https://ria.ru/20240919/zapad-1973685330.html

Запад не осудил преступления Киева против России, заявил дипломат

Запад не осудил преступления Киева против России, заявил дипломат - РИА Новости, 19.09.2024

Запад не осудил преступления Киева против России, заявил дипломат

Ни одно из преступлений в ходе атак Киева на территории РФ в западных столицах не было осуждено, заявил зампостпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич. РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T16:54

2024-09-19T16:54

2024-09-19T16:54

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белгородская область

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обсе

вооруженные силы украины

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ВЕНА, 19 сен - РИА Новости. Ни одно из преступлений в ходе атак Киева на территории РФ в западных столицах не было осуждено, заявил зампостпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич. По словам дипломата, когда стал полностью очевиден провал так называемого "контрнаступления" соединений ВСУ, Запад перешел к поощрению киевского режима в актах прямого террора на территории России: через диверсионно-террористические вылазки батальонов ВСУ против мирных жителей Брянской и Белгородской областей, а также организацию убийств общественных деятелей, госуправленцев, журналистов, видных представителей культуры и искусства, терактов в местах массового скопления мирных граждан. "Ни одно из этих преступлений в западных столицах не было осуждено", - сказал Буякевич на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг.

https://ria.ru/20240917/svo-1973268735.html

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в мире, россия, киев, белгородская область, максим буякевич, обсе, вооруженные силы украины