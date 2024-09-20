https://ria.ru/20240920/akil-1973900714.html

СМИ: глава командования спецопераций "Хезболлы" погиб при атаке ЦАХАЛ

СМИ: глава командования спецопераций "Хезболлы" погиб при атаке ЦАХАЛ - РИА Новости, 20.09.2024

СМИ: глава командования спецопераций "Хезболлы" погиб при атаке ЦАХАЛ

Израиль ударом по южному пригороду Бейрута ликвидировал главу командования спецопераций шиитского движения "Хезболла" Ибрагима Акиля, сообщило агентство Reuters РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T17:53

2024-09-20T17:53

2024-09-20T19:23

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Израиль ударом по южному пригороду Бейрута ликвидировал главу командования спецопераций шиитского движения "Хезболла" Ибрагима Акиля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники."Высший командир "Хезболлы" Ибрагим Акиль был убит в пятницу в результате израильского удара", — говорится в публикации.По данным Минздрава Ливана, при ударе погибли девять человек.Позднее уничтожение Акиля и других командиров "Хезболлы" подтвердила Армия обороны Израиля ЦАХАЛ."Истребители ВВС нанесли удар по району Бейрута и ликвидировали Ибрагима Акиля — главу оперативной группы террористической организации "Хезболла", исполняющего обязанности командующего спецподразделение "Радван", — заявили в армии.По данным военных, вместе с ним были ликвидированы старшие командиры этого спецподразделения. В ЦАХАЛ считают, что "Хезболла" планировала вторжение на территорию Израиля с последующей оккупацией Галилеи, а также убийства мирных граждан, "подобно тому, что совершила террористическая организация ХАМАС во время кровавой резни 7 октября 2023 года". Акиль и ликвидированные командиры были среди "архитекторов" этих планов, уверены в Израиле.Как указано на сайте американской межведомственной программы Reward for Justice, за информацию, ведущую к поимке Акиля, предлагалось вознаграждение в размере до семи миллионов долларов. Он был одним из основных членов шиитских вооруженных формирований, которых считают ответственными за атаки на посольство США в Бейруте в апреле 1983 года и за взрывы казарм американской морской пехоты в октябре того же года.Это уже второй высокопоставленный командир "Хезболлы", которого Израиль ликвидировал за последние месяцы. В конце июля при ударе по жилому дому в южном пригороде Бейрута погиб Фуад Шукр. В ЦАХАЛ отмечали, что он был правой рукой генсека "Хезболлы" Хасана Насраллы и советником по планированию и управлению военными операциями.Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"Ситуация на Ближнем Востоке обострилась на этой неделе, когда 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, их в основном использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения. Власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Тель-Авив не подтверждал и не отрицал свою причастность к этому.Ситуация на израильско-ливанской границе остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы "Хезболлы" ежедневно обстреливают позиции друг друга. По данным ливанского МИД, около ста тысяч человек вынуждено покинули свои дома на юге Ливана из-за обстрелов. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.

https://ria.ru/20240919/terror-1973491090.html

https://ria.ru/20240920/netanyakhu-1973863224.html

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в мире, хезболла, бейрут, израиль, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году