https://ria.ru/20240920/dagestan-1973872852.html
РЭЦ рассказал о самых востребованных услугах ЦПЭ в Дагестане в 2023 году
РЭЦ рассказал о самых востребованных услугах ЦПЭ в Дагестане в 2023 году - РИА Новости, 20.09.2024
РЭЦ рассказал о самых востребованных услугах ЦПЭ в Дагестане в 2023 году
Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) провел выездную проверку соблюдения центром поддержки экспорта Республики Дагестан требований к услугам,... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T16:29
2024-09-20T16:29
2024-09-20T16:29
экономика
россия
северо-кавказский федеральный округ
российский экспортный центр (рэц)
республика дагестан
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) провел выездную проверку соблюдения центром поддержки экспорта Республики Дагестан требований к услугам, предоставленным субъектам МСП в 2023 году, в ее ходе сотрудники РЭЦ проанализировали документы, на основании которых бизнес республики в 2023 году получал услуги ЦПЭ, выявили лучшие практики, а также типовые ошибки в работе с клиентами, сообщает центр.Кроме того, организованы интервью с клиентами ЦПЭ среди МСП с целью получения обратной связи о работе ЦПЭ и возможных изменениях работы ЦПЭ и существующих мер поддержки."Республика Дагестан входит в число лидеров среди регионов Северо-Кавказского федерального округа по достижению показателя федерального проекта "Объем поддержанного экспорта субъектов МСП". Так, в 2023 году у ЦПЭ Республики Дагестан этот показатель составил 6,3 миллиона долларов", – отметила директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева.Наиболее востребованными услугами у бизнеса Дагестана в 2023 году стали организованные ЦПЭ бизнес-миссии и международные выставки. Благодаря полученным услугам компании Дагестана впервые вышли на новые рынки Ливана и Ирака.
https://ria.ru/20240920/rets-1973773662.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, северо-кавказский федеральный округ, российский экспортный центр (рэц), республика дагестан
Экономика, Россия, Северо-Кавказский Федеральный округ, Российский экспортный центр (РЭЦ), Республика Дагестан