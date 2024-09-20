Секретной службе не хватает ресурсов для охраны первых лиц США, пишет WP
WP: Секретной службе не хватает специалистов и ресурсов для охраны первых лиц
© AP Photo / Terry RennaПолицейские у гольф-клуба во Флориде после предполагаемого покушения на Дональда Трампа
© AP Photo / Terry Renna
Полицейские у гольф-клуба во Флориде после предполагаемого покушения на Дональда Трампа. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Секретной службе США не хватает специалистов и ресурсов для охраны первых лиц страны, сообщает газета Washington Post со ссылкой на исполняющего обязанности директора спецслужбы Рональда Роу.
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"Охранники президентов США, экс-президентов и других высокопоставленных чиновников отчаянно нуждаются в большем числе контрснайперов и следователей, модернизированных бронированных лимузинах для кортежей и более значительных объемах пуленепробиваемого стекла", - пишет газета, которой Роу дал интервью.
Отмечается, что глава Секретной службы США также пожаловался на нехватку помещений для подготовки агентов к реальным нападениям, а также посетовал на то, что сотрудники вынуждены работать больше часов, чем положено.
Вторая попытка покушения на экс-президента США Дональда Трампа произошла 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР. Первое покушение на Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании.
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