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Суд арестовал десять фигурантов дела о перестрелке у офиса Wildberries
Суд арестовал десять фигурантов дела о перестрелке у офиса Wildberries - РИА Новости, 20.09.2024
Суд арестовал десять фигурантов дела о перестрелке у офиса Wildberries
Басманный районный суд Москвы арестовал десять обвиняемых по делу о перестрелке у офиса Wildberries, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T16:55
2024-09-20T16:55
2024-09-20T18:07
происшествия
москва
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владислав бакальчук
татьяна бакальчук
wildberries
следственный комитет россии (ск рф)
стрельба у офиса wildberries в москве
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Басманный районный суд Москвы арестовал десять обвиняемых по делу о перестрелке у офиса Wildberries, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.Накануне шестерых обвиняемых арестовали до 18 ноября, а сегодня — еще четверых. Рассмотрение ходатайств об арестах продолжается, в суд их поступило более 20. Все заседания проходят в закрытом режиме. В офисе Wildberries, расположенном в Романовом переулке в Москве, в среду произошла стрельба. По данным Следственного комитета России, пострадали семеро, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли.Татьяна Бакальчук заявила, что "группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попыталась захватить офисы Wildberries в Москве". При этом она опровергла утверждение мужа о том, что он приехал на переговоры, и назвала произошедшее неудачной попыткой рейдерского захвата.В четверг утром Владиславу Бакальчуку предъявили обвинение по четырем статьям УК: "Убийство", "Покушение на убийство", "Покушение на сотрудника правоохранительных органов", "Самоуправство". Как сообщили его адвокаты, фигуранта задержали на 48 часов.
https://ria.ru/20240918/wildberries-1973439205.html
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происшествия, москва, россия, владислав бакальчук, татьяна бакальчук, wildberries, следственный комитет россии (ск рф), стрельба у офиса wildberries в москве
Происшествия, Москва, Россия, Владислав Бакальчук, Татьяна Бакальчук, Wildberries, Следственный комитет России (СК РФ), Стрельба у офиса Wildberries в Москве
Суд арестовал десять фигурантов дела о перестрелке у офиса Wildberries
В Москве суд арестовал 10 обвиняемых по делу о перестрелке у офиса Wildberries
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Басманный районный суд Москвы арестовал десять обвиняемых по делу о перестрелке у офиса Wildberries, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
Накануне шестерых обвиняемых арестовали до 18 ноября, а сегодня — еще четверых.
Рассмотрение ходатайств об арестах продолжается, в суд их поступило более 20. Все заседания проходят в закрытом режиме.
В офисе Wildberries, расположенном в Романовом переулке в Москве, в среду произошла стрельба. По данным Следственного комитета России, пострадали семеро, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли.
Татьяна Бакальчук заявила, что "группа людей под руководством Владислава Бакальчука
, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попыталась захватить офисы Wildberries в Москве". При этом она опровергла утверждение мужа о том, что он приехал на переговоры, и назвала произошедшее неудачной попыткой рейдерского захвата.
В четверг утром Владиславу Бакальчуку предъявили обвинение по четырем статьям УК: "Убийство", "Покушение на убийство", "Покушение на сотрудника правоохранительных органов", "Самоуправство". Как сообщили его адвокаты, фигуранта задержали на 48 часов.