https://ria.ru/20240920/arest-1973931253.html
Суд арестовал 30 фигурантов дела о перестрелке у офиса Wildberries
Суд арестовал 30 фигурантов дела о перестрелке у офиса Wildberries - РИА Новости, 20.09.2024
Суд арестовал 30 фигурантов дела о перестрелке у офиса Wildberries
Басманный суд Москвы арестовал 30 фигурантов по делу о стрельбе возле офиса маркетплейса Wildberries, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T21:58
2024-09-20T21:58
2024-09-20T22:43
происшествия
стрельба у офиса wildberries в москве
москва
россия
владислав бакальчук
wildberries
следственный комитет россии (ск рф)
татьяна бакальчук
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал 30 фигурантов по делу о стрельбе возле офиса маркетплейса Wildberries, передает корреспондент РИА Новости.Таким образом госорган удовлетворил ходатайства следствия.Накануне шестерых фигурантов дела отправили в СИЗО до 18 ноября, а сегодня — еще 24. Заседания проходили в закрытом режиме.Кроме того, Тверской суд Москвы назначил по 15 суток административного ареста шестерым участникам конфликта за попытку проникнуть в приемный покой НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.В офисе Wildberries, расположенном в Романовом переулке в Москве, в среду произошла стрельба. По данным Следственного комитета России, пострадали семеро, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли.Татьяна Бакальчук заявила, что "группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попыталась захватить офисы Wildberries в Москве". При этом она опровергла утверждение мужа о том, что он приехал на переговоры, и назвала произошедшее неудачной попыткой рейдерского захвата.В четверг утром Бакальчуку предъявили обвинение по четырем статьям УК: "Убийство", "Покушение на убийство", "Покушение на сотрудника правоохранительных органов", "Самоуправство". Как сообщили его адвокаты, фигуранта задержали на 48 часов.
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Происшествия, Стрельба у офиса Wildberries в Москве , Москва, Россия, Владислав Бакальчук, Wildberries, Следственный комитет России (СК РФ), Татьяна Бакальчук
Суд арестовал 30 фигурантов дела о перестрелке у офиса Wildberries
В Москве суд арестовал 30 фигурантов дела о перестрелке у офиса Wildberries