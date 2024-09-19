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ВСУ выпустили по Белгородской области более 160 снарядов за сутки - РИА Новости, 19.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:26 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/vsu-1973584547.html
ВСУ выпустили по Белгородской области более 160 снарядов за сутки
ВСУ выпустили по Белгородской области более 160 снарядов за сутки - РИА Новости, 19.09.2024
ВСУ выпустили по Белгородской области более 160 снарядов за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области более 160 снарядами, один человек погиб, трое ранены, сообщил глава региона... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T11:26
2024-09-19T11:26
специальная военная операция на украине
белгородская область
украина
белгород
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 19 сен - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области более 160 снарядами, один человек погиб, трое ранены, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По информации губернатора, 18 сентября атакам со стороны Украины подверглись 26 населенных пунктов в шести муниципалитетах региона. В общей сложности был выпущен 161 снаряд и зафиксированы 22 атаки с использованием беспилотников. За отчетный день различные разрушения выявлены в одном многоквартирном доме, 29 частных домовладениях, пяти транспортных средствах, соцобъекте и храме. "Над городом Белгородом системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа… Над Валуйским городским округом системой ПВО сбиты два БПЛА. Без повреждений. В Грайворонском городском округе посёлок Чапаевский, сёла Безымено, Новостроевка-Вторая, Пороз и Сподарюшино атакованы с помощью 38 боеприпасов в ходе пяти обстрелов и двух БПЛА", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе семь населенных пунктов атакованы с помощью 45 боеприпасов и пяти беспилотников. В Краснояружском районе пять сел подверглись обстрелам 23 снарядами и атакам с помощью трех дронов. "В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, посёлку Красное, сёлам Безлюдовка, Вознесеновка, Муром, Новая Таволжанка, Середа и Терезовка выпущено 55 боеприпасов в ходе восьми обстрелов и совершены атаки с помощью девяти БПЛА, из которых четыре были сбиты. В результате обстрела села Безлюдовка погиб мирный житель: женщина скончалась от полученных ран до приезда бригады скорой помощи. Ранены три мирных жителя", - заявил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20240513/belgorod-1945646235.html
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белгородская область, украина, белгород, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Украина, Белгород, Вячеслав Гладков, Происшествия
ВСУ выпустили по Белгородской области более 160 снарядов за сутки

Гладков: ВСУ за сутки выпустили более 160 снарядов по Белгородской области

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Белгородской области
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Белгородской области. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 19 сен - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области более 160 снарядами, один человек погиб, трое ранены, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По информации губернатора, 18 сентября атакам со стороны Украины подверглись 26 населенных пунктов в шести муниципалитетах региона. В общей сложности был выпущен 161 снаряд и зафиксированы 22 атаки с использованием беспилотников. За отчетный день различные разрушения выявлены в одном многоквартирном доме, 29 частных домовладениях, пяти транспортных средствах, соцобъекте и храме.
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"Над городом Белгородом системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа… Над Валуйским городским округом системой ПВО сбиты два БПЛА. Без повреждений. В Грайворонском городском округе посёлок Чапаевский, сёла Безымено, Новостроевка-Вторая, Пороз и Сподарюшино атакованы с помощью 38 боеприпасов в ходе пяти обстрелов и двух БПЛА", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе семь населенных пунктов атакованы с помощью 45 боеприпасов и пяти беспилотников. В Краснояружском районе пять сел подверглись обстрелам 23 снарядами и атакам с помощью трех дронов.
"В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, посёлку Красное, сёлам Безлюдовка, Вознесеновка, Муром, Новая Таволжанка, Середа и Терезовка выпущено 55 боеприпасов в ходе восьми обстрелов и совершены атаки с помощью девяти БПЛА, из которых четыре были сбиты. В результате обстрела села Безлюдовка погиб мирный житель: женщина скончалась от полученных ран до приезда бригады скорой помощи. Ранены три мирных жителя", - заявил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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