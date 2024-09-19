https://ria.ru/20240919/zelenskiy-1973655068.html
"Прямо сейчас". Зеленского предупредили о серьезной опасности
"Прямо сейчас". Зеленского предупредили о серьезной опасности - РИА Новости, 19.09.2024
"Прямо сейчас". Зеленского предупредили о серьезной опасности
Владимиру Зеленскому угрожает серьезная опасность на Украине из-за краха ВСУ на фронте, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T15:16
2024-09-19T15:16
2024-09-19T15:16
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Владимиру Зеленскому угрожает серьезная опасность на Украине из-за краха ВСУ на фронте, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Прямо сейчас, в эту минуту Украина потерпела поражение, ситуация настолько плоха, что Зеленский находится в серьезной опасности", — считает он.По мнению полковника, глава киевского режима в ближайшее время либо уйдет в отставку, либо ему придется бежать из страны. В противном случае Уилкерсон полагает, что сами украинцы могут попытаться с ним расправиться."Тогда они проведут выборы, отменят военное положение и начнут переговоры", — резюмировал отставной военный.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы государства — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас не ко времени, призывая поставить на этом в вопросе точку.Как отмечал Владимир Путин, легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями. По его словам, единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер.
https://ria.ru/20240919/zelenskiy-1973545589.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы США, Вооруженные силы Украины
"Прямо сейчас". Зеленского предупредили о серьезной опасности
Уилкерсон: Зеленскому скоро придется уйти в отставку или бежать
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости
. Владимиру Зеленскому угрожает серьезная опасность на Украине из-за краха ВСУ на фронте, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью
YouTube-каналу Judging Freedom.
"Прямо сейчас, в эту минуту Украина потерпела поражение, ситуация настолько плоха, что Зеленский находится в серьезной опасности", — считает он.
По мнению полковника, глава киевского режима в ближайшее время либо уйдет в отставку, либо ему придется бежать из страны. В противном случае Уилкерсон полагает, что сами украинцы могут попытаться с ним расправиться.
"Тогда они проведут выборы, отменят военное положение и начнут переговоры", — резюмировал отставной военный.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы государства — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас не ко времени, призывая поставить на этом в вопросе точку.
Как отмечал Владимир Путин
, легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями. По его словам, единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада
и ее спикер.