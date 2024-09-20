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Десантис обвинил власти в отказе сотрудничать по делу о покушении на Трампа - РИА Новости, 20.09.2024
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05:15 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/desantis-1973746975.html
Десантис обвинил власти в отказе сотрудничать по делу о покушении на Трампа
Десантис обвинил власти в отказе сотрудничать по делу о покушении на Трампа - РИА Новости, 20.09.2024
Десантис обвинил власти в отказе сотрудничать по делу о покушении на Трампа
Федеральные власти США не открыты к сотрудничеству с правоохранителями штата Флорида в рамках расследования второго покушения на кандидата в президенты от... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T05:15
2024-09-20T05:15
флорида
сша
пенсильвания
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Федеральные власти США не открыты к сотрудничеству с правоохранителями штата Флорида в рамках расследования второго покушения на кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа, сообщил губернатор штата Рон Десантис. "Они не открыты к сотрудничеству, и да, я обеспокоен... Я думаю, они выбрали свою позицию - они не хотят, чтобы власти штата Флорида были вовлечены", - заявил Десантис в эфире телеканала Fox News. При этом политик отметил, что подозреваемый в покушении, Райан Уэсли Раут, предположительно, множество раз нарушил законы Флориды, и поэтому у властей штата есть обязанность расследовать дело и предъявить ему обвинения, а также информировать общественность о ходе дела. Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у его гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР. Первое покушение на Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании.
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флорида, сша, пенсильвания, дональд трамп, рон десантис, фбр, ак-47, в мире, повторное покушение на трампа
Флорида, США, Пенсильвания, Дональд Трамп, Рон Десантис, ФБР, АК-47, В мире, Повторное покушение на Трампа
Десантис обвинил власти в отказе сотрудничать по делу о покушении на Трампа

Десантис: власти не хотят сотрудничать с Флоридой по делу о покушении на Трампа

© AP Photo / Robert F. BukatyРон ДеСантис
Рон ДеСантис - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© AP Photo / Robert F. Bukaty
Рон ДеСантис. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Федеральные власти США не открыты к сотрудничеству с правоохранителями штата Флорида в рамках расследования второго покушения на кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа, сообщил губернатор штата Рон Десантис.
"Они не открыты к сотрудничеству, и да, я обеспокоен... Я думаю, они выбрали свою позицию - они не хотят, чтобы власти штата Флорида были вовлечены", - заявил Десантис в эфире телеканала Fox News.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
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При этом политик отметил, что подозреваемый в покушении, Райан Уэсли Раут, предположительно, множество раз нарушил законы Флориды, и поэтому у властей штата есть обязанность расследовать дело и предъявить ему обвинения, а также информировать общественность о ходе дела.
Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у его гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР. Первое покушение на Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании.
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ФлоридаСШАПенсильванияДональд ТрампРон ДесантисФБРАК-47В миреПовторное покушение на Трампа
 
 
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