Рейтинг@Mail.ru
Правительство выделило средства на оснащение структур МЧС беспилотниками - РИА Новости, 20.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:42 20.09.2024 (обновлено: 21:43 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/bespilotniki-1973930233.html
Правительство выделило средства на оснащение структур МЧС беспилотниками
Правительство выделило средства на оснащение структур МЧС беспилотниками - РИА Новости, 20.09.2024
Правительство выделило средства на оснащение структур МЧС беспилотниками
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о финансировании в размере свыше 1,1 миллиарда рублей оснащения территориальных структур МЧС России РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T21:42
2024-09-20T21:43
россия
михаил мишустин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959857578_0:254:3189:2048_1920x0_80_0_0_d4e363269a8269cbf360b456fc29ac59.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о финансировании в размере свыше 1,1 миллиарда рублей оснащения территориальных структур МЧС России гражданскими беспилотниками, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "В целях организации защиты населения и территории РФ выделить МЧС России из резервного фонда правительства РФ в 2024 году бюджетные ассигнования в размере 1 121 282,6 тыс рублей, имея в виду оснащение территориальных органов и организаций МЧС России беспилотными авиационными системами для выполнения задач защиты населения и территории РФ от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", - говорится в документе. Там отмечается, что МЧС России осуществит контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований с представлением доклада до 1 марта 2025 года.
https://ria.ru/20240322/proekt-1934860193.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959857578_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_6bc37adef371e2f935e7fde75fed58fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, михаил мишустин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Россия, Михаил Мишустин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
Правительство выделило средства на оснащение структур МЧС беспилотниками

В РФ выделили 1,1 млрд руб на оснащение структур МЧС гражданскими беспилотниками

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Дом правительства РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о финансировании в размере свыше 1,1 миллиарда рублей оснащения территориальных структур МЧС России гражданскими беспилотниками, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"В целях организации защиты населения и территории РФ выделить МЧС России из резервного фонда правительства РФ в 2024 году бюджетные ассигнования в размере 1 121 282,6 тыс рублей, имея в виду оснащение территориальных органов и организаций МЧС России беспилотными авиационными системами для выполнения задач защиты населения и территории РФ от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", - говорится в документе.
Там отмечается, что МЧС России осуществит контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований с представлением доклада до 1 марта 2025 года.
Оператор управляет беспилотным летательным аппаратом - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
В России 1 апреля стартует проект по подготовке специалистов в сфере БПЛА
22 марта, 10:09
 
РоссияМихаил МишустинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала