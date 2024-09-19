Рейтинг@Mail.ru
В Wildberries и Russ объявили день траура - РИА Новости, 19.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:38 19.09.2024 (обновлено: 13:39 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/wildberries-1973632079.html
В Wildberries и Russ объявили день траура
В Wildberries и Russ объявили день траура - РИА Новости, 19.09.2024
В Wildberries и Russ объявили день траура
Татьяна Бакальчук сообщила о дне траура в объединенной компании Wildberries и Russ после перестрелки в офисе, в которой погибли два охранника компании. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T13:38
2024-09-19T13:39
происшествия
москва
россия
татьяна бакальчук
wildberries
следственный комитет россии (ск рф)
стрельба у офиса wildberries в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973407217_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0af906ca8677d19b1160139ac7fa339e.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Татьяна Бакальчук сообщила о дне траура в объединенной компании Wildberries и Russ после перестрелки в офисе, в которой погибли два охранника компании. "К огромному сожалению, итогом вчерашнего беспредела стали оборвавшиеся жизни сотрудников охраны нашего офиса. Это горе, которое трудно осмыслить, и семьи, которые остались без отцов, братьев и сыновей. Мы обязательно окажем им необходимую поддержку. Я не раз говорила, что Wildberries, а теперь и РВБ – это большая семья, поэтому сегодня у нас в компании день траура", - говорится в ее Telegram-канале. Бакальчук выразила уверенность, что виновные понесут наказание в соответствии с законом. В среду в офисе Wildberries, расположенном в Романовом переулке в Москве, произошла стрельба. По данным СК РФ, пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли. Заведено уголовное дело по статьям об убийстве, покушении на убийство, посягательстве на жизнь правоохранителей, самоуправстве.
https://ria.ru/20240918/wildberries-1973514201.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973407217_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_6989829c24fd672db8b7a77aa016cdf0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, татьяна бакальчук, wildberries, следственный комитет россии (ск рф), стрельба у офиса wildberries в москве
Происшествия, Москва, Россия, Татьяна Бакальчук, Wildberries, Следственный комитет России (СК РФ), Стрельба у офиса Wildberries в Москве
В Wildberries и Russ объявили день траура

Бакальчук сообщила о дне траура в Wildberries и Russ после перестрелки в офисе

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПолицейские у офиса Wildberries в Москве
Полицейские у офиса Wildberries в Москве - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Полицейские у офиса Wildberries в Москве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Татьяна Бакальчук сообщила о дне траура в объединенной компании Wildberries и Russ после перестрелки в офисе, в которой погибли два охранника компании.
"К огромному сожалению, итогом вчерашнего беспредела стали оборвавшиеся жизни сотрудников охраны нашего офиса. Это горе, которое трудно осмыслить, и семьи, которые остались без отцов, братьев и сыновей. Мы обязательно окажем им необходимую поддержку. Я не раз говорила, что Wildberries, а теперь и РВБ – это большая семья, поэтому сегодня у нас в компании день траура", - говорится в ее Telegram-канале.
Бакальчук выразила уверенность, что виновные понесут наказание в соответствии с законом.
В среду в офисе Wildberries, расположенном в Романовом переулке в Москве, произошла стрельба. По данным СК РФ, пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли. Заведено уголовное дело по статьям об убийстве, покушении на убийство, посягательстве на жизнь правоохранителей, самоуправстве.
Кадр видео Следственного комитета России из офиса Wildberries в Москве - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Бакальчук обратилась к мужу после стрельбы в офисе Wildberries
18 сентября, 20:55
 
ПроисшествияМоскваРоссияТатьяна БакальчукWildberriesСледственный комитет России (СК РФ)Стрельба у офиса Wildberries в Москве
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала