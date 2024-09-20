https://ria.ru/20240920/budapesht-1973799219.html
В Будапеште поднялся уровень Дуная
В Будапеште поднялся уровень Дуная - РИА Новости, 20.09.2024
В Будапеште поднялся уровень Дуная
Уровень вышедшего из берегов Дуная в Будапеште за сутки поднялся еще примерно на 30 сантиметров, пик наводнения в венгерской столице ожидается в субботу,... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T12:24
2024-09-20T12:24
2024-09-20T13:48
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венгрия
будапешт
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наводнения в европе в 2024 году
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БУДАПЕШТ, 20 сен - РИА Новости. Уровень вышедшего из берегов Дуная в Будапеште за сутки поднялся еще примерно на 30 сантиметров, пик наводнения в венгерской столице ожидается в субботу, передает корреспондент РИА Новости. В четверг вода не доходила до указателей на пристани прогулочных катеров перед зданием венгерского парламента, а в пятницу почти полностью их покрывает. Фонарные столбы и светофоры на набережной тоже глубже ушли под воду по сравнению с предыдущим днем, теперь река покрывает их на высоту примерно 1,5 метра. На незатопленных участках набережных немало туристов. Власти города готовятся к пику наводнения, который ожидается в субботу: с начала недели закрыты нижние набережные, с пятницы поезда метро не останавливаются на станции, вестибюль которой находится напротив здания венгерского парламента с противоположной стороны реки, запрещен также проход и проезд на остров Маргит на Дунае в центре города. Как заявил на брифинге в пятницу после заседания оперштаба по наводнению премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, если прогнозы оправдаются и в ближайшие дни не будет сильных осадков, то уже в следующий четверг "можно будет повесить резиновые сапоги на гвоздь". Высота нижних набережных в Будапеште составляет около 6 метров, максимальный уровень Дуная ожидается в субботу и составит около 8,5 метра, что на полметра ниже, чем разлив в 2013 году. Обычный уровень Дуная в центре города - 3,5 метра. Ранее Орбан из-за наводнения отменил все международные дела, в том числе речь в Европарламенте, где он должен был представлять программу венгерского председательства в ЕС.
https://ria.ru/20240918/chekhiya-1973301393.html
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Вышедший из берегов Дунай
Уровень вышедшего из берегов Дуная в Будапеште за сутки поднялся еще примерно на 30 сантиметров, пик наводнения в венгерской столице ожидается в субботу, передает корреспондент РИА Новости
2024-09-20T12:24
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в мире, дунай (река), венгрия, будапешт, виктор орбан, наводнения в европе в 2024 году
В мире, Дунай (река), Венгрия, Будапешт, Виктор Орбан, Наводнения в Европе в 2024 году
В Будапеште поднялся уровень Дуная
Уровень вышедшего из берегов Дуная в Будапеште поднялся еще на 30 сантиметров
БУДАПЕШТ, 20 сен - РИА Новости. Уровень вышедшего из берегов Дуная в Будапеште за сутки поднялся еще примерно на 30 сантиметров, пик наводнения в венгерской столице ожидается в субботу, передает корреспондент РИА Новости.
В четверг вода не доходила до указателей на пристани прогулочных катеров перед зданием венгерского парламента, а в пятницу почти полностью их покрывает. Фонарные столбы и светофоры на набережной тоже глубже ушли под воду по сравнению с предыдущим днем, теперь река покрывает их на высоту примерно 1,5 метра.
На незатопленных участках набережных немало туристов.
Власти города готовятся к пику наводнения, который ожидается в субботу: с начала недели закрыты нижние набережные, с пятницы поезда метро не останавливаются на станции, вестибюль которой находится напротив здания венгерского парламента с противоположной стороны реки, запрещен также проход и проезд на остров Маргит на Дунае в центре города.
Как заявил на брифинге в пятницу после заседания оперштаба по наводнению премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
, если прогнозы оправдаются и в ближайшие дни не будет сильных осадков, то уже в следующий четверг "можно будет повесить резиновые сапоги на гвоздь".
Высота нижних набережных в Будапеште составляет около 6 метров, максимальный уровень Дуная ожидается в субботу и составит около 8,5 метра, что на полметра ниже, чем разлив в 2013 году. Обычный уровень Дуная в центре города - 3,5 метра.
Ранее Орбан из-за наводнения отменил все международные дела, в том числе речь в Европарламенте
, где он должен был представлять программу венгерского председательства в ЕС
.