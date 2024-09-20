https://ria.ru/20240920/arest-1973865495.html
Спортсмена Умара Чичаева арестовали по делу о стрельбе у офиса Wildberries
Спортсмена Умара Чичаева арестовали по делу о стрельбе у офиса Wildberries - РИА Новости, 20.09.2024
Спортсмена Умара Чичаева арестовали по делу о стрельбе у офиса Wildberries
Басманный суд Москвы арестовал спортсмена Умара Чичаева по делу о перестрелке возле офиса Wildberries, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T16:06
2024-09-20T16:06
2024-09-20T16:43
происшествия
москва
wildberries
стрельба у офиса wildberries в москве
единоборства
спорт
тхэквондо
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал спортсмена Умара Чичаева по делу о перестрелке возле офиса Wildberries, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Чичаева меру пресечения в виде заключения под стражу", - огласил решение судья.Чичаев на заседании плохо себя чувствовал и говорил с трудом, судья разрешил ему отвечать на вопросы сидя. Голова и рука у него были забинтованы.Судье Чичаев ответил, что у него четверо несовершеннолетних детей. Других подробностей сообщить не успел, поскольку заседание закрыли из-за опасений за безопасность участников процесса и ради сохранения тайны следствия.В среду в офисе Wildberries, расположенном в Романовом переулке в Москве, произошла стрельба. По данным СК РФ, пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли.Накануне суд отправил в СИЗО шестерых обвиняемых до 18 ноября. Всего, как сообщил РИА Новости один из участников процесса, по делу были задержаны и допрошены 27 человек.Чичаев - российский боец смешанных единоборств, чемпион Европы и мира по тхэквондо, мастер спорта по кикбоксингу. Согласно оглашенному судьей тексту решения, Чичаев служит в батальоне "Ахмат-1" Росгвардии. Ему предъявлены обвинения в убийстве, покушении на убийство, незаконном обороте оружия и самоуправстве.
https://ria.ru/20240918/wildberries-1973439205.html
https://ria.ru/20240918/wildberries-1973514201.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, wildberries, стрельба у офиса wildberries в москве , спорт, тхэквондо
Происшествия, Москва, Wildberries, Стрельба у офиса Wildberries в Москве , Единоборства, Спорт, Тхэквондо
Спортсмена Умара Чичаева арестовали по делу о стрельбе у офиса Wildberries
Суд арестовал спортсмена Умара Чичаева по делу о стрельбе у офиса Wildberries
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал спортсмена Умара Чичаева по делу о перестрелке возле офиса Wildberries, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Чичаева меру пресечения в виде заключения под стражу", - огласил решение судья.
Чичаев на заседании плохо себя чувствовал и говорил с трудом, судья разрешил ему отвечать на вопросы сидя. Голова и рука у него были забинтованы.
Судье Чичаев ответил, что у него четверо несовершеннолетних детей. Других подробностей сообщить не успел, поскольку заседание закрыли из-за опасений за безопасность участников процесса и ради сохранения тайны следствия.
В среду в офисе Wildberries, расположенном в Романовом переулке в Москве, произошла стрельба. По данным СК РФ
, пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли.
Накануне суд отправил в СИЗО шестерых обвиняемых до 18 ноября. Всего, как сообщил РИА Новости один из участников процесса, по делу были задержаны и допрошены 27 человек.
Чичаев - российский боец смешанных единоборств, чемпион Европы и мира по тхэквондо, мастер спорта по кикбоксингу. Согласно оглашенному судьей тексту решения, Чичаев служит в батальоне "Ахмат-1" Росгвардии. Ему предъявлены обвинения в убийстве, покушении на убийство, незаконном обороте оружия и самоуправстве.