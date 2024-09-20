https://ria.ru/20240920/dnepropetrovsk-1973926417.html

Украинские СМИ сообщили о мощном взрыве в Днепропетровске

Украинские СМИ сообщили о мощном взрыве в Днепропетровске - РИА Новости, 20.09.2024

Украинские СМИ сообщили о мощном взрыве в Днепропетровске

Мощный взрыв прогремел в пятницу в Днепропетровске на востоке Украины, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T20:48

2024-09-20T20:48

2024-09-20T20:48

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Мощный взрыв прогремел в пятницу в Днепропетровске на востоке Украины, сообщило украинское издание "Страна.ua". "О сильном взрыве в Днепре (Днепропетровске - ред.) сообщают местные паблики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога по состоянию на 20.27 мск звучит в Днепропетровской области, а также в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях.

https://ria.ru/20240919/spetsoperatsiya-1973668105.html

днепропетровск

украина

днепр (город)

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в мире, днепропетровск, украина, днепр (город)