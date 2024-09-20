https://ria.ru/20240920/beyrut-1973899139.html

В Ливане уточнили данные о жертвах израильского удара по пригороду Бейрута

В Ливане уточнили данные о жертвах израильского удара по пригороду Бейрута - РИА Новости, 20.09.2024

В Ливане уточнили данные о жертвах израильского удара по пригороду Бейрута

Число погибших в результате израильского удара по южному пригороду Бейрута увеличилось до восьми, пострадали 59 человек, сообщил ливанский телеканал Al Jadeed... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T17:46

2024-09-20T17:46

2024-09-20T17:50

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КАИР, 20 сен - РИА Новости. Число погибших в результате израильского удара по южному пригороду Бейрута увеличилось до восьми, пострадали 59 человек, сообщил ливанский телеканал Al Jadeed со ссылкой на министерство здравоохранения Ливана.Ранее Центр экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана сообщал о трех погибших и 17 пострадавших."По предварительным данным, в результате авиаудара по южному пригороду восемь человек погибли, 59 ранены, восемь из них находятся в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении телеканала.Ранее очевидцы заявили о сильных взрывах в южном пригороде Бейрута. Значительные повреждения получили несколько многоэтажных жилых домов. Израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ" сообщило, что целью авиаудара Израиля по Бейруту был высокопоставленный командир шиитского движения "Хезболлах".

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Ольга Фомченкова

в мире, ливан, бейрут, детонация сотен пейджеров в ливане, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году