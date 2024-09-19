ВСУ выпустили по Белгородской области более 160 снарядов за сутки
Гладков: ВСУ за сутки выпустили более 160 снарядов по Белгородской области
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Белгородской области. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 19 сен - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области более 160 снарядами, один человек погиб, трое ранены, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По информации губернатора, 18 сентября атакам со стороны Украины подверглись 26 населенных пунктов в шести муниципалитетах региона. В общей сложности был выпущен 161 снаряд и зафиксированы 22 атаки с использованием беспилотников. За отчетный день различные разрушения выявлены в одном многоквартирном доме, 29 частных домовладениях, пяти транспортных средствах, соцобъекте и храме.
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"Над городом Белгородом системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа… Над Валуйским городским округом системой ПВО сбиты два БПЛА. Без повреждений. В Грайворонском городском округе посёлок Чапаевский, сёла Безымено, Новостроевка-Вторая, Пороз и Сподарюшино атакованы с помощью 38 боеприпасов в ходе пяти обстрелов и двух БПЛА", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе семь населенных пунктов атакованы с помощью 45 боеприпасов и пяти беспилотников. В Краснояружском районе пять сел подверглись обстрелам 23 снарядами и атакам с помощью трех дронов.
"В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, посёлку Красное, сёлам Безлюдовка, Вознесеновка, Муром, Новая Таволжанка, Середа и Терезовка выпущено 55 боеприпасов в ходе восьми обстрелов и совершены атаки с помощью девяти БПЛА, из которых четыре были сбиты. В результате обстрела села Безлюдовка погиб мирный житель: женщина скончалась от полученных ран до приезда бригады скорой помощи. Ранены три мирных жителя", - заявил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.