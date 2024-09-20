Четверо российских военных причастны к гибели Бентли, сообщил СК
К гибели военкора агентства Sputnik Бентли причастны четверо российских военных
© Фото : соцсетиРассел Бентли
© Фото : соцсети
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Четверо российских военных проходят по делу об убийстве в Донецке корреспондента агентства Sputnik Рассела Бентли, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"ГВСУ (главным военным следственным управлением) СК РФ окончено расследование уголовного дела в отношении военнослужащих Вооруженных сил РФ Виталия Вансяцкого, Владислава Агальцева, Владимира Бажина и Андрея Иорданова", - сказали в ведомстве.
Рассел Боннер Бентли родился в обеспеченной американской семье в 1960 году, вырос в элитном районе Далласа. Его мировоззрение в подростковом возрасте начало формироваться под влиянием войны во Вьетнаме и ее последствий. Он стал ярым антиимпериалистом и антирасистом, считая зарубежные военные авантюры Вашингтона нарушением суверенитета других стран.
Когда чиновники Обамы и американские конгрессмены устремились на Украину во время Евромайдана в 2013 году, Рассел не питал никаких иллюзий относительно их истинных целей: "Когда начался Майдан, и Виктория Нуланд раздавала печенье, я знал, в чем суть дела, я точно знал, что происходит",— сказал Бентли агентству Sputnik в апреле 2022 года, имея в виду череду вторжений США в зарубежные страны и спровоцированную ими смену режимов.
В 2014 году он приехал на Донбасс и вступил в батальон "Восток". Бентли говорил, что восхищается мужеством и стойкостью жителей региона, которые были не согласны с нелегитимной сменой режима на Украине, и называл Донецк своим домом. Он собирал средства и доставлял гуманитарную помощь старикам, женщинам и детям. Вместе с добровольцами Донбасса сражался за Донецкий аэропорт, поселок Спартак, Авдеевку и Ясиноватую.
© Фото : соцсетиРассел Бентли
© Фото : соцсети
Рассел Бентли
Бентли принял православие, при крещении он получил имя Борис. В 2016 году он обвенчался с коренной дончанкой, учительницей английского языка Людмилой, которая стала для него настоящей опорой и поддержкой.
В 2021 году Бентли получил российское гражданство. В 2023-м стал сотрудничать с агентством Sputnik в качестве корреспондента. В первом материале, опубликованном в октябре 2023 года, Бентли подчеркнул следующее: "Я приехал сюда не для того, чтобы заработать, сделать себе имя или стать звездой интернета. Я приехал сюда, чтобы сражаться, чтобы уничтожать неонацистов, которые убивали невинных и безоружных мирных жителей Донбасса, чтобы защищать этих мирных жителей и стоять плечом к плечу с настоящими героями, которые поставили свои жизни на кон, чтобы защитить Донбасс, Россию и будущее человечества". Его репортажи и интервью с добровольцами и жителями Донбасса регулярно набирали большое количество просмотров и откликов в социальных сетях.