https://ria.ru/20240920/berezovskiy-1973817164.html
В Польше арестовали бывшего адвоката Березовского
В Польше арестовали бывшего адвоката Березовского - РИА Новости, 20.09.2024
В Польше арестовали бывшего адвоката Березовского
Польские власти арестовали бывшего адвоката покойного российского бизнесмена Бориса Березовского Анатолия Блинова, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T13:37
2024-09-20T13:37
2024-09-20T15:49
польша
березовский
вильнюс
россия
леонид волков
борис березовский
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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ВАРШАВА, 20 сен — РИА Новости. Польские власти арестовали бывшего адвоката покойного российского бизнесмена Бориса Березовского Анатолия Блинова, сообщил РИА Новости представитель Национальной прокуратуры республики."На территории Польской Республики был задержан, а позже арестован Анатолий Б., про которого известно, что он был юристом российского олигарха Бориса Березовского", — сказал собеседник агентства.На основании чего Блинова арестовали и в чем его обвиняют, он сообщить отказался.По неофициальной информации радиостанции RMF FM, сотрудники Агентства национальной безопасности Польши задержали Блинова по делу о мартовском нападении в Вильнюсе на российского оппозиционера Леонида Волкова*.* Признан в России иноагентом, включен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.
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польша, березовский, вильнюс, россия, леонид волков, борис березовский, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Польша, Березовский, Вильнюс, Россия, Леонид Волков, Борис Березовский, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
В Польше арестовали бывшего адвоката Березовского
Прокуратура: бывшего адвоката Березовского Блинова арестовали в Польше
ВАРШАВА, 20 сен — РИА Новости. Польские власти арестовали бывшего адвоката покойного российского бизнесмена Бориса Березовского Анатолия Блинова, сообщил РИА Новости представитель Национальной прокуратуры республики.
"На территории Польской Республики был задержан, а позже арестован Анатолий Б., про которого известно, что он был юристом российского олигарха Бориса Березовского", — сказал собеседник агентства.
На основании чего Блинова арестовали и в чем его обвиняют, он сообщить отказался.
По неофициальной информации радиостанции RMF FM, сотрудники Агентства национальной безопасности Польши задержали Блинова по делу о мартовском нападении в Вильнюсе
на российского оппозиционера Леонида Волкова
*.
* Признан в России иноагентом, включен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.