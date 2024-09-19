https://ria.ru/20240919/zakharova-1973668247.html

Захарова прокомментировала призыв ЕП выдать ордер на арест Мадуро

Захарова прокомментировала призыв ЕП выдать ордер на арест Мадуро - РИА Новости, 19.09.2024

Захарова прокомментировала призыв ЕП выдать ордер на арест Мадуро

Европарламент, призвавший выдать ордер на арест президента Венесуэлы Николаса Мадуро, превратился в воплощение коллективного бессознательного с признаками... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T15:47

2024-09-19T15:47

2024-09-19T15:47

в мире

венесуэла

каракас

москва

николас мадуро

мария захарова

дмитрий песков

европарламент

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Европарламент, призвавший выдать ордер на арест президента Венесуэлы Николаса Мадуро, превратился в воплощение коллективного бессознательного с признаками "буйного помешательства", заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Ранее, напомнила она, Европарламент призвал выдать ордер на арест венесуэльского президента и признать главой страны лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса Уррутиа. "Европарламент превратился в воплощение коллективного бессознательного с признаками буйного помешательства. Навязчивая идея преследовать тех, кто не входит в ареал Евросоюза", - написала Захарова в своем Telegram-канале. Она добавила, что при этом ЕС отличается апатией по поводу расследования терактов на "Северных потоках", совершенных в зоне ответственности Евросоюза. Генеральная прокуратура Венесуэлы 3 сентября сообщила, что венесуэльский контрольный суд первой инстанции выдал ордер на задержание Эдмундо Гонсалеса - бывшего кандидата в президенты от объединенной правой оппозиции, который трижды не явился по повестке для дачи показаний. Ведомство расследует публикации на сайте в интернете данных оппозиции с избирательных участков параллельно обнародованию избиркомом официальных результатов президентских выборов, а также подстрекательство к уличному насилию. Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. На следующий день в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. По данным генпрокуратуры, задержаны более 2 тысяч человек по делам о разрушении государственной инфраструктуры, о разжигании ненависти и терроризме. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение. В Москве тогда заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение на выборах. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.

https://ria.ru/20240917/venesuela-1973283005.html

https://ria.ru/20240918/gonsales-1973526422.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, венесуэла, каракас, москва, николас мадуро, мария захарова, дмитрий песков, европарламент, евросоюз, северный поток