https://ria.ru/20240919/zdanie-1973582482.html

СМИ сообщили, что находится по адресу причастной к диверсии в Ливане фирмы

СМИ сообщили, что находится по адресу причастной к диверсии в Ливане фирмы - РИА Новости, 19.09.2024

СМИ сообщили, что находится по адресу причастной к диверсии в Ливане фирмы

Здание в Париже, указанное в качестве адреса гендиректора будапештской фирмы BAC Consulting Kft., которую связывают с подорванными в Ливане пейджерами,... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T11:21

2024-09-19T11:21

2024-09-19T12:00

в мире

ливан

париж

будапешт

детонация сотен пейджеров в ливане

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Здание в Париже, указанное в качестве адреса гендиректора будапештской фирмы BAC Consulting Kft., которую связывают с подорванными в Ливане пейджерами, находятся казармы французских жандармов, передает агентство Блумберг. "Здание в Париже, указанное в качестве адреса гендиректора BAC, оказалось казармами французских жандармов", - передает агентство. Как отмечается, по официальному адресу фирмы в Будапеште находится небольшое почтовое отделение, зажатое между шоссе и полуразрушенным вокзалом. Женщина в этом отделении заявила, что единственным признаком BAC, который она наблюдала, были ежемесячные посещения представителя фирмы, чтобы забрать почту, передает агентство. Кроме того, приводится заявление венгерского правительства, которое подчеркнуло, что компания - "торговый посредник и не имеет производственных или операционных площадок в Венгрии". Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава ливанского минздрава Фирас Абъяд сообщил, что ранения в результате случившегося получили более 2,8 тысячи человек, 12 погибли. Ранее тайваньский производитель пейджеров Gold Apollo заявил, что партия сдетонировавших в Ливане пейджеров была произведена будапештской фирмой BAC Consulting Kft. по лицензии.

https://ria.ru/20240919/tayvan-1973548854.html

https://ria.ru/20240919/livan-1973555399.html

ливан

париж

будапешт

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ливан, париж, будапешт, детонация сотен пейджеров в ливане