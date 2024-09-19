По делу о стрельбе у офиса Wildberries допросили 27 человек
По делу о стрельбе около офиса Wildberries в центре Москве допросили 27 человек
Сотрудники ОМОНа у офиса Wildberries в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. По делу о стрельбе возле офиса маркетплейса Wildberries в центре Москвы допрошены 27 человек, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
«
"Допрошены 27 человек, вчера 14 и 13 сегодня", - сказал собеседник агентства.
В среду в офисе Wildberries, расположенном в Романовом переулке в Москве, произошла стрельба. По данным СК РФ, пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли. Заведено уголовное дело по статьям об убийстве, покушении на убийство, посягательстве на жизнь правоохранителей, самоуправстве.
В четверг утром около 7.30 Владиславу Бакальчуку было предъявлено обвинение по четырем статьям УК РФ: ст. 105 ч. 2 — убийство; ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ — покушение на убийство; ст. 317 — покушение на сотрудника правоохранительных органов; и ст. 330 — самоуправство. Он был задержан на 48 часов, сообщали его адвокаты в официальном Telegram-канале бизнесмена.
Татьяна Бакальчук заявила, что "группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попытались захватить офисы Wildberries в Москве", опровергла утверждение своего мужа о том, что он приехал на переговоры, и назвала произошедшее неудачной попыткой рейдерского захвата.
Бакальчук обратилась к мужу после стрельбы в офисе Wildberries
18 сентября, 20:55