https://ria.ru/20240919/wildberries-1973632079.html

В Wildberries и Russ объявили день траура

В Wildberries и Russ объявили день траура - РИА Новости, 19.09.2024

В Wildberries и Russ объявили день траура

Татьяна Бакальчук сообщила о дне траура в объединенной компании Wildberries и Russ после перестрелки в офисе, в которой погибли два охранника компании. РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T13:38

2024-09-19T13:38

2024-09-19T13:39

происшествия

москва

россия

татьяна бакальчук

wildberries

следственный комитет россии (ск рф)

стрельба у офиса wildberries в москве

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Татьяна Бакальчук сообщила о дне траура в объединенной компании Wildberries и Russ после перестрелки в офисе, в которой погибли два охранника компании. "К огромному сожалению, итогом вчерашнего беспредела стали оборвавшиеся жизни сотрудников охраны нашего офиса. Это горе, которое трудно осмыслить, и семьи, которые остались без отцов, братьев и сыновей. Мы обязательно окажем им необходимую поддержку. Я не раз говорила, что Wildberries, а теперь и РВБ – это большая семья, поэтому сегодня у нас в компании день траура", - говорится в ее Telegram-канале. Бакальчук выразила уверенность, что виновные понесут наказание в соответствии с законом. В среду в офисе Wildberries, расположенном в Романовом переулке в Москве, произошла стрельба. По данным СК РФ, пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли. Заведено уголовное дело по статьям об убийстве, покушении на убийство, посягательстве на жизнь правоохранителей, самоуправстве.

https://ria.ru/20240918/wildberries-1973514201.html

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