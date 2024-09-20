https://ria.ru/20240920/bentli-1973757328.html
Фигуранты дела об убийстве Рассела Бентли знакомятся с материалами
Фигуранты дела об убийстве Рассела Бентли знакомятся с материалами - РИА Новости, 20.09.2024
Фигуранты дела об убийстве Рассела Бентли знакомятся с материалами
Фигуранты уголовного дела об убийстве корреспондента агентства Sputnik Рассела Бентли знакомятся с материалами, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T09:03
2024-09-20T09:03
2024-09-20T10:04
донбасс
донецк
россия
маргарита симоньян
дмитрий киселев
следственный комитет россии (ск рф)
виктория нуланд
украина
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Фигуранты уголовного дела об убийстве корреспондента агентства Sputnik Рассела Бентли знакомятся с материалами, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. "В настоящее время обвиняемые знакомятся с материалами уголовного дела", - сказали в ведомстве. В последующем дело будет передано для утверждения обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения по существу. Рассел Боннер Бентли родился в обеспеченной американской семье в 1960 году, вырос в элитном районе Далласа. Его мировоззрение в подростковом возрасте начало формироваться под влиянием войны во Вьетнаме и ее последствий. Он стал ярым антиимпериалистом и антирасистом, считая зарубежные военные авантюры Вашингтона нарушением суверенитета других стран.Когда чиновники Обамы и американские конгрессмены устремились на Украину во время Евромайдана в 2013 году, Рассел не питал никаких иллюзий относительно их истинных целей: "Когда начался Майдан, и Виктория Нуланд раздавала печенье, я знал, в чем суть дела, я точно знал, что происходит",— сказал Бентли агентству Sputnik в апреле 2022 года, имея в виду череду вторжений США в зарубежные страны и спровоцированную ими смену режимов.В 2014 году он приехал на Донбасс и вступил в батальон "Восток". Бентли говорил, что восхищается мужеством и стойкостью жителей региона, которые были не согласны с нелегитимной сменой режима на Украине, и называл Донецк своим домом. Он собирал средства и доставлял гуманитарную помощь старикам, женщинам и детям. Вместе с добровольцами Донбасса сражался за Донецкий аэропорт, поселок Спартак, Авдеевку и Ясиноватую.Бентли принял православие, при крещении он получил имя Борис. В 2016 году он обвенчался с коренной дончанкой, учительницей английского языка Людмилой, которая стала для него настоящей опорой и поддержкой.В 2021 году Бентли получил российское гражданство. В 2023-м стал сотрудничать с агентством Sputnik в качестве корреспондента. В первом материале, опубликованном в октябре 2023 года, Бентли подчеркнул следующее: "Я приехал сюда не для того, чтобы заработать, сделать себе имя или стать звездой интернета. Я приехал сюда, чтобы сражаться, чтобы уничтожать неонацистов, которые убивали невинных и безоружных мирных жителей Донбасса, чтобы защищать этих мирных жителей и стоять плечом к плечу с настоящими героями, которые поставили свои жизни на кон, чтобы защитить Донбасс, Россию и будущее человечества". Его репортажи и интервью с добровольцами и жителями Донбасса регулярно набирали большое количество просмотров и откликов в социальных сетях.
https://ria.ru/20240506/bentli-1944044996.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Заявление СК о завершении расследования убийства журналиста Sputnik Рассела Бентли
Полное заявление СК о завершении расследования убийства журналиста Sputnik Рассела Бентли.
2024-09-20T09:03
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PT0M45S
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донбасс, донецк, россия, маргарита симоньян, дмитрий киселев, следственный комитет россии (ск рф), виктория нуланд, украина, рассел бентли
Донбасс, Донецк, Россия, Маргарита Симоньян, Дмитрий Киселев, Следственный комитет России (СК РФ), Виктория Нуланд, Украина, Рассел Бентли
Фигуранты дела об убийстве Рассела Бентли знакомятся с материалами
Фигуранты дела об убийстве военкора Sputnik Бентли знакомятся с материалами
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Фигуранты уголовного дела об убийстве корреспондента агентства Sputnik Рассела Бентли знакомятся с материалами, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"В настоящее время обвиняемые знакомятся с материалами уголовного дела", - сказали в ведомстве.
В последующем дело будет передано для утверждения обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения по существу.
Рассел Боннер Бентли родился в обеспеченной американской семье в 1960 году, вырос в элитном районе Далласа
. Его мировоззрение в подростковом возрасте начало формироваться под влиянием войны во Вьетнаме
и ее последствий. Он стал ярым антиимпериалистом и антирасистом, считая зарубежные военные авантюры Вашингтона
нарушением суверенитета других стран.
Когда чиновники Обамы и американские конгрессмены устремились на Украину
во время Евромайдана в 2013 году, Рассел не питал никаких иллюзий относительно их истинных целей: "Когда начался Майдан, и Виктория Нуланд
раздавала печенье, я знал, в чем суть дела, я точно знал, что происходит",— сказал Бентли агентству Sputnik в апреле 2022 года, имея в виду череду вторжений США
в зарубежные страны и спровоцированную ими смену режимов.
В 2014 году он приехал на Донбасс
и вступил в батальон "Восток". Бентли говорил, что восхищается мужеством и стойкостью жителей региона, которые были не согласны с нелегитимной сменой режима на Украине, и называл Донецк
своим домом. Он собирал средства и доставлял гуманитарную помощь старикам, женщинам и детям. Вместе с добровольцами Донбасса сражался за Донецкий аэропорт, поселок Спартак
, Авдеевку
и Ясиноватую
.
Бентли принял православие, при крещении он получил имя Борис. В 2016 году он обвенчался с коренной дончанкой, учительницей английского языка Людмилой, которая стала для него настоящей опорой и поддержкой.
В 2021 году Бентли получил российское гражданство. В 2023-м стал сотрудничать с агентством Sputnik в качестве корреспондента. В первом материале, опубликованном в октябре 2023 года, Бентли подчеркнул следующее: "Я приехал сюда не для того, чтобы заработать, сделать себе имя или стать звездой интернета. Я приехал сюда, чтобы сражаться, чтобы уничтожать неонацистов, которые убивали невинных и безоружных мирных жителей Донбасса, чтобы защищать этих мирных жителей и стоять плечом к плечу с настоящими героями, которые поставили свои жизни на кон, чтобы защитить Донбасс, Россию и будущее человечества". Его репортажи и интервью с добровольцами и жителями Донбасса регулярно набирали большое количество просмотров и откликов в социальных сетях.