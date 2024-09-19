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В Wildberries и Russ объявили день траура
В Wildberries и Russ объявили день траура - РИА Новости, 19.09.2024
В Wildberries и Russ объявили день траура
Татьяна Бакальчук сообщила о дне траура в объединенной компании Wildberries и Russ после перестрелки в офисе, в которой погибли два охранника компании. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T13:38
2024-09-19T13:38
2024-09-19T13:39
происшествия
москва
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татьяна бакальчук
wildberries
следственный комитет россии (ск рф)
стрельба у офиса wildberries в москве
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Татьяна Бакальчук сообщила о дне траура в объединенной компании Wildberries и Russ после перестрелки в офисе, в которой погибли два охранника компании. "К огромному сожалению, итогом вчерашнего беспредела стали оборвавшиеся жизни сотрудников охраны нашего офиса. Это горе, которое трудно осмыслить, и семьи, которые остались без отцов, братьев и сыновей. Мы обязательно окажем им необходимую поддержку. Я не раз говорила, что Wildberries, а теперь и РВБ – это большая семья, поэтому сегодня у нас в компании день траура", - говорится в ее Telegram-канале. Бакальчук выразила уверенность, что виновные понесут наказание в соответствии с законом. В среду в офисе Wildberries, расположенном в Романовом переулке в Москве, произошла стрельба. По данным СК РФ, пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли. Заведено уголовное дело по статьям об убийстве, покушении на убийство, посягательстве на жизнь правоохранителей, самоуправстве.
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происшествия, москва, россия, татьяна бакальчук, wildberries, следственный комитет россии (ск рф), стрельба у офиса wildberries в москве
Происшествия, Москва, Россия, Татьяна Бакальчук, Wildberries, Следственный комитет России (СК РФ), Стрельба у офиса Wildberries в Москве
В Wildberries и Russ объявили день траура
Бакальчук сообщила о дне траура в Wildberries и Russ после перестрелки в офисе