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Суд рассмотрит дело о перестрелке у офиса Wildberries в закрытом режиме - РИА Новости, 20.09.2024
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15:27 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/delo-1973852740.html
Суд рассмотрит дело о перестрелке у офиса Wildberries в закрытом режиме
Суд рассмотрит дело о перестрелке у офиса Wildberries в закрытом режиме - РИА Новости, 20.09.2024
Суд рассмотрит дело о перестрелке у офиса Wildberries в закрытом режиме
Басманный суд Москвы в закрытом режиме приступил к рассмотрению вопроса об аресте новых обвиняемых по делу о перестрелке возле офиса Wildberries, передает... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T15:27
2024-09-20T15:27
происшествия
москва
россия
wildberries
следственный комитет россии (ск рф)
стрельба у офиса wildberries в москве
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы в закрытом режиме приступил к рассмотрению вопроса об аресте новых обвиняемых по делу о перестрелке возле офиса Wildberries, передает корреспондент РИА Новости. Такое решение суд принял по ходатайству следователя. "Прошу провести заседание в закрытом режиме ради обеспечения безопасности участников процесса и сохранения тайны следствия", - сказал он. Речь идет о рассмотрении ходатайств об аресте Умара Чичаева и Мансура Исаева. В среду в офисе Wildberries, расположенном в Романовом переулке в Москве, произошла стрельба. По данным СК РФ, пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли. Накануне суд арестовал шестерых обвиняемых до 18 ноября. Всего, как сообщил РИА Новости один из участников процесса, по делу были задержаны и допрошены 27 человек.
https://ria.ru/20240919/wildberries-1973687732.html
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происшествия, москва, россия, wildberries, следственный комитет россии (ск рф), стрельба у офиса wildberries в москве
Происшествия, Москва, Россия, Wildberries, Следственный комитет России (СК РФ), Стрельба у офиса Wildberries в Москве
Суд рассмотрит дело о перестрелке у офиса Wildberries в закрытом режиме

Суд в Москве рассмотрит дело о перестрелке у офиса Wildberries в закрытом режиме

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМансур Исаев, обвиняемый по делу о перестрелке у офиса Wildberries, перед заседанием Басманного суда Москвы
Мансур Исаев, обвиняемый по делу о перестрелке у офиса Wildberries, перед заседанием Басманного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Мансур Исаев, обвиняемый по делу о перестрелке у офиса Wildberries, перед заседанием Басманного суда Москвы
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы в закрытом режиме приступил к рассмотрению вопроса об аресте новых обвиняемых по делу о перестрелке возле офиса Wildberries, передает корреспондент РИА Новости.
Такое решение суд принял по ходатайству следователя. "Прошу провести заседание в закрытом режиме ради обеспечения безопасности участников процесса и сохранения тайны следствия", - сказал он.
Речь идет о рассмотрении ходатайств об аресте Умара Чичаева и Мансура Исаева.
В среду в офисе Wildberries, расположенном в Романовом переулке в Москве, произошла стрельба. По данным СК РФ, пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли.
Накануне суд арестовал шестерых обвиняемых до 18 ноября. Всего, как сообщил РИА Новости один из участников процесса, по делу были задержаны и допрошены 27 человек.
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