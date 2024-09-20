https://ria.ru/20240920/darvin-1973884756.html
В РПЦ поддержали идею исключить теорию Дарвина из школьной программы
В РПЦ поддержали идею исключить теорию Дарвина из школьной программы - РИА Новости, 20.09.2024
В РПЦ поддержали идею исключить теорию Дарвина из школьной программы
Необходимо исключить теорию Дарвина из школьных учебников, поскольку она может ввести в заблуждение, считает председатель Патриаршей комиссии Русской... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T17:08
2024-09-20T17:08
2024-09-20T18:53
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Необходимо исключить теорию Дарвина из школьных учебников, поскольку она может ввести в заблуждение, считает председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Ранее бывший председатель Правительства Чеченской Республики Муслим Хучиев предложил главе Минпросвещения России Сергею Кравцову исключить информацию о теории Чарльза Дарвина из школьных учебников, поскольку она ошибочна и идет вразрез с религией и воспитанием. "Хотел бы поддержать позицию, высказанную помощником председателя Правительства Российской Федерации Муслимом Хучиевым, и согласен, что необходимо исключить теорию Дарвина из школьных учебников как вводящую (детей. — Прим. ред.) в заблуждение", — сказал РИА Новости Лукьянов. Он обратил внимание на нравственный аспект теории Дарвина. "Теория эволюции изначально безнравственна, так как предполагает сиротство рода человеческого, отсутствие Создателя у столь сложного и прекрасного творения, как наша Вселенная", — заметил священник. Многие известные ученые подвергали сомнению теорию эволюции, продолжил священник, так как ее основополагающие тезисы противоречат данным современной науки. Так, он привел в пример лауреата Нобелевской премии и одного из создателей антибиотиков Эрнста Чейна, который был "последовательным критиком дарвинизма". "Теория эволюции не отвечает на вопрос зарождения жизни как таковой, на вопрос о сложности и разумности устройства живых существ, генетической деградации, свойственной изначально сложным системам, в ней отсутствует механизм, закрепляющий необратимые эволюционные изменения в организме", — пояснил глава комиссии РПЦ.
https://ria.ru/20220112/mutatsii-1767552726.html
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россия, чарльз дарвин, федор лукьянов, муслим хучиев, русская православная церковь
Религия, Россия, Чарльз Дарвин, Федор Лукьянов, Муслим Хучиев, Русская православная церковь
В РПЦ поддержали идею исключить теорию Дарвина из школьной программы
Священник Лукьянов призвал исключить теорию Дарвина из школьных учебников
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Необходимо исключить теорию Дарвина из школьных учебников, поскольку она может ввести в заблуждение, считает председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.
Ранее бывший председатель Правительства Чеченской Республики Муслим Хучиев
предложил главе Минпросвещения России Сергею Кравцову
исключить информацию о теории Чарльза Дарвина из школьных учебников, поскольку она ошибочна и идет вразрез с религией и воспитанием.
"Хотел бы поддержать позицию, высказанную помощником председателя Правительства Российской Федерации Муслимом Хучиевым, и согласен, что необходимо исключить теорию Дарвина из школьных учебников как вводящую (детей. — Прим. ред.) в заблуждение", — сказал РИА Новости Лукьянов.
Он обратил внимание на нравственный аспект теории Дарвина. "Теория эволюции изначально безнравственна, так как предполагает сиротство рода человеческого, отсутствие Создателя у столь сложного и прекрасного творения, как наша Вселенная", — заметил священник.
Многие известные ученые подвергали сомнению теорию эволюции, продолжил священник, так как ее основополагающие тезисы противоречат данным современной науки. Так, он привел в пример лауреата Нобелевской премии и одного из создателей антибиотиков Эрнста Чейна, который был "последовательным критиком дарвинизма".
"Теория эволюции не отвечает на вопрос зарождения жизни как таковой, на вопрос о сложности и разумности устройства живых существ, генетической деградации, свойственной изначально сложным системам, в ней отсутствует механизм, закрепляющий необратимые эволюционные изменения в организме", — пояснил глава комиссии РПЦ.