина
днепр (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828920173_129:25:1101:754_1920x0_80_0_0_0db3f2fe4685bf1bc1ece7cbe68df984.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, днепропетровск, украина, днепр (город)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровск, Украина, Днепр (город)
Украинские СМИ сообщили о мощном взрыве в Днепропетровске

"Страна.ua": в Днепропетровске прогремел мощный взрыв

CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy / Город Днепропетровск, Украина
Город Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy /
Город Днепропетровск, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Мощный взрыв прогремел в пятницу в Днепропетровске на востоке Украины, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"О сильном взрыве в Днепре (Днепропетровске - ред.) сообщают местные паблики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога по состоянию на 20.27 мск звучит в Днепропетровской области, а также в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
"На грани уничтожения". На Западе сделали заявление о спецоперации
19 сентября, 15:47
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровскУкраинаДнепр (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала