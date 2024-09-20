https://ria.ru/20240920/dagestan-1973872852.html

РЭЦ рассказал о самых востребованных услугах ЦПЭ в Дагестане в 2023 году

РЭЦ рассказал о самых востребованных услугах ЦПЭ в Дагестане в 2023 году - РИА Новости, 20.09.2024

РЭЦ рассказал о самых востребованных услугах ЦПЭ в Дагестане в 2023 году

Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) провел выездную проверку соблюдения центром поддержки экспорта Республики Дагестан требований к услугам,... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T16:29

2024-09-20T16:29

2024-09-20T16:29

экономика

россия

северо-кавказский федеральный округ

российский экспортный центр (рэц)

республика дагестан

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) провел выездную проверку соблюдения центром поддержки экспорта Республики Дагестан требований к услугам, предоставленным субъектам МСП в 2023 году, в ее ходе сотрудники РЭЦ проанализировали документы, на основании которых бизнес республики в 2023 году получал услуги ЦПЭ, выявили лучшие практики, а также типовые ошибки в работе с клиентами, сообщает центр.Кроме того, организованы интервью с клиентами ЦПЭ среди МСП с целью получения обратной связи о работе ЦПЭ и возможных изменениях работы ЦПЭ и существующих мер поддержки."Республика Дагестан входит в число лидеров среди регионов Северо-Кавказского федерального округа по достижению показателя федерального проекта "Объем поддержанного экспорта субъектов МСП". Так, в 2023 году у ЦПЭ Республики Дагестан этот показатель составил 6,3 миллиона долларов", – отметила директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева.Наиболее востребованными услугами у бизнеса Дагестана в 2023 году стали организованные ЦПЭ бизнес-миссии и международные выставки. Благодаря полученным услугам компании Дагестана впервые вышли на новые рынки Ливана и Ирака.

https://ria.ru/20240920/rets-1973773662.html

россия

северо-кавказский федеральный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, северо-кавказский федеральный округ, российский экспортный центр (рэц), республика дагестан