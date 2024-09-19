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Арестованы еще пять фигурантов дела о перестрелке в Wildberries - РИА Новости, 19.09.2024
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23:07 19.09.2024 (обновлено: 23:41 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/wildberries-1973732214.html
Арестованы еще пять фигурантов дела о перестрелке в Wildberries
Арестованы еще пять фигурантов дела о перестрелке в Wildberries - РИА Новости, 19.09.2024
Арестованы еще пять фигурантов дела о перестрелке в Wildberries
Басманный суд Москвы вслед за первым фигурантом арестовал еще пятерых обвиняемых по делу о перестрелке возле офиса Wildberries, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T23:07
2024-09-19T23:41
происшествия
wildberries
москва
стрельба у офиса wildberries в москве
россия
владислав бакальчук
татьяна бакальчук
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Басманный суд Москвы вслед за первым фигурантом арестовал еще пятерых обвиняемых по делу о перестрелке возле офиса Wildberries, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.&quot;Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении следующих фигурантов: Сайфулаева А. А., Коноплева И. С., Нурматова М. Х., Канаева Р. М., Ефремова А. В., Мажиева М. Х. на срок 1 месяц 30 суток, то есть до 18 ноября 2024 года&quot;, — сказала собеседница агентства.Ранее один из участников процесса сообщил об аресте первого фигуранта — Сайфуллаева А.Как сообщил РИА Новости один из участников процесса, по делу были задержаны и допрошены 27 человек. Первого из них — Сайфуллаева, Басманный суд арестовал после девяти вечера в четверг. Об аресте еще пятерых фигурантов стало известно уже после одиннадцати вечера.В среду в офисе Wildberries, расположенном в Романовом переулке в Москве, произошла стрельба. По данным СК РФ, пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли.В четверг утром около 7.30 Владиславу Бакальчуку было предъявлено обвинение по четырем статьям УК РФ: ч. 2 ст. 105 — "Убийство"; ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 — "Покушение на убийство"; ст. 317 — "Покушение на сотрудника правоохранительных органов" и ст. 330 — "Самоуправство". Он был задержан на 48 часов, сообщали его адвокаты в официальном Telegram-канале бизнесмена.Татьяна Бакальчук заявила, что "группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попыталась захватить офисы Wildberries в Москве", опровергла утверждение своего мужа о том, что он приехал на переговоры, и назвала произошедшее неудачной попыткой рейдерского захвата.
https://ria.ru/20240918/wildberries-1973514201.html
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происшествия, wildberries, москва, стрельба у офиса wildberries в москве , россия, владислав бакальчук, татьяна бакальчук, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Wildberries, Москва, Стрельба у офиса Wildberries в Москве , Россия, Владислав Бакальчук, Татьяна Бакальчук, Следственный комитет России (СК РФ)
Арестованы еще пять фигурантов дела о перестрелке в Wildberries

Басманный суд арестовал еще 5 фигурантов дела о стрельбе у офиса Wildberries

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОбстановка у Басманного суда во время заседания по делу о стрельбе в офисе Wildberries
Обстановка у Басманного суда во время заседания по делу о стрельбе в офисе Wildberries - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Обстановка у Басманного суда во время заседания по делу о стрельбе в офисе Wildberries
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Басманный суд Москвы вслед за первым фигурантом арестовал еще пятерых обвиняемых по делу о перестрелке возле офиса Wildberries, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«

"Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении следующих фигурантов: Сайфулаева А. А., Коноплева И. С., Нурматова М. Х., Канаева Р. М., Ефремова А. В., Мажиева М. Х. на срок 1 месяц 30 суток, то есть до 18 ноября 2024 года", — сказала собеседница агентства.

Кадр видео Следственного комитета России из офиса Wildberries в Москве - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Бакальчук обратилась к мужу после стрельбы в офисе Wildberries
18 сентября, 20:55
Ранее один из участников процесса сообщил об аресте первого фигуранта — Сайфуллаева А.
Как сообщил РИА Новости один из участников процесса, по делу были задержаны и допрошены 27 человек. Первого из них — Сайфуллаева, Басманный суд арестовал после девяти вечера в четверг. Об аресте еще пятерых фигурантов стало известно уже после одиннадцати вечера.
В среду в офисе Wildberries, расположенном в Романовом переулке в Москве, произошла стрельба. По данным СК РФ, пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли.
В четверг утром около 7.30 Владиславу Бакальчуку было предъявлено обвинение по четырем статьям УК РФ: ч. 2 ст. 105 — "Убийство"; ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 — "Покушение на убийство"; ст. 317 — "Покушение на сотрудника правоохранительных органов" и ст. 330 — "Самоуправство". Он был задержан на 48 часов, сообщали его адвокаты в официальном Telegram-канале бизнесмена.
Татьяна Бакальчук заявила, что "группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попыталась захватить офисы Wildberries в Москве", опровергла утверждение своего мужа о том, что он приехал на переговоры, и назвала произошедшее неудачной попыткой рейдерского захвата.
Сотрудники ОМОНа у офиса Wildberries в Москве - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
По делу о стрельбе у офиса Wildberries допросили 27 человек
Вчера, 22:29
 
ПроисшествияWildberriesМоскваСтрельба у офиса Wildberries в МосквеРоссияВладислав БакальчукТатьяна БакальчукСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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