https://ria.ru/20240920/bentli-1973757119.html
СК завершил расследование убийства корреспондента агентства Sputnik Бентли
СК завершил расследование убийства корреспондента агентства Sputnik Бентли - РИА Новости, 20.09.2024
СК завершил расследование убийства корреспондента агентства Sputnik Бентли
Следственный комитет установил обстоятельства убийства в Донецке корреспондента агентства Sputnik Рассела Бентли и всех причастных к этому преступлению,... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T09:00
2024-09-20T09:00
2024-09-20T11:30
происшествия
рассел бентли
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Следственный комитет установил обстоятельства убийства в Донецке корреспондента агентства Sputnik Рассела Бентли и всех причастных к этому преступлению, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации окончено расследование уголовного дела в отношении военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации Виталия Вансяцкого, Владислава Агальцева, Владимира Бажина и Андрея Иорданова", — сказали в СК.Дело расследовалось по трем статьям. Военнослужащих обвиняют в совершении группой лиц действий, явно выходящих за пределы их полномочий, применении физического насилия и пыток, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего, а также в укрывательстве особо тяжкого преступления путем перемещения останков умершего в другое место.По данным следствия, 8 апреля Вансяцкий, Агальцев и Иорданов пытали Бентли и применяли к нему физическое насилие, в результате чего он умер. Тогда Вансяцкий и Агальцев подорвали тротиловой шашкой автомобиль ВАЗ-2115 с телом корреспондента. На следующий день по указанию Вансяцкого военнослужащий той же части Бажин совершил укрывательство особо тяжкого преступления, переместив останки Бентли с места произошедшего.Сейчас фигуранты знакомятся с материалами уголовного дела. Затем его передадут для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.Чем известен Рассел БентлиРассел Боннер Бентли родился в обеспеченной американской семье в 1960 году, вырос в элитном районе Далласа. Его мировоззрение в подростковом возрасте начало формироваться под влиянием войны во Вьетнаме и ее последствий. Он стал ярым антиимпериалистом и антирасистом, считая зарубежные военные авантюры Вашингтона нарушением суверенитета других стран. Когда чиновники Обамы и американские конгрессмены устремились на Украину во время Евромайдана в 2013 году, Рассел не питал никаких иллюзий относительно их истинных целей: "Когда начался Майдан и Виктория Нуланд раздавала печенье, я знал, в чем суть дела, я точно знал, что происходит",— сказал Бентли агентству Sputnik в апреле 2022 года, имея в виду череду вторжений США в зарубежные страны и спровоцированную ими смену режимов. В 2014 году он приехал в Донбасс и вступил в батальон "Восток". Бентли говорил, что восхищается мужеством и стойкостью жителей региона, которые были не согласны с нелегитимной сменой режима на Украине, и называл Донецк своим домом. Он собирал средства и доставлял гуманитарную помощь старикам, женщинам и детям. Вместе с добровольцами Донбасса сражался за Донецкий аэропорт, поселок Спартак, Авдеевку и Ясиноватую. Бентли принял православие, при крещении получил имя Борис. В 2016 году он обвенчался с коренной дончанкой, учительницей английского языка Людмилой, которая стала для него настоящей опорой и поддержкой. В 2021 году Бентли получил российское гражданство. В 2023-м стал сотрудничать с агентством Sputnik в качестве корреспондента. В первом материале, опубликованном в октябре 2023-го, Бентли подчеркнул: "Я приехал сюда не для того, чтобы заработать, сделать себе имя или стать звездой интернета. Я приехал сюда, чтобы сражаться, чтобы уничтожать неонацистов, которые убивали невинных и безоружных мирных жителей Донбасса, чтобы защищать этих мирных жителей и стоять плечом к плечу с настоящими героями, которые поставили свои жизни на кон, чтобы защитить Донбасс, Россию и будущее человечества". Его репортажи и интервью с добровольцами и жителями Донбасса регулярно набирали большое количество просмотров и откликов в социальных сетях. В середине апреля стало известно, что Бентли пропал без вести в Донецке. Девятнадцатого апреля главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что он погиб. Расселу Бентли было 64 года.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Заявление СК о завершении расследования убийства журналиста Sputnik Рассела Бентли
Полное заявление СК о завершении расследования убийства журналиста Sputnik Рассела Бентли.
