https://ria.ru/20240919/zelenskiy-1973655068.html

"Прямо сейчас". Зеленского предупредили о серьезной опасности

"Прямо сейчас". Зеленского предупредили о серьезной опасности - РИА Новости, 19.09.2024

"Прямо сейчас". Зеленского предупредили о серьезной опасности

Владимиру Зеленскому угрожает серьезная опасность на Украине из-за краха ВСУ на фронте, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T15:16

2024-09-19T15:16

2024-09-19T15:16

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вооруженные силы сша

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Владимиру Зеленскому угрожает серьезная опасность на Украине из-за краха ВСУ на фронте, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Прямо сейчас, в эту минуту Украина потерпела поражение, ситуация настолько плоха, что Зеленский находится в серьезной опасности", — считает он.По мнению полковника, глава киевского режима в ближайшее время либо уйдет в отставку, либо ему придется бежать из страны. В противном случае Уилкерсон полагает, что сами украинцы могут попытаться с ним расправиться."Тогда они проведут выборы, отменят военное положение и начнут переговоры", — резюмировал отставной военный.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы государства — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас не ко времени, призывая поставить на этом в вопросе точку.Как отмечал Владимир Путин, легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями. По его словам, единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер.

https://ria.ru/20240919/zelenskiy-1973545589.html

https://ria.ru/20240919/rogov-1973615100.html

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