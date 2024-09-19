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СМИ сообщили, что находится по адресу причастной к диверсии в Ливане фирмы - РИА Новости, 19.09.2024
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11:21 19.09.2024 (обновлено: 12:00 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/zdanie-1973582482.html
СМИ сообщили, что находится по адресу причастной к диверсии в Ливане фирмы
СМИ сообщили, что находится по адресу причастной к диверсии в Ливане фирмы - РИА Новости, 19.09.2024
СМИ сообщили, что находится по адресу причастной к диверсии в Ливане фирмы
Здание в Париже, указанное в качестве адреса гендиректора будапештской фирмы BAC Consulting Kft., которую связывают с подорванными в Ливане пейджерами,... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T11:21
2024-09-19T12:00
в мире
ливан
париж
будапешт
детонация сотен пейджеров в ливане
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Здание в Париже, указанное в качестве адреса гендиректора будапештской фирмы BAC Consulting Kft., которую связывают с подорванными в Ливане пейджерами, находятся казармы французских жандармов, передает агентство Блумберг. "Здание в Париже, указанное в качестве адреса гендиректора BAC, оказалось казармами французских жандармов", - передает агентство. Как отмечается, по официальному адресу фирмы в Будапеште находится небольшое почтовое отделение, зажатое между шоссе и полуразрушенным вокзалом. Женщина в этом отделении заявила, что единственным признаком BAC, который она наблюдала, были ежемесячные посещения представителя фирмы, чтобы забрать почту, передает агентство. Кроме того, приводится заявление венгерского правительства, которое подчеркнуло, что компания - "торговый посредник и не имеет производственных или операционных площадок в Венгрии". Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава ливанского минздрава Фирас Абъяд сообщил, что ранения в результате случившегося получили более 2,8 тысячи человек, 12 погибли. Ранее тайваньский производитель пейджеров Gold Apollo заявил, что партия сдетонировавших в Ливане пейджеров была произведена будапештской фирмой BAC Consulting Kft. по лицензии.
https://ria.ru/20240919/tayvan-1973548854.html
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ливан
париж
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в мире, ливан, париж, будапешт, детонация сотен пейджеров в ливане
В мире, Ливан, Париж, Будапешт, Детонация сотен пейджеров в Ливане
СМИ сообщили, что находится по адресу причастной к диверсии в Ливане фирмы

СМИ: по адресу причастной к диверсии в Ливане венгерской фирмы находятся казармы

© AP Photo / Bilal HusseinПохороны погибших в результате взрыва пейджеров во время похоронной процессии в южном пригороде Бейрута, Ливан
Похороны погибших в результате взрыва пейджеров во время похоронной процессии в южном пригороде Бейрута, Ливан - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© AP Photo / Bilal Hussein
Похороны погибших в результате взрыва пейджеров во время похоронной процессии в южном пригороде Бейрута, Ливан
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Здание в Париже, указанное в качестве адреса гендиректора будапештской фирмы BAC Consulting Kft., которую связывают с подорванными в Ливане пейджерами, находятся казармы французских жандармов, передает агентство Блумберг.
"Здание в Париже, указанное в качестве адреса гендиректора BAC, оказалось казармами французских жандармов", - передает агентство.
Автомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
На Тайване расследуют дело о взрыве пейджеров в Ливане
Вчера, 05:53
Как отмечается, по официальному адресу фирмы в Будапеште находится небольшое почтовое отделение, зажатое между шоссе и полуразрушенным вокзалом. Женщина в этом отделении заявила, что единственным признаком BAC, который она наблюдала, были ежемесячные посещения представителя фирмы, чтобы забрать почту, передает агентство.
Кроме того, приводится заявление венгерского правительства, которое подчеркнуло, что компания - "торговый посредник и не имеет производственных или операционных площадок в Венгрии".
Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава ливанского минздрава Фирас Абъяд сообщил, что ранения в результате случившегося получили более 2,8 тысячи человек, 12 погибли.
Ранее тайваньский производитель пейджеров Gold Apollo заявил, что партия сдетонировавших в Ливане пейджеров была произведена будапештской фирмой BAC Consulting Kft. по лицензии.
Детонация пейджеров в пригороде Бейрута - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
Израиль создал подставную компанию для производства пейджеров, пишут СМИ
Вчера, 08:29
 
В миреЛиванПарижБудапештДетонация сотен пейджеров в Ливане
 
 
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