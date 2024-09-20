https://ria.ru/20240920/akil-1973900714.html
СМИ: глава командования спецопераций "Хезболлы" погиб при атаке ЦАХАЛ
СМИ: глава командования спецопераций "Хезболлы" погиб при атаке ЦАХАЛ - РИА Новости, 20.09.2024
СМИ: глава командования спецопераций "Хезболлы" погиб при атаке ЦАХАЛ
Израиль ударом по южному пригороду Бейрута ликвидировал главу командования спецопераций шиитского движения "Хезболла" Ибрагима Акиля, сообщило агентство Reuters РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T17:53
2024-09-20T17:53
2024-09-20T19:23
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Израиль ударом по южному пригороду Бейрута ликвидировал главу командования спецопераций шиитского движения "Хезболла" Ибрагима Акиля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники."Высший командир "Хезболлы" Ибрагим Акиль был убит в пятницу в результате израильского удара", — говорится в публикации.По данным Минздрава Ливана, при ударе погибли девять человек.Позднее уничтожение Акиля и других командиров "Хезболлы" подтвердила Армия обороны Израиля ЦАХАЛ."Истребители ВВС нанесли удар по району Бейрута и ликвидировали Ибрагима Акиля — главу оперативной группы террористической организации "Хезболла", исполняющего обязанности командующего спецподразделение "Радван", — заявили в армии.По данным военных, вместе с ним были ликвидированы старшие командиры этого спецподразделения. В ЦАХАЛ считают, что "Хезболла" планировала вторжение на территорию Израиля с последующей оккупацией Галилеи, а также убийства мирных граждан, "подобно тому, что совершила террористическая организация ХАМАС во время кровавой резни 7 октября 2023 года". Акиль и ликвидированные командиры были среди "архитекторов" этих планов, уверены в Израиле.Как указано на сайте американской межведомственной программы Reward for Justice, за информацию, ведущую к поимке Акиля, предлагалось вознаграждение в размере до семи миллионов долларов. Он был одним из основных членов шиитских вооруженных формирований, которых считают ответственными за атаки на посольство США в Бейруте в апреле 1983 года и за взрывы казарм американской морской пехоты в октябре того же года.Это уже второй высокопоставленный командир "Хезболлы", которого Израиль ликвидировал за последние месяцы. В конце июля при ударе по жилому дому в южном пригороде Бейрута погиб Фуад Шукр. В ЦАХАЛ отмечали, что он был правой рукой генсека "Хезболлы" Хасана Насраллы и советником по планированию и управлению военными операциями.Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"Ситуация на Ближнем Востоке обострилась на этой неделе, когда 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, их в основном использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения. Власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Тель-Авив не подтверждал и не отрицал свою причастность к этому.Ситуация на израильско-ливанской границе остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы "Хезболлы" ежедневно обстреливают позиции друг друга. По данным ливанского МИД, около ста тысяч человек вынуждено покинули свои дома на юге Ливана из-за обстрелов. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
https://ria.ru/20240919/terror-1973491090.html
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в мире, хезболла, бейрут, израиль, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Хезболла, Бейрут, Израиль, Ливан, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: глава командования спецопераций "Хезболлы" погиб при атаке ЦАХАЛ
Reuters: глава командования спецопераций "Хезболлы" Акиль погиб при атаке ЦАХАЛ
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.
Израиль ударом по южному пригороду Бейрута ликвидировал главу командования спецопераций шиитского движения "Хезболла" Ибрагима Акиля, сообщило агентство Reuters
со ссылкой на источники.
"Высший командир "Хезболлы" Ибрагим Акиль был убит в пятницу в результате израильского удара", — говорится в публикации.
По данным Минздрава Ливана, при ударе погибли девять человек.
Позднее уничтожение Акиля и других командиров "Хезболлы" подтвердила Армия обороны Израиля ЦАХАЛ.
«
"Истребители ВВС нанесли удар по району Бейрута и ликвидировали Ибрагима Акиля — главу оперативной группы террористической организации "Хезболла", исполняющего обязанности командующего спецподразделение "Радван", — заявили в армии.
По данным военных, вместе с ним были ликвидированы старшие командиры этого спецподразделения. В ЦАХАЛ считают, что "Хезболла" планировала вторжение на территорию Израиля с последующей оккупацией Галилеи, а также убийства мирных граждан, "подобно тому, что совершила террористическая организация ХАМАС во время кровавой резни 7 октября 2023 года". Акиль и ликвидированные командиры были среди "архитекторов" этих планов, уверены в Израиле.
Как указано на сайте американской межведомственной программы Reward for Justice, за информацию, ведущую к поимке Акиля, предлагалось вознаграждение в размере до семи миллионов долларов. Он был одним из основных членов шиитских вооруженных формирований, которых считают ответственными за атаки на посольство США в Бейруте в апреле 1983 года и за взрывы казарм американской морской пехоты в октябре того же года.
Это уже второй высокопоставленный командир "Хезболлы", которого Израиль ликвидировал за последние месяцы. В конце июля при ударе по жилому дому в южном пригороде Бейрута погиб Фуад Шукр. В ЦАХАЛ отмечали, что он был правой рукой генсека "Хезболлы" Хасана Насраллы
и советником по планированию и управлению военными операциями.
Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"
Ситуация на Ближнем Востоке
обострилась на этой неделе, когда 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, их в основном использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения. Власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Тель-Авив
не подтверждал и не отрицал свою причастность к этому.
Ситуация на израильско-ливанской границе остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы "Хезболлы" ежедневно обстреливают позиции друг друга. По данным ливанского МИД, около ста тысяч человек вынуждено покинули свои дома на юге Ливана из-за обстрелов. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.