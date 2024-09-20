https://ria.ru/20240920/arestanty-1973740810.html

Арестантам в СИЗО, имеющим детей до 14 лет, выделят дополнительное свидание

Арестантам в СИЗО, имеющим детей до 14 лет, выделят дополнительное свидание - РИА Новости, 20.09.2024

Арестантам в СИЗО, имеющим детей до 14 лет, выделят дополнительное свидание

В России вступил в силу закон о праве подозреваемой или обвиняемой женщины с ребенком до 14 лет и мужчины, если он воспитывает такого ребенка один, в течение... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T01:26

2024-09-20T01:26

2024-09-20T01:26

россия

общество

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. В России вступил в силу закон о праве подозреваемой или обвиняемой женщины с ребенком до 14 лет и мужчины, если он воспитывает такого ребенка один, в течение месяца получить одно дополнительное свидание с детьми. С 20 сентября подозреваемым и обвиняемым женщине или мужчине, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет и являющимся единственным родителем, в течение месяца может быть предоставлено одно дополнительное свидание с детьми. Кроме того, согласно закону, при отсутствии технических возможностей максимальное количество телефонных разговоров в год для осужденных к лишению свободы увеличивается с шести до 12. Соответствующие изменения ранее были внесены в статью 18 федерального закона "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений".

https://ria.ru/20230302/konflikt-1855274363.html

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