https://ria.ru/20240920/bespilotnik-1973873320.html

Над Белгородской областью сбили беспилотник

Над Белгородской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 20.09.2024

Над Белгородской областью сбили беспилотник

Российские средства ПВО около 15:20 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T16:29

2024-09-20T16:29

2024-09-20T16:34

специальная военная операция на украине

белгородская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО около 15:20 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."Двадцатое сентября 2024 года около 15.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html

белгородская область

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белгородская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)