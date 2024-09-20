https://ria.ru/20240920/bespilotniki-1973930233.html

Правительство выделило средства на оснащение структур МЧС беспилотниками

Правительство выделило средства на оснащение структур МЧС беспилотниками - РИА Новости, 20.09.2024

Правительство выделило средства на оснащение структур МЧС беспилотниками

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о финансировании в размере свыше 1,1 миллиарда рублей оснащения территориальных структур МЧС России РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T21:42

2024-09-20T21:42

2024-09-20T21:43

россия

михаил мишустин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959857578_0:254:3189:2048_1920x0_80_0_0_d4e363269a8269cbf360b456fc29ac59.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о финансировании в размере свыше 1,1 миллиарда рублей оснащения территориальных структур МЧС России гражданскими беспилотниками, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "В целях организации защиты населения и территории РФ выделить МЧС России из резервного фонда правительства РФ в 2024 году бюджетные ассигнования в размере 1 121 282,6 тыс рублей, имея в виду оснащение территориальных органов и организаций МЧС России беспилотными авиационными системами для выполнения задач защиты населения и территории РФ от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", - говорится в документе. Там отмечается, что МЧС России осуществит контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований с представлением доклада до 1 марта 2025 года.

https://ria.ru/20240322/proekt-1934860193.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, михаил мишустин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность