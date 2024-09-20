https://ria.ru/20240920/bentli-1973766951.html

Наш "Техас". Каким был Рассел Боннер Бентли

Наш "Техас". Каким был Рассел Боннер Бентли - РИА Новости, 20.09.2024

Наш "Техас". Каким был Рассел Боннер Бентли

Рассел Боннер Бентли, известный как корреспондент агентства Sputnik и ополченец с позывным "Техас", входил в плеяду уважаемых, местночтимых даже, иностранных... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T09:58

2024-09-20T09:58

2024-09-20T10:04

специальная военная операция на украине

донбасс

донецк

россия

грэм филлипс

патрик ланкастер

виктория нуланд

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости, Иван Зуев. Рассел Боннер Бентли, известный как корреспондент агентства Sputnik и ополченец с позывным "Техас", входил в плеяду уважаемых, местночтимых даже, иностранных корреспондентов в Донбассе. Британец Грэм Филлипс, француженка Кристель Нэан, американский ирландец Патрик Ланкастер и самый старший и опытный из них - Техас. Люди из другого мира, пропитавшиеся миром русским, они сумели стать в Донецке своими. В неизменной ковбойской шляпе, овеянный ореолом старого ополченца, обожженного огнем битвы за Донецкий аэропорт, где бы "Техас" ни появлялся, он привлекал внимание, воодушевлял и обнадеживал. Живое опровержение того, что весь мир ополчился против России. Восьмого апреля после артиллерийского обстрела ВСУ Петровского района Донецка "Техас" пропал. МВД по ДНР заявило, что Рассел Боннер Бентли внесен в список пропавших без вести. Как сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе Следственного комитета России, СК РФ завершил расследование уголовного дела об убийстве в Донецке Рассела Бентли. Ведомством установлены все лица, причастные к гибели Бентли, и обстоятельства совершенных преступлений. По делу проходят четверо российских военных. По данным следствия, 8 апреля в Донецке они применили к нему физическое насилие и пытки, повлекшие его смерть. В настоящее время обвиняемые знакомятся с материалами уголовного дела, затем оно будет передано для утверждения обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения по существу. Внук танкиста Паттона Рассел Бентли родился в 1960 году в обеспеченной американской семье в престижном районе Далласа под названием Хайленд-парк. Его отец владел сразу несколькими бизнесами, в том числе руководил ресторанным. Несмотря на это, Рассел решил начать собственную взрослую жизнь, что называется, "с низов". Три года Рассел отслужил в армии, где получил профессию сапера. Много работал руками, в какой-то момент даже валил лес, трудился в ресторанном бизнесе. Подростковые годы Рассела пришлись на период войны во Вьетнаме. По словам его вдовы, он уже юношей стал ярым антиимпериалистом и антирасистом, наблюдая за военными авантюрами Вашингтона в Юго-Восточной Азии и других регионах планеты. Однако основой его мировоззрения стали рассказы деда по матери, который участвовал во Второй мировой войне и воевал в танковых частях американского генерала Паттона. Машина деда Бентли одной из первых форсировала Рейн. "Получается, что воспоминания дедушки сыграли ключевую роль в его жизни именно в плане отношения к фашизму и нацизму. Он был очень впечатлен одним из трофеев дедушки - ремень фашистского солдата с надписью "Бог с нами". Он всё время возмущался: "Бог и нацизм - это несовместимо", - рассказывает вдова Рассела Людмила. Из Техаса на Донбасс Рассел пристально следил за событиями Майдана на Украине в 2013 году. Об этом он сам рассказывал в интервью агентству Sputnik. "Когда начался Майдан и Виктория Нуланд раздавала печенье... я знал, в чем дело, я точно знал, что происходит", - говорил он. В 2014 году, когда после государственного переворота и свержения законного президента временщики в Киеве объявили так называемую "антитеррористическую операцию" (АТО) и начали наносить удары по мирным городам Донбасса, Рассел увидел в интернете ролик о варварском обстреле Луганска артиллерией ВСУ и решил отправиться в Донбасс. "Он приехал сюда, в Донбасс, еще в 2014 году, понимая, что он не может находиться в стороне. Он рассказывал мне про то, что финальным толчком стал увиденный на YouTube ролик. Видео после первого самого удара по Луганску, где женщина в красном, Инна Кукурудзе, перед смертью просила у оператора, который ее снимал, а ей оторвало ноги, на секундочку, телефон, чтобы позвонить дочери", - вспоминает военный корреспондент Тимофей Ермаков. Позже Бентли объяснил Sputnik, что пересек океан, потому что восхищался мужеством и стойкостью народа Донбасса, его нежеланием мириться с незаконной сменой режима, осуществленной ультранационалистами и откровенными нацистами. "Техас" часто повторял в интервью, что "нацизм подобен болезни". Западный человек в "Востоке" С 2014 по 2017 год Бентли служил в батальоне "Восток". Вместе с добровольцами Донбасса он воевал в самых горячих точках, включая Донецкий аэропорт, Спартак, Авдеевку и Ясиноватую. В 2015 году Рассел принимал участие в легендарных январских боях за Донецкий аэропорт, не давал вторгнуться в центр Донецка украинским нацистам из свежесформированного батальона "Азов"* и прочих подобных формирований. В 2017 Рассел принял православие (в США он ходил в лютеранскую церковь) и женился на Людмиле. Она рассказывает, что уже через три дня после свадьбы он вернулся на фронт. "Мы поженились, и он буквально через несколько дней ушел на фронт. Там, где они стояли, была позиция, которую нужно было оборудовать, и он строил всё своими руками несколько месяцев. Я помню, он присылал фотографию, у него перчатки черные такие были, они полностью стерлись. Бревна огромные таскали на себе, укладывали в несколько слоев, потом, когда в 2019 году по ним прилетали специальные бомбы против укрытых позиций, эта позиция выдерживала даже такие разрывы", - вспоминает его вдова. Везде есть наши люди Еще будучи военным, Рассел находил время совмещать службу с гуманитарной работой. После того как в ДНР и ЛНР начали формироваться собственные регулярные силы республиканской обороны, Рассел, как и большинство добровольцев из "большой" России, уволился из рядов ополчения. Он занялся журналистикой, а также продолжал собирать средства и доставлять гуманитарную помощь пожилым людям, женщинам и детям Донбасса. По словам коллег, работавших с "Техасом", он был из тех, кого можно было встретить во время съемок обстрелов города. Он приезжал в числе первых, хотя артиллеристы ВСУ уже давно практиковали повторные обстрелы, нацеленные на журналистов, спасателей и медиков. "Лично для меня "Техас" был всегда человеком олицетворением поговорки "Наши люди везде, всюду наши люди". Вот это удивительно, но он родился за тысячи, вырос за тысячи километров от нашей родной страны, в Техасе, и он, несмотря на то, что он вырос в совершенно другой среде, он приехал сюда, за тысячи километров. Просто увидев ужасное видео зверств в Луганске, взял и примчался сюда, в Донбасс, защищать наших людей, хотя он мог совершенно этого не делать. Но он был такой человек, что он не мог поступить иначе", - делится военный корреспондент Тимофей Ермаков. Впрочем, несмотря на то, что в душе Бентли стал очень русским человеком, в чем-то он не забывал своих корней. Коллеги вспоминают, что он любил угощать коллег и бойцов своим фирменным техасским тако. "Никогда не забуду его прекрасные тако, которыми он нас кормил во время съемок последнего фильма, в котором он снялся. Последнем, получается, фильме для него", - говорит Тимофей. В середине апреля главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян сообщила, что 64-летний корреспондент Sputnik, американец с российским гражданством Рассел Бентли с позывным "Техас" (данным по его техасскому происхождению), погиб в Донецке. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" (в которую входит Sputnik) Дмитрий Киселев заявил, что убийство Бентли должно быть расследовано, а виновные - наказаны.* Запрещенная в России террористическая организация

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Заявление СК о завершении расследования убийства журналиста Sputnik Рассела Бентли Полное заявление СК о завершении расследования убийства журналиста Sputnik Рассела Бентли. 2024-09-20T09:58 true PT0M45S

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Ольга Фомченкова

донбасс, донецк, россия, грэм филлипс, патрик ланкастер, виктория нуланд, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), рассел бентли