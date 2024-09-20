https://ria.ru/20240920/bentli-1973758467.html

СК рассказал подробности убийства журналиста Sputnik Бентли в Донецке

СК рассказал подробности убийства журналиста Sputnik Бентли в Донецке - РИА Новости, 20.09.2024

СК рассказал подробности убийства журналиста Sputnik Бентли в Донецке

Корреспондента агентства Sputnik Рассела Бентли в Донецке четверо российских военных пытали, взорвали машину с его телом и спрятали останки, сообщили РИА... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T09:05

2024-09-20T09:05

2024-09-20T10:04

донбасс

донецк

россия

маргарита симоньян

дмитрий киселев

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

рассел бентли

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Корреспондента агентства Sputnik Рассела Бентли в Донецке четверо российских военных пытали, взорвали машину с его телом и спрятали останки, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. "По данным следствия, 8 апреля в Донецке военнослужащие Вансяцкий, Агальцев и Иорданов применили к нему физическое насилие и пытки, повлекшие его смерть. В тот же день Вансяцкий и Агальцев подорвали тротиловой шашкой автомобиль ВАЗ-2115 с его телом. Девятого апреля по указанию Вансяцкого военнослужащий той же войсковой части Бажин совершил укрывательство особо тяжкого преступления, переместив останки Бентли с места произошедшего", - сказали в ведомстве. Рассел Боннер Бентли родился в обеспеченной американской семье в 1960 году, вырос в элитном районе Далласа. Его мировоззрение в подростковом возрасте начало формироваться под влиянием войны во Вьетнаме и ее последствий. Он стал ярым антиимпериалистом и антирасистом, считая зарубежные военные авантюры Вашингтона нарушением суверенитета других стран.Когда чиновники Обамы и американские конгрессмены устремились на Украину во время Евромайдана в 2013 году, Рассел не питал никаких иллюзий относительно их истинных целей: "Когда начался Майдан, и Виктория Нуланд раздавала печенье, я знал, в чем суть дела, я точно знал, что происходит",— сказал Бентли агентству Sputnik в апреле 2022 года, имея в виду череду вторжений США в зарубежные страны и спровоцированную ими смену режимов.В 2014 году он приехал на Донбасс и вступил в батальон "Восток". Бентли говорил, что восхищается мужеством и стойкостью жителей региона, которые были не согласны с нелегитимной сменой режима на Украине, и называл Донецк своим домом. Он собирал средства и доставлял гуманитарную помощь старикам, женщинам и детям. Вместе с добровольцами Донбасса сражался за Донецкий аэропорт, поселок Спартак, Авдеевку и Ясиноватую.Бентли принял православие, при крещении он получил имя Борис. В 2016 году он обвенчался с коренной дончанкой, учительницей английского языка Людмилой, которая стала для него настоящей опорой и поддержкой.В 2021 году Бентли получил российское гражданство. В 2023-м стал сотрудничать с агентством Sputnik в качестве корреспондента. В первом материале, опубликованном в октябре 2023 года, Бентли подчеркнул следующее: "Я приехал сюда не для того, чтобы заработать, сделать себе имя или стать звездой интернета. Я приехал сюда, чтобы сражаться, чтобы уничтожать неонацистов, которые убивали невинных и безоружных мирных жителей Донбасса, чтобы защищать этих мирных жителей и стоять плечом к плечу с настоящими героями, которые поставили свои жизни на кон, чтобы защитить Донбасс, Россию и будущее человечества". Его репортажи и интервью с добровольцами и жителями Донбасса регулярно набирали большое количество просмотров и откликов в социальных сетях.В середине апреля стало известно, что Бентли пропал без вести в Донецке. Девятнадцатого апреля главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что он погиб. Расселу Бентли было 64 года.

https://ria.ru/20240920/bentli-1973757328.html

https://ria.ru/20240920/bentli-1973757328.html

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Заявление СК о завершении расследования убийства журналиста Sputnik Рассела Бентли Полное заявление СК о завершении расследования убийства журналиста Sputnik Рассела Бентли. 2024-09-20T09:05 true PT0M45S

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