https://ria.ru/20240919/wildberries-1973571962.html
Полицейская машина дежурит у офиса Wildberries в Москве после стрельбы
Полицейская машина дежурит у офиса Wildberries в Москве после стрельбы - РИА Новости, 19.09.2024
Полицейская машина дежурит у офиса Wildberries в Москве после стрельбы
Полицейская машина дежурит рядом с офисом Wildberries в центре Москвы, где накануне произошло ЧП со стрельбой, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T10:34
2024-09-19T10:34
2024-09-19T10:34
происшествия
москва
россия
wildberries
следственный комитет россии (ск рф)
стрельба у офиса wildberries в москве
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Полицейская машина дежурит рядом с офисом Wildberries в центре Москвы, где накануне произошло ЧП со стрельбой, передает корреспондент РИА Новости. Одна полицейская машина и несколько правоохранителей дежурят в Романовом переулке. Вчера перекрывался весь переулок, проезд был разрешен только для спецмашин. В четверг рано утром движение было вновь открыто. В среду в офисе Wildberries, расположенном в Романовом переулке в Москве, произошла стрельба. По данным СК РФ, пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли. Заведено уголовное дело по статьям об убийстве, покушении на убийство, посягательстве на жизнь правоохранителей, самоуправстве.
https://ria.ru/20240918/wildberries-1973517680.html
https://ria.ru/20240918/wildberries-1973500886.html
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Полицейская машина около офиса Wildberries
Полицейская машина дежурит рядом с офисом Wildberries, где накануне произошла стрельба, передает корреспондент РИА Новости.
Движение по Романову переулку, который в среду перекрывали, сейчас уже открыто.
2024-09-19T10:34
true
PT0M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, москва, россия, wildberries, следственный комитет россии (ск рф), стрельба у офиса wildberries в москве
Происшествия, Москва, Россия, Wildberries, Следственный комитет России (СК РФ), Стрельба у офиса Wildberries в Москве
Полицейская машина дежурит у офиса Wildberries в Москве после стрельбы
Полицейская машина дежурит у офиса Wildberries в Москве после стрельбы накануне