https://ria.ru/20240920/bespilotnik-1973937637.html

Губернатор Брянской области сообщил об уничтожении десяти беспилотников

Губернатор Брянской области сообщил об уничтожении десяти беспилотников - РИА Новости, 20.09.2024

Губернатор Брянской области сообщил об уничтожении десяти беспилотников

Еще десять украинских беспилотников самолетного типа уничтожены в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T23:41

2024-09-20T23:41

2024-09-20T23:43

брянская область

специальная военная операция на украине

россия

александр богомаз

происшествия

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Еще десять украинских беспилотников самолетного типа уничтожены в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз."Еще десять вражеских БПЛА самолетного типа уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html

брянская область

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брянская область, россия, александр богомаз, происшествия