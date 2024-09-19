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Полицейская машина дежурит у офиса Wildberries в Москве после стрельбы - РИА Новости, 19.09.2024
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10:34 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/wildberries-1973571962.html
Полицейская машина дежурит у офиса Wildberries в Москве после стрельбы
Полицейская машина дежурит у офиса Wildberries в Москве после стрельбы - РИА Новости, 19.09.2024
Полицейская машина дежурит у офиса Wildberries в Москве после стрельбы
Полицейская машина дежурит рядом с офисом Wildberries в центре Москвы, где накануне произошло ЧП со стрельбой, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T10:34
2024-09-19T10:34
происшествия
москва
россия
wildberries
следственный комитет россии (ск рф)
стрельба у офиса wildberries в москве
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Полицейская машина дежурит рядом с офисом Wildberries в центре Москвы, где накануне произошло ЧП со стрельбой, передает корреспондент РИА Новости. Одна полицейская машина и несколько правоохранителей дежурят в Романовом переулке. Вчера перекрывался весь переулок, проезд был разрешен только для спецмашин. В четверг рано утром движение было вновь открыто. В среду в офисе Wildberries, расположенном в Романовом переулке в Москве, произошла стрельба. По данным СК РФ, пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли. Заведено уголовное дело по статьям об убийстве, покушении на убийство, посягательстве на жизнь правоохранителей, самоуправстве.
https://ria.ru/20240918/wildberries-1973517680.html
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Полицейская машина около офиса Wildberries
Полицейская машина дежурит рядом с офисом Wildberries, где накануне произошла стрельба, передает корреспондент РИА Новости. Движение по Романову переулку, который в среду перекрывали, сейчас уже открыто.
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РИА Новости
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происшествия, москва, россия, wildberries, следственный комитет россии (ск рф), стрельба у офиса wildberries в москве
Происшествия, Москва, Россия, Wildberries, Следственный комитет России (СК РФ), Стрельба у офиса Wildberries в Москве
Полицейская машина дежурит у офиса Wildberries в Москве после стрельбы

Полицейская машина дежурит у офиса Wildberries в Москве после стрельбы накануне

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Полицейская машина дежурит рядом с офисом Wildberries в центре Москвы, где накануне произошло ЧП со стрельбой, передает корреспондент РИА Новости.
Одна полицейская машина и несколько правоохранителей дежурят в Романовом переулке.
Новое видео, снятое во время конфликта в офисе компании Wildberries - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Участники ЧП со стрельбой у офиса Wildberries дают показания следствию
18 сентября, 21:33
Вчера перекрывался весь переулок, проезд был разрешен только для спецмашин. В четверг рано утром движение было вновь открыто.
В среду в офисе Wildberries, расположенном в Романовом переулке в Москве, произошла стрельба. По данным СК РФ, пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли. Заведено уголовное дело по статьям об убийстве, покушении на убийство, посягательстве на жизнь правоохранителей, самоуправстве.
Полицейские у офиса Wildberries в Москве. 18 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Wildberries окажет поддержку родным и близким погибших при стрельбе
18 сентября, 19:35
 
ПроисшествияМоскваРоссияWildberriesСледственный комитет России (СК РФ)Стрельба у офиса Wildberries в Москве
 
 
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