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В Ливане уточнили данные о жертвах израильского удара по пригороду Бейрута - РИА Новости, 20.09.2024
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17:46 20.09.2024 (обновлено: 17:50 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/beyrut-1973899139.html
В Ливане уточнили данные о жертвах израильского удара по пригороду Бейрута
В Ливане уточнили данные о жертвах израильского удара по пригороду Бейрута - РИА Новости, 20.09.2024
В Ливане уточнили данные о жертвах израильского удара по пригороду Бейрута
Число погибших в результате израильского удара по южному пригороду Бейрута увеличилось до восьми, пострадали 59 человек, сообщил ливанский телеканал Al Jadeed... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T17:46
2024-09-20T17:50
в мире
ливан
бейрут
детонация сотен пейджеров в ливане
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 20 сен - РИА Новости. Число погибших в результате израильского удара по южному пригороду Бейрута увеличилось до восьми, пострадали 59 человек, сообщил ливанский телеканал Al Jadeed со ссылкой на министерство здравоохранения Ливана.Ранее Центр экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана сообщал о трех погибших и 17 пострадавших."По предварительным данным, в результате авиаудара по южному пригороду восемь человек погибли, 59 ранены, восемь из них находятся в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении телеканала.Ранее очевидцы заявили о сильных взрывах в южном пригороде Бейрута. Значительные повреждения получили несколько многоэтажных жилых домов. Израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ" сообщило, что целью авиаудара Израиля по Бейруту был высокопоставленный командир шиитского движения "Хезболлах".
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в мире, ливан, бейрут, детонация сотен пейджеров в ливане, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ливан, Бейрут, Детонация сотен пейджеров в Ливане, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Ливане уточнили данные о жертвах израильского удара по пригороду Бейрута

Минздрав Ливана: число погибших при ударе по пригороду Бейрута выросло до восьми

© AP Photo / Bilal HusseinМесто израильского удара в Бейруте
Место израильского удара в Бейруте - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© AP Photo / Bilal Hussein
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КАИР, 20 сен - РИА Новости. Число погибших в результате израильского удара по южному пригороду Бейрута увеличилось до восьми, пострадали 59 человек, сообщил ливанский телеканал Al Jadeed со ссылкой на министерство здравоохранения Ливана.
Ранее Центр экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана сообщал о трех погибших и 17 пострадавших.
«
"По предварительным данным, в результате авиаудара по южному пригороду восемь человек погибли, 59 ранены, восемь из них находятся в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении телеканала.
Ранее очевидцы заявили о сильных взрывах в южном пригороде Бейрута. Значительные повреждения получили несколько многоэтажных жилых домов. Израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ" сообщило, что целью авиаудара Израиля по Бейруту был высокопоставленный командир шиитского движения "Хезболлах".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
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В миреЛиванБейрутДетонация сотен пейджеров в ЛиванеОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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