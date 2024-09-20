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РЭЦ рассказал о самых востребованных услугах ЦПЭ в Дагестане в 2023 году - РИА Новости, 20.09.2024
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16:29 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/dagestan-1973872852.html
РЭЦ рассказал о самых востребованных услугах ЦПЭ в Дагестане в 2023 году
РЭЦ рассказал о самых востребованных услугах ЦПЭ в Дагестане в 2023 году - РИА Новости, 20.09.2024
РЭЦ рассказал о самых востребованных услугах ЦПЭ в Дагестане в 2023 году
Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) провел выездную проверку соблюдения центром поддержки экспорта Республики Дагестан требований к услугам,... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T16:29
2024-09-20T16:29
экономика
россия
северо-кавказский федеральный округ
российский экспортный центр (рэц)
республика дагестан
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) провел выездную проверку соблюдения центром поддержки экспорта Республики Дагестан требований к услугам, предоставленным субъектам МСП в 2023 году, в ее ходе сотрудники РЭЦ проанализировали документы, на основании которых бизнес республики в 2023 году получал услуги ЦПЭ, выявили лучшие практики, а также типовые ошибки в работе с клиентами, сообщает центр.Кроме того, организованы интервью с клиентами ЦПЭ среди МСП с целью получения обратной связи о работе ЦПЭ и возможных изменениях работы ЦПЭ и существующих мер поддержки."Республика Дагестан входит в число лидеров среди регионов Северо-Кавказского федерального округа по достижению показателя федерального проекта "Объем поддержанного экспорта субъектов МСП". Так, в 2023 году у ЦПЭ Республики Дагестан этот показатель составил 6,3 миллиона долларов", – отметила директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева.Наиболее востребованными услугами у бизнеса Дагестана в 2023 году стали организованные ЦПЭ бизнес-миссии и международные выставки. Благодаря полученным услугам компании Дагестана впервые вышли на новые рынки Ливана и Ирака.
https://ria.ru/20240920/rets-1973773662.html
россия
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экономика, россия, северо-кавказский федеральный округ, российский экспортный центр (рэц), республика дагестан
Экономика, Россия, Северо-Кавказский Федеральный округ, Российский экспортный центр (РЭЦ), Республика Дагестан

РЭЦ рассказал о самых востребованных услугах ЦПЭ в Дагестане в 2023 году

© Фото : пресс-служба РЭЦБизнес-миссии и выставки были наиболее востребованными услугами ЦПЭ в Дагестане в 2023 году
Бизнес-миссии и выставки были наиболее востребованными услугами ЦПЭ в Дагестане в 2023 году - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© Фото : пресс-служба РЭЦ
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) провел выездную проверку соблюдения центром поддержки экспорта Республики Дагестан требований к услугам, предоставленным субъектам МСП в 2023 году, в ее ходе сотрудники РЭЦ проанализировали документы, на основании которых бизнес республики в 2023 году получал услуги ЦПЭ, выявили лучшие практики, а также типовые ошибки в работе с клиентами, сообщает центр.
Кроме того, организованы интервью с клиентами ЦПЭ среди МСП с целью получения обратной связи о работе ЦПЭ и возможных изменениях работы ЦПЭ и существующих мер поддержки.
"Республика Дагестан входит в число лидеров среди регионов Северо-Кавказского федерального округа по достижению показателя федерального проекта "Объем поддержанного экспорта субъектов МСП". Так, в 2023 году у ЦПЭ Республики Дагестан этот показатель составил 6,3 миллиона долларов", – отметила директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева.
Наиболее востребованными услугами у бизнеса Дагестана в 2023 году стали организованные ЦПЭ бизнес-миссии и международные выставки. Благодаря полученным услугам компании Дагестана впервые вышли на новые рынки Ливана и Ирака.
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ЭкономикаРоссияСеверо-Кавказский Федеральный округРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Республика Дагестан
 
 
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