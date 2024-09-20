https://ria.ru/20240920/delo-1973852740.html

Суд рассмотрит дело о перестрелке у офиса Wildberries в закрытом режиме

Суд рассмотрит дело о перестрелке у офиса Wildberries в закрытом режиме - РИА Новости, 20.09.2024

Суд рассмотрит дело о перестрелке у офиса Wildberries в закрытом режиме

Басманный суд Москвы в закрытом режиме приступил к рассмотрению вопроса об аресте новых обвиняемых по делу о перестрелке возле офиса Wildberries, передает... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T15:27

2024-09-20T15:27

2024-09-20T15:27

происшествия

москва

россия

wildberries

следственный комитет россии (ск рф)

стрельба у офиса wildberries в москве

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы в закрытом режиме приступил к рассмотрению вопроса об аресте новых обвиняемых по делу о перестрелке возле офиса Wildberries, передает корреспондент РИА Новости. Такое решение суд принял по ходатайству следователя. "Прошу провести заседание в закрытом режиме ради обеспечения безопасности участников процесса и сохранения тайны следствия", - сказал он. Речь идет о рассмотрении ходатайств об аресте Умара Чичаева и Мансура Исаева. В среду в офисе Wildberries, расположенном в Романовом переулке в Москве, произошла стрельба. По данным СК РФ, пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли. Накануне суд арестовал шестерых обвиняемых до 18 ноября. Всего, как сообщил РИА Новости один из участников процесса, по делу были задержаны и допрошены 27 человек.

https://ria.ru/20240919/wildberries-1973687732.html

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