2024-09-20T09:00
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"Я приехал сюда, чтобы сражаться". История Рассела Бентли
20 сентября Следственный комитет Российской Федерации сообщил о завершении расследования убийства Рассела Бентли – корреспондента агентства Sputnik. По данным следствия, 8 апреля военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации Виталий Вансяцкий, Владислав Агальцев, Владимир Бажин и Андрей Иорданов пытали Бентли, в результате чего он умер. Заметая следы, Вансяцкий и Агальцев подорвали автомобиль с телом корреспондента, а Бажин увез останки Бентли с места преступления.
2024-09-20T09:00
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происшествия, рассел бентли
Происшествия, Рассел Бентли
СК завершил расследование убийства корреспондента агентства Sputnik Бентли
СК: корреспондента Sputnik Бентли убили в Донецке четверо российских военных
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.
Следственный комитет установил обстоятельства убийства в Донецке корреспондента агентства Sputnik Рассела Бентли и всех причастных к этому преступлению, сообщили РИА Новости в пресс-службе
ведомства.
"Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации окончено расследование уголовного дела в отношении военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации Виталия Вансяцкого, Владислава Агальцева, Владимира Бажина и Андрея Иорданова", — сказали в СК.
Дело расследовалось по трем статьям. Военнослужащих обвиняют в совершении группой лиц действий, явно выходящих за пределы их полномочий, применении физического насилия и пыток, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего, а также в укрывательстве особо тяжкого преступления путем перемещения останков умершего в другое место.
По данным следствия, 8 апреля Вансяцкий, Агальцев и Иорданов пытали Бентли и применяли к нему физическое насилие, в результате чего он умер. Тогда Вансяцкий и Агальцев подорвали тротиловой шашкой автомобиль ВАЗ-2115 с телом корреспондента. На следующий день по указанию Вансяцкого военнослужащий той же части Бажин совершил укрывательство особо тяжкого преступления, переместив останки Бентли с места произошедшего.
Сейчас фигуранты знакомятся с материалами уголовного дела. Затем его передадут для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.
Чем известен Рассел Бентли
Рассел Боннер Бентли родился в обеспеченной американской семье в 1960 году, вырос в элитном районе Далласа
. Его мировоззрение в подростковом возрасте начало формироваться под влиянием войны во Вьетнаме
и ее последствий.
Он стал ярым антиимпериалистом и антирасистом, считая зарубежные военные авантюры Вашингтона нарушением суверенитета других стран. Когда чиновники Обамы и американские конгрессмены устремились на Украину
во время Евромайдана в 2013 году, Рассел не питал никаких иллюзий относительно их истинных целей: "Когда начался Майдан и Виктория Нуланд
раздавала печенье, я знал, в чем суть дела, я точно знал, что происходит",— сказал Бентли агентству Sputnik в апреле 2022 года, имея в виду череду вторжений США
в зарубежные страны и спровоцированную ими смену режимов.
В 2014 году он приехал в Донбасс
и вступил в батальон "Восток". Бентли говорил, что восхищается мужеством и стойкостью жителей региона, которые были не согласны с нелегитимной сменой режима на Украине, и называл Донецк своим домом. Он собирал средства и доставлял гуманитарную помощь старикам, женщинам и детям. Вместе с добровольцами Донбасса сражался за Донецкий аэропорт, поселок Спартак
, Авдеевку
и Ясиноватую
.
Бентли принял православие, при крещении получил имя Борис. В 2016 году он обвенчался с коренной дончанкой, учительницей английского языка Людмилой, которая стала для него настоящей опорой и поддержкой.
В 2021 году Бентли получил российское гражданство. В 2023-м стал сотрудничать с агентством Sputnik в качестве корреспондента.
В первом материале, опубликованном в октябре 2023-го, Бентли подчеркнул: "Я приехал сюда не для того, чтобы заработать, сделать себе имя или стать звездой интернета. Я приехал сюда, чтобы сражаться, чтобы уничтожать неонацистов, которые убивали невинных и безоружных мирных жителей Донбасса, чтобы защищать этих мирных жителей и стоять плечом к плечу с настоящими героями, которые поставили свои жизни на кон, чтобы защитить Донбасс, Россию
и будущее человечества".
Его репортажи и интервью с добровольцами и жителями Донбасса регулярно набирали большое количество просмотров и откликов в социальных сетях. В середине апреля стало известно, что Бентли пропал без вести в Донецке. Девятнадцатого апреля главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
сообщила, что он погиб. Расселу Бентли было 64 года.