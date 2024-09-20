СМИ выяснили, сколько лет готовилась операция по подрыву пейджеров в Ливане
ABC: операцию по подрыву пейджеров в Ливане планировали по меньшей мере 15 лет
© AP Photo / Hassan AmmarАвтомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
© AP Photo / Hassan Ammar
Автомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Американский телеканал ABC News со ссылкой на источник в ЦРУ утверждает, что операция по подрыву пейджеров в Ливане планировалась по меньшей мере 15 лет.
В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч ранены. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.
"Израиль приложил руку к производству пейджеров, которые взорвались на этой неделе на бойцах (ливанского движения) "Хезболлах", и подобная операция по "перехвату цепочки поставок" планировалась по меньшей мере 15 лет", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на источник в американской разведке.
Ранее газета New York Times со ссылкой на трёх сотрудников разведки, информированных об операции, сообщала о том, что Израиль создал подставную компанию для производства пейджеров со взрывчаткой, которые затем были поставлены в Ливан.