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Экс-адвоката Березовского обвинили в нападении на Волкова* - РИА Новости, 20.09.2024
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23:09 20.09.2024 (обновлено: 23:23 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/advokat-1973936086.html
Экс-адвоката Березовского обвинили в нападении на Волкова*
Экс-адвоката Березовского обвинили в нападении на Волкова* - РИА Новости, 20.09.2024
Экс-адвоката Березовского обвинили в нападении на Волкова*
Бывшему адвокату покойного российского бизнесмена Бориса Березовского Анатолию Блинову предъявлены обвинения в руководстве нападением на Леонида Волкова*... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T23:09
2024-09-20T23:23
в мире
польша
россия
вильнюс
борис березовский
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
московский городской суд
юкос
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ВАРШАВА, 20 сен - РИА Новости. Бывшему адвокату покойного российского бизнесмена Бориса Березовского Анатолию Блинову предъявлены обвинения в руководстве нападением на Леонида Волкова* (признан в РФ иноагентом, включен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга), сообщил журналистам пресс-секретарь Национальной прокуратуры Польши Пшемыслав Новак. Литовская версия портала Delfi со ссылкой на полицию сообщила в ночь на 13 марта, что на Волкова напал неизвестный с молотком возле его дома в Вильнюсе. Ранее сообщалось о задержании и аресте Блинова в Польше. "Речь идет о гражданине России Анатолие Б. Прокурор Мазовецкого отдела по делам организованной преступности и коррупции Национальной прокуратуры предъявил ему три обвинения, в том числе руководящих действиях по делу об избиении российского оппозиционера Леонида В. Из-за его политической деятельности", - рассказал Новак. Он добавил, что по ходатайству прокурора суд применил к Блинову меру пресечения в виде временного ареста сроком на три месяца. В начале апреля в Варшаве по этому делу были задержаны двое граждан Польши - Игорь Ц. и Максимилиан К. Им предъявлены обвинения в применении насилия по отношению к Волкову по поводу его национальной принадлежности и политической деятельности. Шестого сентября телеканал RT опубликовал расследование, в котором говорится о том, что нападение на Волкова было инициировано бывшим вице-президентом компании "ЮКОС" Леонидом Невзлиным (признан в РФ иноагентом и заочно приговорен к пожизненному заключению). Телеканал ссылается на переписку Невзлина с предполагаемым организатором нападения, ее он получил от источника в оппозиции, который в свою очередь утверждает, что получил ее от "от гражданина России Блинова, проживающего в Польше". Согласно материалу RT, Блинов признался, что ему не заплатили за организацию атаки на Волкова, вместо денежных средств он стал получать угрозы от людей Невзлина. Затем, согласно расследованию телеканала, опасаясь за свою жизнь Блинов передал архив российской диаспоре в Литве, дав понять, что готов всё обнародовать. При этом публичный конфликт между Невзлиным и Волковым длится с 2022 года. В 2013 году Мосгорсуд признал законным второй заочный приговор Невзлину, согласно которому он получил еще шесть лет колонии за присвоение акций к ранее назначенному пожизненному заключению за организацию убийств и покушений.* Признан в России иноагентом, включен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.
https://ria.ru/20240920/luka-1973848781.html
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в мире, польша, россия, вильнюс, борис березовский, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), московский городской суд, юкос
В мире, Польша, Россия, Вильнюс, Борис Березовский, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Московский городской суд, ЮКОС
Экс-адвоката Березовского обвинили в нападении на Волкова*

В Польше обвинили экс-адвоката Березовского в нападении на Волкова

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ВАРШАВА, 20 сен - РИА Новости. Бывшему адвокату покойного российского бизнесмена Бориса Березовского Анатолию Блинову предъявлены обвинения в руководстве нападением на Леонида Волкова* (признан в РФ иноагентом, включен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга), сообщил журналистам пресс-секретарь Национальной прокуратуры Польши Пшемыслав Новак.
Литовская версия портала Delfi со ссылкой на полицию сообщила в ночь на 13 марта, что на Волкова напал неизвестный с молотком возле его дома в Вильнюсе. Ранее сообщалось о задержании и аресте Блинова в Польше.
Лука Затравкин - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
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"Речь идет о гражданине России Анатолие Б. Прокурор Мазовецкого отдела по делам организованной преступности и коррупции Национальной прокуратуры предъявил ему три обвинения, в том числе руководящих действиях по делу об избиении российского оппозиционера Леонида В. Из-за его политической деятельности", - рассказал Новак.
Он добавил, что по ходатайству прокурора суд применил к Блинову меру пресечения в виде временного ареста сроком на три месяца.
В начале апреля в Варшаве по этому делу были задержаны двое граждан Польши - Игорь Ц. и Максимилиан К. Им предъявлены обвинения в применении насилия по отношению к Волкову по поводу его национальной принадлежности и политической деятельности.
Шестого сентября телеканал RT опубликовал расследование, в котором говорится о том, что нападение на Волкова было инициировано бывшим вице-президентом компании "ЮКОС" Леонидом Невзлиным (признан в РФ иноагентом и заочно приговорен к пожизненному заключению). Телеканал ссылается на переписку Невзлина с предполагаемым организатором нападения, ее он получил от источника в оппозиции, который в свою очередь утверждает, что получил ее от "от гражданина России Блинова, проживающего в Польше". Согласно материалу RT, Блинов признался, что ему не заплатили за организацию атаки на Волкова, вместо денежных средств он стал получать угрозы от людей Невзлина. Затем, согласно расследованию телеканала, опасаясь за свою жизнь Блинов передал архив российской диаспоре в Литве, дав понять, что готов всё обнародовать. При этом публичный конфликт между Невзлиным и Волковым длится с 2022 года.
В 2013 году Мосгорсуд признал законным второй заочный приговор Невзлину, согласно которому он получил еще шесть лет колонии за присвоение акций к ранее назначенному пожизненному заключению за организацию убийств и покушений.
* Признан в России иноагентом, включен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.
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В миреПольшаРоссияВильнюсБорис БерезовскийФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Московский городской судЮКОС
 
 
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