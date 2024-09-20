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Десантис обвинил власти в отказе сотрудничать по делу о покушении на Трампа
Десантис обвинил власти в отказе сотрудничать по делу о покушении на Трампа - РИА Новости, 20.09.2024
Десантис обвинил власти в отказе сотрудничать по делу о покушении на Трампа
Федеральные власти США не открыты к сотрудничеству с правоохранителями штата Флорида в рамках расследования второго покушения на кандидата в президенты от... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T05:15
2024-09-20T05:15
2024-09-20T05:15
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Федеральные власти США не открыты к сотрудничеству с правоохранителями штата Флорида в рамках расследования второго покушения на кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа, сообщил губернатор штата Рон Десантис. "Они не открыты к сотрудничеству, и да, я обеспокоен... Я думаю, они выбрали свою позицию - они не хотят, чтобы власти штата Флорида были вовлечены", - заявил Десантис в эфире телеканала Fox News. При этом политик отметил, что подозреваемый в покушении, Райан Уэсли Раут, предположительно, множество раз нарушил законы Флориды, и поэтому у властей штата есть обязанность расследовать дело и предъявить ему обвинения, а также информировать общественность о ходе дела. Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у его гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР. Первое покушение на Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании.
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флорида, сша, пенсильвания, дональд трамп, рон десантис, фбр, ак-47, в мире, повторное покушение на трампа
Флорида, США, Пенсильвания, Дональд Трамп, Рон Десантис, ФБР, АК-47, В мире, Повторное покушение на Трампа
Десантис обвинил власти в отказе сотрудничать по делу о покушении на Трампа
Десантис: власти не хотят сотрудничать с Флоридой по делу о покушении на Трампа