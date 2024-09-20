https://ria.ru/20240920/chelyabinsk-1973883135.html

Правительство Челябинской области сложило полномочия

Правительство Челябинской области сложило полномочия - РИА Новости, 20.09.2024

Правительство Челябинской области сложило полномочия

Правительство Челябинской области сложило полномочия после вступления в должность 20 сентября вновь избранного губернатора региона Алексея Текслера, следует из... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T17:15

2024-09-20T17:15

2024-09-20T17:15

политика

челябинская область

алексей текслер

выборы в россии — 2024

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ЧЕЛЯБИНСК, 20 сен – РИА Новости. Правительство Челябинской области сложило полномочия после вступления в должность 20 сентября вновь избранного губернатора региона Алексея Текслера, следует из опубликованного в пятницу постановления главы региона. В пятницу состоялась торжественная церемония вступления в должность губернатора Челябинской области Алексея Текслера, она проходила в челябинском государственном академическом театре оперы и балета им. М.И. Глинки. В ходе церемонии глава региона принес присягу, поклявшись верно служить народу и добросовестно выполнять свои обязанности. "О сложении полномочий правительством Челябинской области. В соответствии со статьей 10 закона Челябинской области "О правительстве Челябинской области" постановляю: правительству Челябинской области продолжать действовать до сформирования нового правительства Челябинской области", - говорится в подписанном Текслером постановлении, которое было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Постановление вступает в силу со дня его подписания, отмечается на портале. Избирательная комиссия региона постановила считать избранным на должность губернатора Челябинской области баллотировавшегося на второй срок Алексея Текслера, за которого проголосовало более 1 миллиона человек, что составляет 81,28% голосов избирателей, принявших участие в выборах.

https://ria.ru/20240507/gekht-1944299199.html

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политика, челябинская область, алексей текслер, выборы в россии — 2024