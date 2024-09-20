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В Георгиевске завели уголовное дело после перестрелки у кафе
В Георгиевске завели уголовное дело после перестрелки у кафе - РИА Новости, 20.09.2024
В Георгиевске завели уголовное дело после перестрелки у кафе
Следственный комитет возбудил уголовное дело после перестрелки в Георгиевске, информирует СУСК РФ региона в Telegram-канале. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T18:28
2024-09-20T18:28
2024-09-20T18:28
происшествия
георгиевск
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следственный комитет россии (ск рф)
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ПЯТИГОРСК, 20 сен - РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело после перестрелки в Георгиевске, информирует СУСК РФ региона в Telegram-канале. Ранее пресс-служба главного управления МВД по Ставропольскому краю заявляла, что полиция устанавливает обстоятельства перестрелки у кафе в Георгиевске, двое пострадавших госпитализированы. По версии следствия, в пятницу возле кафе, расположенного на улице Дружбы в городе Георгиевске, между тремя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из мужчин произвел несколько выстрелов, в результате которых пострадали двое молодых людей 32 и 42 лет. "По факту происшествия в Георгиевске возбуждено уголовное дело…по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п.п. "а,и" ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений), ч. 2 ст. 213 (хулиганство), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия)", - говорится в сообщении.
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происшествия, георгиевск, россия, ставропольский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Георгиевск, Россия, Ставропольский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Георгиевске завели уголовное дело после перестрелки у кафе
СК возбудил уголовное дело после перестрелки у кафе в ставропольском Георгиевске