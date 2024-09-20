https://ria.ru/20240920/bespilotnik-1973936967.html

Над Брянской областью сбили еще три украинских беспилотника

Над Брянской областью сбили еще три украинских беспилотника - РИА Новости, 20.09.2024

Над Брянской областью сбили еще три украинских беспилотника

Еще три беспилотника самолетного типа уничтожены над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T23:19

2024-09-20T23:19

2024-09-20T23:21

брянская область

специальная военная операция на украине

александр богомаз

происшествия

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Еще три беспилотника самолетного типа уничтожены над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Наши силы ПВО продолжают уничтожение вражеских БПЛА над территорией Брянской области. Еще три беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены подразделениями ПВО министерства обороны РФ", - написал он.Уточняется, что пострадавших и разрушений нет, работают оперативные и экстренные службы.

https://ria.ru/20240915/putin-1972753940.html

брянская область

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брянская область, александр богомаз, происшествия