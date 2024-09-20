https://ria.ru/20240920/berezovskiy-1973817164.html

В Польше арестовали бывшего адвоката Березовского

В Польше арестовали бывшего адвоката Березовского - РИА Новости, 20.09.2024

В Польше арестовали бывшего адвоката Березовского

Польские власти арестовали бывшего адвоката покойного российского бизнесмена Бориса Березовского Анатолия Блинова, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T13:37

2024-09-20T13:37

2024-09-20T15:49

польша

березовский

вильнюс

россия

леонид волков

борис березовский

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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ВАРШАВА, 20 сен — РИА Новости. Польские власти арестовали бывшего адвоката покойного российского бизнесмена Бориса Березовского Анатолия Блинова, сообщил РИА Новости представитель Национальной прокуратуры республики."На территории Польской Республики был задержан, а позже арестован Анатолий Б., про которого известно, что он был юристом российского олигарха Бориса Березовского", — сказал собеседник агентства.На основании чего Блинова арестовали и в чем его обвиняют, он сообщить отказался.По неофициальной информации радиостанции RMF FM, сотрудники Агентства национальной безопасности Польши задержали Блинова по делу о мартовском нападении в Вильнюсе на российского оппозиционера Леонида Волкова*.* Признан в России иноагентом, включен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

https://ria.ru/20240918/pashaev-1973458082.html

польша

березовский

вильнюс

россия

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польша, березовский, вильнюс, россия, леонид волков, борис березовский, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)