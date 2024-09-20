https://ria.ru/20240920/bentli-1973793245.html

В Sputnik назвали погибшего в Донецке Рассела Бентли героем Русской Весны

В Sputnik назвали погибшего в Донецке Рассела Бентли героем Русской Весны - РИА Новости, 20.09.2024

В Sputnik назвали погибшего в Донецке Рассела Бентли героем Русской Весны

Корреспондент агентства Sputnik Рассел Бентли, погибший в Донецке, стал настоящим героем Русской Весны, заявил РИА Новости заместитель руководителя Sputnik... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T11:57

2024-09-20T11:57

2024-09-20T11:57

донбасс

донецк

россия

рассел бентли

маргарита симоньян

следственный комитет россии (ск рф)

медиа - общество

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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Корреспондент агентства Sputnik Рассел Бентли, погибший в Донецке, стал настоящим героем Русской Весны, заявил РИА Новости заместитель руководителя Sputnik International Дмитрий Саймс-младший. В пятницу СК РФ завершил расследование уголовного дела об убийстве Бентли. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета, СК РФ установил "все лица, причастные к гибели" Бентли, и обстоятельства совершенных преступлений. Фигурантами дела являются четверо российских военных Виталий Вансяцкий, Владислав Агальцев, Владимир Бажин и Андрей Иорданов. По данным следствия, 8 апреля в Донецке Вансяцкий, Агальцев и Иорданов "применили к нему физическое насилие и пытки, повлекшие его смерть". В тот же день Вансяцкий и Агальцев подорвали тротиловой шашкой автомобиль ВАЗ-2115 с телом Бентли. Девятого апреля по указанию Вансяцкого военнослужащий той же войсковой части Бажин "совершил укрывательство особо тяжкого преступления, переместив останки Бентли с места произошедшего". "Рассел Бентли родился американцем, но стал настоящим героем Русской Весны. Он был колоритным, пассионарным, обладал острым чувством юмора и всегда говорил с полной моральной ясностью. Бентли считал, что битва за Донбасс - это не просто национально-освободительная война русского народа, а часть более масштабной борьбы человечества против западного империализма", - сказал Саймс. В середине апреля главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян сообщила, что 64-летний корреспондент Sputnik, американец с российским гражданством Рассел Бентли с позывным "Техас" (данным по его техасскому происхождению) погиб в Донецке. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" (в которую входит Sputnik) Дмитрий Киселев заявил, что убийство Бентли должно быть расследовано, а виновные – наказаны. Бентли присоединился к ополчению ДНР в 2014 году. Он говорил, что поехал в Донбасс, потому что восхищался мужеством и стойкостью местного населения. Во время военных действий Рассел проявлял искреннее сострадание к нуждающимся, он собирал средства и передавал гумпомощь пожилым людям, женщинам и детям Донбасса. Бентли также неоднократно высказывался в поддержку российской специальной военной операции на Украине, был удостоен наград ДНР. Он рассматривал российскую спецоперацию как начало окончания агрессивной войны киевского режима против Донбасса. В 2022 году он говорил, что Россия спасла буквально сотни тысяч человеческих жизней, придя на помощь Донбассу.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Я приехал сюда, чтобы сражаться". История Рассела Бентли 20 сентября Следственный комитет Российской Федерации сообщил о завершении расследования убийства Рассела Бентли – корреспондента агентства Sputnik. По данным следствия, 8 апреля военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации Виталий Вансяцкий, Владислав Агальцев, Владимир Бажин и Андрей Иорданов пытали Бентли, в результате чего он умер. Заметая следы, Вансяцкий и Агальцев подорвали автомобиль с телом корреспондента, а Бажин увез останки Бентли с места преступления. 2024-09-20T11:57 true PT1M22S

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Ольга Фомченкова

донбасс, донецк, россия, рассел бентли, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), медиа - общество