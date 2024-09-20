В Sputnik назвали погибшего в Донецке Рассела Бентли героем Русской Весны
Саймс: погибший в Донецке журналист Бентли стал настоящим героем Русской Весны
© Фото : страница Рассела Бентли в соцсетиРассел Бентли
© Фото : страница Рассела Бентли в соцсети
Рассел Бентли. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Корреспондент агентства Sputnik Рассел Бентли, погибший в Донецке, стал настоящим героем Русской Весны, заявил РИА Новости заместитель руководителя Sputnik International Дмитрий Саймс-младший.
В пятницу СК РФ завершил расследование уголовного дела об убийстве Бентли. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета, СК РФ установил "все лица, причастные к гибели" Бентли, и обстоятельства совершенных преступлений. Фигурантами дела являются четверо российских военных Виталий Вансяцкий, Владислав Агальцев, Владимир Бажин и Андрей Иорданов. По данным следствия, 8 апреля в Донецке Вансяцкий, Агальцев и Иорданов "применили к нему физическое насилие и пытки, повлекшие его смерть". В тот же день Вансяцкий и Агальцев подорвали тротиловой шашкой автомобиль ВАЗ-2115 с телом Бентли. Девятого апреля по указанию Вансяцкого военнослужащий той же войсковой части Бажин "совершил укрывательство особо тяжкого преступления, переместив останки Бентли с места произошедшего".
"Рассел Бентли родился американцем, но стал настоящим героем Русской Весны. Он был колоритным, пассионарным, обладал острым чувством юмора и всегда говорил с полной моральной ясностью. Бентли считал, что битва за Донбасс - это не просто национально-освободительная война русского народа, а часть более масштабной борьбы человечества против западного империализма", - сказал Саймс.
В середине апреля главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян сообщила, что 64-летний корреспондент Sputnik, американец с российским гражданством Рассел Бентли с позывным "Техас" (данным по его техасскому происхождению) погиб в Донецке. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" (в которую входит Sputnik) Дмитрий Киселев заявил, что убийство Бентли должно быть расследовано, а виновные – наказаны.
Бентли присоединился к ополчению ДНР в 2014 году. Он говорил, что поехал в Донбасс, потому что восхищался мужеством и стойкостью местного населения.
Во время военных действий Рассел проявлял искреннее сострадание к нуждающимся, он собирал средства и передавал гумпомощь пожилым людям, женщинам и детям Донбасса.
Бентли также неоднократно высказывался в поддержку российской специальной военной операции на Украине, был удостоен наград ДНР. Он рассматривал российскую спецоперацию как начало окончания агрессивной войны киевского режима против Донбасса. В 2022 году он говорил, что Россия спасла буквально сотни тысяч человеческих жизней, придя на помощь Донбассу.
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