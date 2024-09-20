https://ria.ru/20240920/beyrut-1973863319.html

Израильские военные сообщили о прицельной атаке на Бейрут

Израильские военные сообщили о прицельной атаке на Бейрут - РИА Новости, 20.09.2024

Израильские военные сообщили о прицельной атаке на Бейрут

Израильские военные нанесли удар по столице Ливана, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале. РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T15:57

2024-09-20T15:57

2024-09-20T16:55

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бейрут

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

детонация сотен пейджеров в ливане

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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 сен — РИА Новости. Израильские военные нанесли удар по столице Ливана, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале."ЦАХАЛ нанес прицельный удар по Бейруту. На данный момент никаких изменений в директивах Командования тыла нет", — говорится в публикации.По данным армейского радио "Галей ЦАХАЛ", целью точечного авиаудара был высокопоставленный командир шиитского движения "Хезболла" — глава командования спецопераций Ибрагим Акиль.Как сообщил РИА Новости очевидец, взрывы прогремели в южном пригороде ливанской столицы, повреждены жилые дома.В Минздраве Ливана заявили, что при ударе погибли три человека, 17 получили ранения.Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась на этой неделе, когда 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи — сначала пейджеры, а на следующий день рации. Как писали СМИ, их в основном использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения. Власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Тель-Авив не подтверждал и не отрицал свою причастность.Ситуация на израильско-ливанской границе остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы "Хезболлы" ежедневно обстреливают позиции друг друга. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек вынуждено покинули свои дома на юге Ливана из-за обстрелов. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.Израильская армия 30 июля нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута в районе Харет Хрейк. Погибли семь человек, включая высокопоставленного командира "Хезболлы" Фуада Шукра. В августе лидер движения Хасан Насралла заявил, что Израиль перешел все красные линии и получит ответ. В Тель-Авиве в свою очередь предупредили, что любые агрессивные действия приведут к масштабным разрушительным последствиям для Ливана.

https://ria.ru/20240919/terror-1973491090.html

https://ria.ru/20240920/netanyakhu-1973863224.html

https://ria.ru/20240920/izrail-1973714519.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, бейрут, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, детонация сотен пейджеров в ливане