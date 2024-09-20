https://ria.ru/20240920/bentli-1973757119.html

СК завершил расследование убийства корреспондента агентства Sputnik Бентли

СК завершил расследование убийства корреспондента агентства Sputnik Бентли - РИА Новости, 20.09.2024

СК завершил расследование убийства корреспондента агентства Sputnik Бентли

Следственный комитет установил обстоятельства убийства в Донецке корреспондента агентства Sputnik Рассела Бентли и всех причастных к этому преступлению,... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T09:00

2024-09-20T09:00

2024-09-20T11:30

происшествия

рассел бентли

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Следственный комитет установил обстоятельства убийства в Донецке корреспондента агентства Sputnik Рассела Бентли и всех причастных к этому преступлению, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации окончено расследование уголовного дела в отношении военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации Виталия Вансяцкого, Владислава Агальцева, Владимира Бажина и Андрея Иорданова", — сказали в СК.Дело расследовалось по трем статьям. Военнослужащих обвиняют в совершении группой лиц действий, явно выходящих за пределы их полномочий, применении физического насилия и пыток, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего, а также в укрывательстве особо тяжкого преступления путем перемещения останков умершего в другое место.По данным следствия, 8 апреля Вансяцкий, Агальцев и Иорданов пытали Бентли и применяли к нему физическое насилие, в результате чего он умер. Тогда Вансяцкий и Агальцев подорвали тротиловой шашкой автомобиль ВАЗ-2115 с телом корреспондента. На следующий день по указанию Вансяцкого военнослужащий той же части Бажин совершил укрывательство особо тяжкого преступления, переместив останки Бентли с места произошедшего.Сейчас фигуранты знакомятся с материалами уголовного дела. Затем его передадут для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.Чем известен Рассел БентлиРассел Боннер Бентли родился в обеспеченной американской семье в 1960 году, вырос в элитном районе Далласа. Его мировоззрение в подростковом возрасте начало формироваться под влиянием войны во Вьетнаме и ее последствий. Он стал ярым антиимпериалистом и антирасистом, считая зарубежные военные авантюры Вашингтона нарушением суверенитета других стран. Когда чиновники Обамы и американские конгрессмены устремились на Украину во время Евромайдана в 2013 году, Рассел не питал никаких иллюзий относительно их истинных целей: "Когда начался Майдан и Виктория Нуланд раздавала печенье, я знал, в чем суть дела, я точно знал, что происходит",— сказал Бентли агентству Sputnik в апреле 2022 года, имея в виду череду вторжений США в зарубежные страны и спровоцированную ими смену режимов. В 2014 году он приехал в Донбасс и вступил в батальон "Восток". Бентли говорил, что восхищается мужеством и стойкостью жителей региона, которые были не согласны с нелегитимной сменой режима на Украине, и называл Донецк своим домом. Он собирал средства и доставлял гуманитарную помощь старикам, женщинам и детям. Вместе с добровольцами Донбасса сражался за Донецкий аэропорт, поселок Спартак, Авдеевку и Ясиноватую. Бентли принял православие, при крещении получил имя Борис. В 2016 году он обвенчался с коренной дончанкой, учительницей английского языка Людмилой, которая стала для него настоящей опорой и поддержкой. В 2021 году Бентли получил российское гражданство. В 2023-м стал сотрудничать с агентством Sputnik в качестве корреспондента. В первом материале, опубликованном в октябре 2023-го, Бентли подчеркнул: "Я приехал сюда не для того, чтобы заработать, сделать себе имя или стать звездой интернета. Я приехал сюда, чтобы сражаться, чтобы уничтожать неонацистов, которые убивали невинных и безоружных мирных жителей Донбасса, чтобы защищать этих мирных жителей и стоять плечом к плечу с настоящими героями, которые поставили свои жизни на кон, чтобы защитить Донбасс, Россию и будущее человечества". Его репортажи и интервью с добровольцами и жителями Донбасса регулярно набирали большое количество просмотров и откликов в социальных сетях. В середине апреля стало известно, что Бентли пропал без вести в Донецке. Девятнадцатого апреля главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что он погиб. Расселу Бентли было 64 года.

https://ria.ru/20240920/bentli-1973766951.html

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Заявление СК о завершении расследования убийства журналиста Sputnik Рассела Бентли Полное заявление СК о завершении расследования убийства журналиста Sputnik Рассела Бентли. 2024-09-20T09:00 true PT0M45S

"Я приехал сюда, чтобы сражаться". История Рассела Бентли 20 сентября Следственный комитет Российской Федерации сообщил о завершении расследования убийства Рассела Бентли – корреспондента агентства Sputnik. По данным следствия, 8 апреля военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации Виталий Вансяцкий, Владислав Агальцев, Владимир Бажин и Андрей Иорданов пытали Бентли, в результате чего он умер. Заметая следы, Вансяцкий и Агальцев подорвали автомобиль с телом корреспондента, а Бажин увез останки Бентли с места преступления. 2024-09-20T09:00 true PT1M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, рассел бентли