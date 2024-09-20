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В Ростовской области иностранца арестовали за попытку насилия над девочкой - РИА Новости, 20.09.2024
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15:25 20.09.2024 (обновлено: 15:26 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/arest-1973852401.html
В Ростовской области иностранца арестовали за попытку насилия над девочкой
В Ростовской области иностранца арестовали за попытку насилия над девочкой - РИА Новости, 20.09.2024
В Ростовской области иностранца арестовали за попытку насилия над девочкой
Суд взял под стражу иностранца, подозреваемого в попытке изнасилования 14-летней девочки в Аксайском районе Ростовской области, сообщила в пятницу пресс-служба... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T15:25
2024-09-20T15:26
происшествия
россия
ростовская область
аксайский район
следственный комитет россии (ск рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 сен - РИА Новости. Суд взял под стражу иностранца, подозреваемого в попытке изнасилования 14-летней девочки в Аксайском районе Ростовской области, сообщила в пятницу пресс-служба СУСК РФ по региону в Telegram-канале. Следователи возбудили уголовное дело в отношении иностранца, подозреваемого в попытке изнасилования 14-летней девочки в Аксайском районе Ростовской области, сообщила в четверг пресс-служба СУСК РФ по региону. "Судом удовлетворено ходатайство… об избрании подозреваемому в совершении противоправных действий в отношении 14-летней девочки меры пресечения в виде заключения под стражу. Фигурант дела помещен в следственный изолятор", - говорится в сообщении. Там же добавляется, что глава СК России А.С. Бастрыкин взял на контроль это уголовное дело, поручив руководителю регионального главка СК РФ представить доклад о ходе расследования. По версии следствия, подозреваемый на остановке транспорта "предпринял попытку совершить противоправные действия в отношении ранее незнакомой ему 14-летней девочки", но его спугнули прохожие. Следствие просило суд об аресте задержанного. В соцсетях также говорилось, что школьница стала кричать, ей на помощь пришли взрослые, вызвавшие полицию, а инцидент произошел 16 сентября. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело, его подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом "а" части 3 статьи 131 УК РФ (покушение на изнасилование), сообщали в пресс-службе СУСК РФ по Ростовской области.
https://ria.ru/20240918/peterburg-1973393820.html
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россия
ростовская область
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происшествия, россия, ростовская область, аксайский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Ростовская область, Аксайский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ростовской области иностранца арестовали за попытку насилия над девочкой

В Ростовской области арестовали подозреваемого в попытке изнасилования школьницы

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 сен - РИА Новости. Суд взял под стражу иностранца, подозреваемого в попытке изнасилования 14-летней девочки в Аксайском районе Ростовской области, сообщила в пятницу пресс-служба СУСК РФ по региону в Telegram-канале.
Следователи возбудили уголовное дело в отношении иностранца, подозреваемого в попытке изнасилования 14-летней девочки в Аксайском районе Ростовской области, сообщила в четверг пресс-служба СУСК РФ по региону.
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"Судом удовлетворено ходатайство… об избрании подозреваемому в совершении противоправных действий в отношении 14-летней девочки меры пресечения в виде заключения под стражу. Фигурант дела помещен в следственный изолятор", - говорится в сообщении.
Там же добавляется, что глава СК России А.С. Бастрыкин взял на контроль это уголовное дело, поручив руководителю регионального главка СК РФ представить доклад о ходе расследования.
По версии следствия, подозреваемый на остановке транспорта "предпринял попытку совершить противоправные действия в отношении ранее незнакомой ему 14-летней девочки", но его спугнули прохожие. Следствие просило суд об аресте задержанного.
В соцсетях также говорилось, что школьница стала кричать, ей на помощь пришли взрослые, вызвавшие полицию, а инцидент произошел 16 сентября.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело, его подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом "а" части 3 статьи 131 УК РФ (покушение на изнасилование), сообщали в пресс-службе СУСК РФ по Ростовской области.
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