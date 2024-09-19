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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровской области
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровской области - РИА Новости, 19.09.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровской области
Взрыв прогремел в четверг в районе города Синельниково в Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T19:09
2024-09-19T19:09
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Взрыв прогремел в четверг в районе города Синельниково в Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Ровненской областях. "Сообщают о взрыве под Синельниково Днепропетровской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-издания. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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в мире, днепропетровская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровской области
"Страна.ua": в Днепропетровской области на фоне тревоги прогремел взрыв