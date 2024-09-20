https://ria.ru/20240920/bespilotnik-1973937637.html
Губернатор Брянской области сообщил об уничтожении десяти беспилотников
Губернатор Брянской области сообщил об уничтожении десяти беспилотников - РИА Новости, 20.09.2024
Губернатор Брянской области сообщил об уничтожении десяти беспилотников
Еще десять украинских беспилотников самолетного типа уничтожены в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T23:41
2024-09-20T23:41
2024-09-20T23:43
брянская область
специальная военная операция на украине
россия
александр богомаз
происшествия
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Еще десять украинских беспилотников самолетного типа уничтожены в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз."Еще десять вражеских БПЛА самолетного типа уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html
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брянская область, россия, александр богомаз, происшествия
Брянская область, Специальная военная операция на Украине, Россия, Александр Богомаз, Происшествия
Губернатор Брянской области сообщил об уничтожении десяти беспилотников
Богомаз: в Брянской области уничтожили 10 БПЛА самолетного типа