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Главы МИД стран БРИКС обсудят новую категорию государств-партнеров

Главы МИД стран БРИКС обсудят новую категорию государств-партнеров - РИА Новости, 20.09.2024

Главы МИД стран БРИКС обсудят новую категорию государств-партнеров

Министры иностранных дел стран БРИКС обсудят новую категорию стран-партнеров объединения 26 сентября на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил замглавы МИД... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T11:23

2024-09-20T11:23

2024-09-20T11:23

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен – РИА Новости. Министры иностранных дел стран БРИКС обсудят новую категорию стран-партнеров объединения 26 сентября на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков “В прошлом году на саммите БРИКС в Йоханнесбурге было принято без преувеличения историческое решение о расширении и число участников объединения с 1 января удвоилось. В настоящий момент уже более 30 стран Глобального Юга и Востока в той или иной форме проявили заинтересованность в развитии взаимодействия с БРИКС”, - заявил он. “Их число продолжает расти. Во исполнение поручения упомянутой встречи лидеров ведется проработка модальностей категории государств-партнеров БРИКС. Буквально на следующей неделе, 26 сентября, в Нью-Йорке министры иностранных дел стран БРИКС продолжат переговоры по этому важнейшему вопросу. Российское председательство, безусловно, рассчитывает завершить ее встречей лидеров в Казани”, - сказал Рябков, выступая на Евразийском женском форуме. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20240524/brics-1948222312.html

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в мире, россия, нью-йорк (город), йоханнесбург, сергей рябков, брикс, генеральная ассамблея оон, оон