https://ria.ru/20240920/delo-1973907795.html

В Георгиевске завели уголовное дело после перестрелки у кафе

В Георгиевске завели уголовное дело после перестрелки у кафе - РИА Новости, 20.09.2024

В Георгиевске завели уголовное дело после перестрелки у кафе

Следственный комитет возбудил уголовное дело после перестрелки в Георгиевске, информирует СУСК РФ региона в Telegram-канале. РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T18:28

2024-09-20T18:28

2024-09-20T18:28

происшествия

георгиевск

россия

ставропольский край

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЯТИГОРСК, 20 сен - РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело после перестрелки в Георгиевске, информирует СУСК РФ региона в Telegram-канале. Ранее пресс-служба главного управления МВД по Ставропольскому краю заявляла, что полиция устанавливает обстоятельства перестрелки у кафе в Георгиевске, двое пострадавших госпитализированы. По версии следствия, в пятницу возле кафе, расположенного на улице Дружбы в городе Георгиевске, между тремя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из мужчин произвел несколько выстрелов, в результате которых пострадали двое молодых людей 32 и 42 лет. "По факту происшествия в Георгиевске возбуждено уголовное дело…по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п.п. "а,и" ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений), ч. 2 ст. 213 (хулиганство), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240912/strelba-1972297473.html

георгиевск

россия

ставропольский край

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происшествия, георгиевск, россия, ставропольский край, следственный комитет россии (ск рф)