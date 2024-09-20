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Главы МИД стран БРИКС обсудят новую категорию государств-партнеров - РИА Новости, 20.09.2024
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11:23 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/briks-1973787222.html
Главы МИД стран БРИКС обсудят новую категорию государств-партнеров
Главы МИД стран БРИКС обсудят новую категорию государств-партнеров - РИА Новости, 20.09.2024
Главы МИД стран БРИКС обсудят новую категорию государств-партнеров
Министры иностранных дел стран БРИКС обсудят новую категорию стран-партнеров объединения 26 сентября на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил замглавы МИД... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T11:23
2024-09-20T11:23
в мире
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нью-йорк (город)
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брикс
генеральная ассамблея оон
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен – РИА Новости. Министры иностранных дел стран БРИКС обсудят новую категорию стран-партнеров объединения 26 сентября на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков “В прошлом году на саммите БРИКС в Йоханнесбурге было принято без преувеличения историческое решение о расширении и число участников объединения с 1 января удвоилось. В настоящий момент уже более 30 стран Глобального Юга и Востока в той или иной форме проявили заинтересованность в развитии взаимодействия с БРИКС”, - заявил он. “Их число продолжает расти. Во исполнение поручения упомянутой встречи лидеров ведется проработка модальностей категории государств-партнеров БРИКС. Буквально на следующей неделе, 26 сентября, в Нью-Йорке министры иностранных дел стран БРИКС продолжат переговоры по этому важнейшему вопросу. Российское председательство, безусловно, рассчитывает завершить ее встречей лидеров в Казани”, - сказал Рябков, выступая на Евразийском женском форуме. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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в мире, россия, нью-йорк (город), йоханнесбург, сергей рябков, брикс, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Россия, Нью-Йорк (город), Йоханнесбург, Сергей Рябков, БРИКС, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Главы МИД стран БРИКС обсудят новую категорию государств-партнеров

Рябков: главы МИД стран БРИКС обсудят новых партнеров на ГА ООН 26 сентября

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкФлаги стран - участниц БРИКС
Флаги стран - участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен – РИА Новости. Министры иностранных дел стран БРИКС обсудят новую категорию стран-партнеров объединения 26 сентября на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков
“В прошлом году на саммите БРИКС в Йоханнесбурге было принято без преувеличения историческое решение о расширении и число участников объединения с 1 января удвоилось. В настоящий момент уже более 30 стран Глобального Юга и Востока в той или иной форме проявили заинтересованность в развитии взаимодействия с БРИКС”, - заявил он.
“Их число продолжает расти. Во исполнение поручения упомянутой встречи лидеров ведется проработка модальностей категории государств-партнеров БРИКС. Буквально на следующей неделе, 26 сентября, в Нью-Йорке министры иностранных дел стран БРИКС продолжат переговоры по этому важнейшему вопросу. Российское председательство, безусловно, рассчитывает завершить ее встречей лидеров в Казани”, - сказал Рябков, выступая на Евразийском женском форуме.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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В миреРоссияНью-Йорк (город)ЙоханнесбургСергей РябковБРИКСГенеральная Ассамблея ООНООН
 
 
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