https://ria.ru/20240920/bespilotniki-1973930233.html
Правительство выделило средства на оснащение структур МЧС беспилотниками
Правительство выделило средства на оснащение структур МЧС беспилотниками - РИА Новости, 20.09.2024
Правительство выделило средства на оснащение структур МЧС беспилотниками
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о финансировании в размере свыше 1,1 миллиарда рублей оснащения территориальных структур МЧС России РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T21:42
2024-09-20T21:42
2024-09-20T21:43
россия
михаил мишустин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о финансировании в размере свыше 1,1 миллиарда рублей оснащения территориальных структур МЧС России гражданскими беспилотниками, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "В целях организации защиты населения и территории РФ выделить МЧС России из резервного фонда правительства РФ в 2024 году бюджетные ассигнования в размере 1 121 282,6 тыс рублей, имея в виду оснащение территориальных органов и организаций МЧС России беспилотными авиационными системами для выполнения задач защиты населения и территории РФ от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", - говорится в документе. Там отмечается, что МЧС России осуществит контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований с представлением доклада до 1 марта 2025 года.
https://ria.ru/20240322/proekt-1934860193.html
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россия, михаил мишустин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Россия, Михаил Мишустин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
Правительство выделило средства на оснащение структур МЧС беспилотниками
В РФ выделили 1,1 млрд руб на оснащение структур МЧС гражданскими беспилотниками