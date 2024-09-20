https://ria.ru/20240920/bashkiriya-1973869181.html
Жительнице Башкирии после сеанса гадания предложили выкупить брата у ВСУ
Жительнице Башкирии после сеанса гадания предложили выкупить брата у ВСУ - РИА Новости, 20.09.2024
Жительнице Башкирии после сеанса гадания предложили выкупить брата у ВСУ
Лжегадалка со знакомым в Башкирии требовали один миллион рублей у местной жительницы, чтобы якобы выкупить ее брата, участвующего в СВО, из украинского плена,... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T16:14
2024-09-20T16:14
2024-09-20T16:15
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УФА, 20 сен - РИА Новости. Лжегадалка со знакомым в Башкирии требовали один миллион рублей у местной жительницы, чтобы якобы выкупить ее брата, участвующего в СВО, из украинского плена, мошенники арестованы, сообщает пресс-служба управления ФСБ по региону. "Выявлена и пресечена преступная деятельность жителя г. Уфы, 1993 г.р., и жительницы Иглинского района, 1977 г.р., требовавших 1 миллион рублей от сестры военнослужащего, участника специальной военной операции Вооруженных сил РФ на территории Украины", - говорится в релизе. По данным ведомства, в сентябре 47-летняя жительница села Чуваш-Кубово Иглинского района, выдававшая себя за ясновидящую, в ходе сеанса гадания сообщила потерпевшей заведомо ложную информацию о её родственнике, якобы находящемся в украинском плену, а всю полученную от нее информацию о пропавшем передала своему близкому знакомому. "Реализуя совместный преступный план по хищению денежных средств, 31-летний уфимец предложил потерпевшей помощь в возвращении родственника на родину. За оказание данной услуги злоумышленник запросил с потерпевшей сумму в 1 миллион рублей, сообщив, что в случае отказа ее родственник будет казнен украинскими военными. Потерпевшая обратилась в органы безопасности с заявлением о мошенничестве. В момент получения денег злоумышленник задержан с поличным сотрудниками УФСБ", - рассказали в пресс-службе. В отношении лжегадалки и ее сообщника следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Кировским районным судом Уфы фигуранты уголовного дела арестованы, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240917/peskov-1973151472.html
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происшествия, жилье, уфа, иглинский район, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Жилье, Уфа, Иглинский район, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Жительнице Башкирии после сеанса гадания предложили выкупить брата у ВСУ
Лжегадалка предложила жительнице Башкирии выкупить брата у ВСУ за миллион рублей
УФА, 20 сен - РИА Новости. Лжегадалка со знакомым в Башкирии требовали один миллион рублей у местной жительницы, чтобы якобы выкупить ее брата, участвующего в СВО, из украинского плена, мошенники арестованы, сообщает пресс-служба управления ФСБ по региону.
"Выявлена и пресечена преступная деятельность жителя г. Уфы
, 1993 г.р., и жительницы Иглинского района
, 1977 г.р., требовавших 1 миллион рублей от сестры военнослужащего, участника специальной военной операции Вооруженных сил РФ
на территории Украины", - говорится в релизе.
По данным ведомства, в сентябре 47-летняя жительница села Чуваш-Кубово Иглинского района, выдававшая себя за ясновидящую, в ходе сеанса гадания сообщила потерпевшей заведомо ложную информацию о её родственнике, якобы находящемся в украинском плену, а всю полученную от нее информацию о пропавшем передала своему близкому знакомому.
"Реализуя совместный преступный план по хищению денежных средств, 31-летний уфимец предложил потерпевшей помощь в возвращении родственника на родину. За оказание данной услуги злоумышленник запросил с потерпевшей сумму в 1 миллион рублей, сообщив, что в случае отказа ее родственник будет казнен украинскими военными. Потерпевшая обратилась в органы безопасности с заявлением о мошенничестве. В момент получения денег злоумышленник задержан с поличным сотрудниками УФСБ", - рассказали в пресс-службе.
В отношении лжегадалки и ее сообщника следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Кировским районным судом Уфы фигуранты уголовного дела арестованы, добавили в пресс-службе.