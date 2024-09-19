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Запад не осудил преступления Киева против России, заявил дипломат - РИА Новости, 19.09.2024
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16:54 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/zapad-1973685330.html
Запад не осудил преступления Киева против России, заявил дипломат
Запад не осудил преступления Киева против России, заявил дипломат - РИА Новости, 19.09.2024
Запад не осудил преступления Киева против России, заявил дипломат
Ни одно из преступлений в ходе атак Киева на территории РФ в западных столицах не было осуждено, заявил зампостпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T16:54
2024-09-19T16:54
в мире
россия
киев
белгородская область
максим буякевич
обсе
вооруженные силы украины
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ВЕНА, 19 сен - РИА Новости. Ни одно из преступлений в ходе атак Киева на территории РФ в западных столицах не было осуждено, заявил зампостпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич. По словам дипломата, когда стал полностью очевиден провал так называемого "контрнаступления" соединений ВСУ, Запад перешел к поощрению киевского режима в актах прямого террора на территории России: через диверсионно-террористические вылазки батальонов ВСУ против мирных жителей Брянской и Белгородской областей, а также организацию убийств общественных деятелей, госуправленцев, журналистов, видных представителей культуры и искусства, терактов в местах массового скопления мирных граждан. "Ни одно из этих преступлений в западных столицах не было осуждено", - сказал Буякевич на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг.
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в мире, россия, киев, белгородская область, максим буякевич, обсе, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Киев, Белгородская область, Максим Буякевич, ОБСЕ, Вооруженные силы Украины
Запад не осудил преступления Киева против России, заявил дипломат

Буякевич: Запад не осудил ни одно из преступлений Киева против России

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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ВЕНА, 19 сен - РИА Новости. Ни одно из преступлений в ходе атак Киева на территории РФ в западных столицах не было осуждено, заявил зампостпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич.
По словам дипломата, когда стал полностью очевиден провал так называемого "контрнаступления" соединений ВСУ, Запад перешел к поощрению киевского режима в актах прямого террора на территории России: через диверсионно-террористические вылазки батальонов ВСУ против мирных жителей Брянской и Белгородской областей, а также организацию убийств общественных деятелей, госуправленцев, журналистов, видных представителей культуры и искусства, терактов в местах массового скопления мирных граждан.
"Ни одно из этих преступлений в западных столицах не было осуждено", - сказал Буякевич на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг.
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В миреРоссияКиевБелгородская областьМаксим БуякевичОБСЕВооруженные силы Украины
 
 
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