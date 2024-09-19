СМИ сообщили, что находится по адресу причастной к диверсии в Ливане фирмы
СМИ: по адресу причастной к диверсии в Ливане венгерской фирмы находятся казармы
© AP Photo / Bilal HusseinПохороны погибших в результате взрыва пейджеров во время похоронной процессии в южном пригороде Бейрута, Ливан
© AP Photo / Bilal Hussein
Похороны погибших в результате взрыва пейджеров во время похоронной процессии в южном пригороде Бейрута, Ливан
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Здание в Париже, указанное в качестве адреса гендиректора будапештской фирмы BAC Consulting Kft., которую связывают с подорванными в Ливане пейджерами, находятся казармы французских жандармов, передает агентство Блумберг.
"Здание в Париже, указанное в качестве адреса гендиректора BAC, оказалось казармами французских жандармов", - передает агентство.
Как отмечается, по официальному адресу фирмы в Будапеште находится небольшое почтовое отделение, зажатое между шоссе и полуразрушенным вокзалом. Женщина в этом отделении заявила, что единственным признаком BAC, который она наблюдала, были ежемесячные посещения представителя фирмы, чтобы забрать почту, передает агентство.
Кроме того, приводится заявление венгерского правительства, которое подчеркнуло, что компания - "торговый посредник и не имеет производственных или операционных площадок в Венгрии".
Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава ливанского минздрава Фирас Абъяд сообщил, что ранения в результате случившегося получили более 2,8 тысячи человек, 12 погибли.
Ранее тайваньский производитель пейджеров Gold Apollo заявил, что партия сдетонировавших в Ливане пейджеров была произведена будапештской фирмой BAC Consulting Kft. по лицензии.