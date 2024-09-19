https://ria.ru/20240919/wildberries-1973732214.html

Арестованы еще пять фигурантов дела о перестрелке в Wildberries

Арестованы еще пять фигурантов дела о перестрелке в Wildberries - РИА Новости, 19.09.2024

Арестованы еще пять фигурантов дела о перестрелке в Wildberries

Басманный суд Москвы вслед за первым фигурантом арестовал еще пятерых обвиняемых по делу о перестрелке возле офиса Wildberries, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T23:07

2024-09-19T23:07

2024-09-19T23:41

происшествия

wildberries

москва

стрельба у офиса wildberries в москве

россия

владислав бакальчук

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следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Басманный суд Москвы вслед за первым фигурантом арестовал еще пятерых обвиняемых по делу о перестрелке возле офиса Wildberries, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении следующих фигурантов: Сайфулаева А. А., Коноплева И. С., Нурматова М. Х., Канаева Р. М., Ефремова А. В., Мажиева М. Х. на срок 1 месяц 30 суток, то есть до 18 ноября 2024 года", — сказала собеседница агентства.Ранее один из участников процесса сообщил об аресте первого фигуранта — Сайфуллаева А.Как сообщил РИА Новости один из участников процесса, по делу были задержаны и допрошены 27 человек. Первого из них — Сайфуллаева, Басманный суд арестовал после девяти вечера в четверг. Об аресте еще пятерых фигурантов стало известно уже после одиннадцати вечера.В среду в офисе Wildberries, расположенном в Романовом переулке в Москве, произошла стрельба. По данным СК РФ, пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли.В четверг утром около 7.30 Владиславу Бакальчуку было предъявлено обвинение по четырем статьям УК РФ: ч. 2 ст. 105 — "Убийство"; ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 — "Покушение на убийство"; ст. 317 — "Покушение на сотрудника правоохранительных органов" и ст. 330 — "Самоуправство". Он был задержан на 48 часов, сообщали его адвокаты в официальном Telegram-канале бизнесмена.Татьяна Бакальчук заявила, что "группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попыталась захватить офисы Wildberries в Москве", опровергла утверждение своего мужа о том, что он приехал на переговоры, и назвала произошедшее неудачной попыткой рейдерского захвата.

https://ria.ru/20240918/wildberries-1973514201.html

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