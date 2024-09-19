https://ria.ru/20240919/wildberries-1973729448.html

По делу о стрельбе у офиса Wildberries допросили 27 человек

По делу о стрельбе у офиса Wildberries допросили 27 человек - РИА Новости, 19.09.2024

По делу о стрельбе у офиса Wildberries допросили 27 человек

По делу о стрельбе возле офиса маркетплейса Wildberries в центре Москвы допрошены 27 человек, сообщил РИА Новости один из участников процесса. РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T22:29

2024-09-19T22:29

2024-09-19T22:29

происшествия

россия

москва

владислав бакальчук

татьяна бакальчук

wildberries

следственный комитет россии (ск рф)

стрельба у офиса wildberries в москве

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. По делу о стрельбе возле офиса маркетплейса Wildberries в центре Москвы допрошены 27 человек, сообщил РИА Новости один из участников процесса. "Допрошены 27 человек, вчера 14 и 13 сегодня", - сказал собеседник агентства. В среду в офисе Wildberries, расположенном в Романовом переулке в Москве, произошла стрельба. По данным СК РФ, пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли. Заведено уголовное дело по статьям об убийстве, покушении на убийство, посягательстве на жизнь правоохранителей, самоуправстве. В четверг утром около 7.30 Владиславу Бакальчуку было предъявлено обвинение по четырем статьям УК РФ: ст. 105 ч. 2 — убийство; ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ — покушение на убийство; ст. 317 — покушение на сотрудника правоохранительных органов; и ст. 330 — самоуправство. Он был задержан на 48 часов, сообщали его адвокаты в официальном Telegram-канале бизнесмена. Татьяна Бакальчук заявила, что "группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попытались захватить офисы Wildberries в Москве", опровергла утверждение своего мужа о том, что он приехал на переговоры, и назвала произошедшее неудачной попыткой рейдерского захвата.

https://ria.ru/20240918/wildberries-1973514201.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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