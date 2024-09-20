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СМИ выяснили, сколько лет готовилась операция по подрыву пейджеров в Ливане - РИА Новости, 20.09.2024
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00:39 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/abc-1973738451.html
СМИ выяснили, сколько лет готовилась операция по подрыву пейджеров в Ливане
СМИ выяснили, сколько лет готовилась операция по подрыву пейджеров в Ливане - РИА Новости, 20.09.2024
СМИ выяснили, сколько лет готовилась операция по подрыву пейджеров в Ливане
Американский телеканал ABC News со ссылкой на источник в ЦРУ утверждает, что операция по подрыву пейджеров в Ливане планировалась по меньшей мере 15 лет. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T00:39
2024-09-20T00:39
ливан
израиль
россия
мария захарова
хезболла
центральное разведывательное управление (цру)
детонация сотен пейджеров в ливане
в мире
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Американский телеканал ABC News со ссылкой на источник в ЦРУ утверждает, что операция по подрыву пейджеров в Ливане планировалась по меньшей мере 15 лет. В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч ранены. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт. "Израиль приложил руку к производству пейджеров, которые взорвались на этой неделе на бойцах (ливанского движения) "Хезболлах", и подобная операция по "перехвату цепочки поставок" планировалась по меньшей мере 15 лет", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на источник в американской разведке. Ранее газета New York Times со ссылкой на трёх сотрудников разведки, информированных об операции, сообщала о том, что Израиль создал подставную компанию для производства пейджеров со взрывчаткой, которые затем были поставлены в Ливан.
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ливан, израиль, россия, мария захарова, хезболла, центральное разведывательное управление (цру), детонация сотен пейджеров в ливане, в мире
Ливан, Израиль, Россия, Мария Захарова, Хезболла, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Детонация сотен пейджеров в Ливане, В мире
СМИ выяснили, сколько лет готовилась операция по подрыву пейджеров в Ливане

ABC: операцию по подрыву пейджеров в Ливане планировали по меньшей мере 15 лет

© AP Photo / Hassan AmmarАвтомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
Автомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Автомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Американский телеканал ABC News со ссылкой на источник в ЦРУ утверждает, что операция по подрыву пейджеров в Ливане планировалась по меньшей мере 15 лет.
В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч ранены. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.
"Израиль приложил руку к производству пейджеров, которые взорвались на этой неделе на бойцах (ливанского движения) "Хезболлах", и подобная операция по "перехвату цепочки поставок" планировалась по меньшей мере 15 лет", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на источник в американской разведке.
Ранее газета New York Times со ссылкой на трёх сотрудников разведки, информированных об операции, сообщала о том, что Израиль создал подставную компанию для производства пейджеров со взрывчаткой, которые затем были поставлены в Ливан.
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ЛиванИзраильРоссияМария ЗахароваХезболлаЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Детонация сотен пейджеров в ЛиванеВ мире
 
 
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