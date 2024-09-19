https://ria.ru/20240919/wildberries-1973571962.html

Полицейская машина дежурит у офиса Wildberries в Москве после стрельбы

Полицейская машина дежурит у офиса Wildberries в Москве после стрельбы - РИА Новости, 19.09.2024

Полицейская машина дежурит у офиса Wildberries в Москве после стрельбы

Полицейская машина дежурит рядом с офисом Wildberries в центре Москвы, где накануне произошло ЧП со стрельбой, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T10:34

2024-09-19T10:34

2024-09-19T10:34

происшествия

москва

россия

wildberries

следственный комитет россии (ск рф)

стрельба у офиса wildberries в москве

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Полицейская машина дежурит рядом с офисом Wildberries в центре Москвы, где накануне произошло ЧП со стрельбой, передает корреспондент РИА Новости. Одна полицейская машина и несколько правоохранителей дежурят в Романовом переулке. Вчера перекрывался весь переулок, проезд был разрешен только для спецмашин. В четверг рано утром движение было вновь открыто. В среду в офисе Wildberries, расположенном в Романовом переулке в Москве, произошла стрельба. По данным СК РФ, пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли. Заведено уголовное дело по статьям об убийстве, покушении на убийство, посягательстве на жизнь правоохранителей, самоуправстве.

https://ria.ru/20240918/wildberries-1973517680.html

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москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Полицейская машина около офиса Wildberries Полицейская машина дежурит рядом с офисом Wildberries, где накануне произошла стрельба, передает корреспондент РИА Новости. Движение по Романову переулку, который в среду перекрывали, сейчас уже открыто. 2024-09-19T10:34 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, россия, wildberries, следственный комитет россии (ск рф), стрельба у офиса wildberries в москве