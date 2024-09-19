Рейтинг@Mail.ru
В Челябинске задержали мужчину, оскорбившего учительницу в школе - РИА Новости, 19.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:44 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/zaderzhanie-1973730825.html
В Челябинске задержали мужчину, оскорбившего учительницу в школе
В Челябинске задержали мужчину, оскорбившего учительницу в школе - РИА Новости, 19.09.2024
В Челябинске задержали мужчину, оскорбившего учительницу в школе
Задержан мужчина, который в школе в Челябинске грубо вел себя с учительницей, из-за чего женщина была госпитализирована, ему грозит до 15 суток ареста, сообщила РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T22:44
2024-09-19T22:44
происшествия
россия
челябинск
ирина волк
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
нападение ученика на школу в челябинске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150994/92/1509949222_0:179:3005:1869_1920x0_80_0_0_0f1a508e58654b228d4f50a48664c1b3.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Задержан мужчина, который в школе в Челябинске грубо вел себя с учительницей, из-за чего женщина была госпитализирована, ему грозит до 15 суток ареста, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Как сообщали местные СМИ, инцидент произошел в школе №71 в четверг. Со слов местной жительницы, в класс зашел мужчина, вероятно, отец одного из учащихся, и стал плохо высказываться об учительнице, на шум подоспела охрана, также была вызвана Росгвардия. Сообщается, что женщине стало плохо, она была госпитализирована. Следственное управление СК РФ по региону сообщило, что начата проверка по признакам преступлений, предусмотренных статьей 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) и статьей 213 УК РФ (хулиганство). "На размещенный пост оперативно отреагировали полицейские и в кратчайшие сроки установили нарушителя... Собранный административный материал будет направлен в районный суд для рассмотрения по существу. Ближайшую ночь мужчина проведет в отделе полиции. За совершение мелкого хулиганства правонарушитель ответит по всей строгости закона – ему грозит до 15 суток административного ареста", - написала Волк в Telegram-канале. Она отметила, что в отношении мужчины составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство".
https://ria.ru/20240919/chelyabinsk-1973614078.html
россия
челябинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150994/92/1509949222_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_5078bd28f9023ee43d9d681018052006.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, челябинск, ирина волк, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), нападение ученика на школу в челябинске
Происшествия, Россия, Челябинск, Ирина Волк, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Следственный комитет России (СК РФ), Нападение ученика на школу в Челябинске
В Челябинске задержали мужчину, оскорбившего учительницу в школе

В Челябинске задержали мужчину, который довел учительницу до госпитализации

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Задержан мужчина, который в школе в Челябинске грубо вел себя с учительницей, из-за чего женщина была госпитализирована, ему грозит до 15 суток ареста, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Как сообщали местные СМИ, инцидент произошел в школе №71 в четверг. Со слов местной жительницы, в класс зашел мужчина, вероятно, отец одного из учащихся, и стал плохо высказываться об учительнице, на шум подоспела охрана, также была вызвана Росгвардия. Сообщается, что женщине стало плохо, она была госпитализирована. Следственное управление СК РФ по региону сообщило, что начата проверка по признакам преступлений, предусмотренных статьей 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) и статьей 213 УК РФ (хулиганство).
«
"На размещенный пост оперативно отреагировали полицейские и в кратчайшие сроки установили нарушителя... Собранный административный материал будет направлен в районный суд для рассмотрения по существу. Ближайшую ночь мужчина проведет в отделе полиции. За совершение мелкого хулиганства правонарушитель ответит по всей строгости закона – ему грозит до 15 суток административного ареста", - написала Волк в Telegram-канале.
Она отметила, что в отношении мужчины составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство".
Задержанная после нападения школьника с молотком на сверстников в челябинской школе - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
В Челябинске избрали меру пресечения замдиректора школы №68
Вчера, 12:54
 
ПроисшествияРоссияЧелябинскИрина ВолкФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Следственный комитет России (СК РФ)Нападение ученика на школу в Челябинске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала