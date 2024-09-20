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Секретной службе не хватает ресурсов для охраны первых лиц США, пишет WP

Секретной службе не хватает ресурсов для охраны первых лиц США, пишет WP - РИА Новости, 20.09.2024

Секретной службе не хватает ресурсов для охраны первых лиц США, пишет WP

Секретной службе США не хватает специалистов и ресурсов для охраны первых лиц страны, сообщает газета Washington Post со ссылкой на исполняющего обязанности... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T17:13

2024-09-20T17:13

2024-09-20T17:13

в мире

сша

флорида

пенсильвания

дональд трамп

фбр

повторное покушение на трампа

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Секретной службе США не хватает специалистов и ресурсов для охраны первых лиц страны, сообщает газета Washington Post со ссылкой на исполняющего обязанности директора спецслужбы Рональда Роу. "Охранники президентов США, экс-президентов и других высокопоставленных чиновников отчаянно нуждаются в большем числе контрснайперов и следователей, модернизированных бронированных лимузинах для кортежей и более значительных объемах пуленепробиваемого стекла", - пишет газета, которой Роу дал интервью. Отмечается, что глава Секретной службы США также пожаловался на нехватку помещений для подготовки агентов к реальным нападениям, а также посетовал на то, что сотрудники вынуждены работать больше часов, чем положено. Вторая попытка покушения на экс-президента США Дональда Трампа произошла 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР. Первое покушение на Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании.

https://ria.ru/20240823/tramp-1968137733.html

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флорида

пенсильвания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, флорида, пенсильвания, дональд трамп, фбр, повторное покушение на трампа, выборы президента сша — 2024