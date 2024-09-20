https://ria.ru/20240920/desantis-1973746975.html

Десантис обвинил власти в отказе сотрудничать по делу о покушении на Трампа

Десантис обвинил власти в отказе сотрудничать по делу о покушении на Трампа - РИА Новости, 20.09.2024

Десантис обвинил власти в отказе сотрудничать по делу о покушении на Трампа

Федеральные власти США не открыты к сотрудничеству с правоохранителями штата Флорида в рамках расследования второго покушения на кандидата в президенты от... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T05:15

2024-09-20T05:15

2024-09-20T05:15

флорида

сша

пенсильвания

дональд трамп

рон десантис

фбр

ак-47

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874141804_132:0:3072:1654_1920x0_80_0_0_904610b50196904ceea6f3bf0989b6bd.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Федеральные власти США не открыты к сотрудничеству с правоохранителями штата Флорида в рамках расследования второго покушения на кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа, сообщил губернатор штата Рон Десантис. "Они не открыты к сотрудничеству, и да, я обеспокоен... Я думаю, они выбрали свою позицию - они не хотят, чтобы власти штата Флорида были вовлечены", - заявил Десантис в эфире телеканала Fox News. При этом политик отметил, что подозреваемый в покушении, Райан Уэсли Раут, предположительно, множество раз нарушил законы Флориды, и поэтому у властей штата есть обязанность расследовать дело и предъявить ему обвинения, а также информировать общественность о ходе дела. Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у его гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР. Первое покушение на Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании.

https://ria.ru/20240920/mask-1973746031.html

https://ria.ru/20240918/zelenskiy-1973307498.html

флорида

сша

пенсильвания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

флорида, сша, пенсильвания, дональд трамп, рон десантис, фбр, ак-47, в мире, повторное покушение на трампа