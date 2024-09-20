Рейтинг@Mail.ru
Секретной службе не хватает ресурсов для охраны первых лиц США, пишет WP - РИА Новости, 20.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:13 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/amerika-1973885620.html
Секретной службе не хватает ресурсов для охраны первых лиц США, пишет WP
Секретной службе не хватает ресурсов для охраны первых лиц США, пишет WP - РИА Новости, 20.09.2024
Секретной службе не хватает ресурсов для охраны первых лиц США, пишет WP
Секретной службе США не хватает специалистов и ресурсов для охраны первых лиц страны, сообщает газета Washington Post со ссылкой на исполняющего обязанности... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T17:13
2024-09-20T17:13
в мире
сша
флорида
пенсильвания
дональд трамп
фбр
повторное покушение на трампа
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972911087_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_5a1ec83b9cbe2318b47ee2ffe1337a25.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Секретной службе США не хватает специалистов и ресурсов для охраны первых лиц страны, сообщает газета Washington Post со ссылкой на исполняющего обязанности директора спецслужбы Рональда Роу. "Охранники президентов США, экс-президентов и других высокопоставленных чиновников отчаянно нуждаются в большем числе контрснайперов и следователей, модернизированных бронированных лимузинах для кортежей и более значительных объемах пуленепробиваемого стекла", - пишет газета, которой Роу дал интервью. Отмечается, что глава Секретной службы США также пожаловался на нехватку помещений для подготовки агентов к реальным нападениям, а также посетовал на то, что сотрудники вынуждены работать больше часов, чем положено. Вторая попытка покушения на экс-президента США Дональда Трампа произошла 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР. Первое покушение на Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании.
https://ria.ru/20240823/tramp-1968137733.html
сша
флорида
пенсильвания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972911087_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_32e9c4816928b41e1f18dbc7963cad26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, флорида, пенсильвания, дональд трамп, фбр, повторное покушение на трампа, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Флорида, Пенсильвания, Дональд Трамп, ФБР, Повторное покушение на Трампа, Выборы президента США — 2024
Секретной службе не хватает ресурсов для охраны первых лиц США, пишет WP

WP: Секретной службе не хватает специалистов и ресурсов для охраны первых лиц

© AP Photo / Terry RennaПолицейские у гольф-клуба во Флориде после предполагаемого покушения на Дональда Трампа
Полицейские у гольф-клуба во Флориде после предполагаемого покушения на Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© AP Photo / Terry Renna
Полицейские у гольф-клуба во Флориде после предполагаемого покушения на Дональда Трампа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Секретной службе США не хватает специалистов и ресурсов для охраны первых лиц страны, сообщает газета Washington Post со ссылкой на исполняющего обязанности директора спецслужбы Рональда Роу.
«
"Охранники президентов США, экс-президентов и других высокопоставленных чиновников отчаянно нуждаются в большем числе контрснайперов и следователей, модернизированных бронированных лимузинах для кортежей и более значительных объемах пуленепробиваемого стекла", - пишет газета, которой Роу дал интервью.
Отмечается, что глава Секретной службы США также пожаловался на нехватку помещений для подготовки агентов к реальным нападениям, а также посетовал на то, что сотрудники вынуждены работать больше часов, чем положено.
Вторая попытка покушения на экс-президента США Дональда Трампа произошла 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР. Первое покушение на Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании.
Стрельба на предвыборном митинге Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
СМИ раскрыли новые детали дела о покушении на Трампа
23 августа, 18:45
 
В миреСШАФлоридаПенсильванияДональд ТрампФБРПовторное покушение на ТрампаВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала