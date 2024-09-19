https://ria.ru/20240919/zaderzhanie-1973730825.html

В Челябинске задержали мужчину, оскорбившего учительницу в школе

В Челябинске задержали мужчину, оскорбившего учительницу в школе - РИА Новости, 19.09.2024

В Челябинске задержали мужчину, оскорбившего учительницу в школе

Задержан мужчина, который в школе в Челябинске грубо вел себя с учительницей, из-за чего женщина была госпитализирована, ему грозит до 15 суток ареста, сообщила РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T22:44

2024-09-19T22:44

2024-09-19T22:44

происшествия

россия

челябинск

ирина волк

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

следственный комитет россии (ск рф)

нападение ученика на школу в челябинске

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Задержан мужчина, который в школе в Челябинске грубо вел себя с учительницей, из-за чего женщина была госпитализирована, ему грозит до 15 суток ареста, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Как сообщали местные СМИ, инцидент произошел в школе №71 в четверг. Со слов местной жительницы, в класс зашел мужчина, вероятно, отец одного из учащихся, и стал плохо высказываться об учительнице, на шум подоспела охрана, также была вызвана Росгвардия. Сообщается, что женщине стало плохо, она была госпитализирована. Следственное управление СК РФ по региону сообщило, что начата проверка по признакам преступлений, предусмотренных статьей 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) и статьей 213 УК РФ (хулиганство). "На размещенный пост оперативно отреагировали полицейские и в кратчайшие сроки установили нарушителя... Собранный административный материал будет направлен в районный суд для рассмотрения по существу. Ближайшую ночь мужчина проведет в отделе полиции. За совершение мелкого хулиганства правонарушитель ответит по всей строгости закона – ему грозит до 15 суток административного ареста", - написала Волк в Telegram-канале. Она отметила, что в отношении мужчины составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство".

https://ria.ru/20240919/chelyabinsk-1973614078.html

россия

челябинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, челябинск, ирина волк, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), нападение ученика на школу в челябинске