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Украинские СМИ сообщили о мощном взрыве в Днепропетровске
Украинские СМИ сообщили о мощном взрыве в Днепропетровске - РИА Новости, 20.09.2024
Украинские СМИ сообщили о мощном взрыве в Днепропетровске
Мощный взрыв прогремел в пятницу в Днепропетровске на востоке Украины, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T20:48
2024-09-20T20:48
2024-09-20T20:48
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Мощный взрыв прогремел в пятницу в Днепропетровске на востоке Украины, сообщило украинское издание "Страна.ua". "О сильном взрыве в Днепре (Днепропетровске - ред.) сообщают местные паблики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога по состоянию на 20.27 мск звучит в Днепропетровской области, а также в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях.
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Украинские СМИ сообщили о мощном взрыве в Днепропетровске
"Страна.ua": в Днепропетровске прогремел мощный взрыв