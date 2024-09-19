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Боец "Ахмата" рассказал, как два танка сдерживали ВСУ под Суджей - РИА Новости, 19.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:39 19.09.2024 (обновлено: 11:04 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/vsu-1973572691.html
Боец "Ахмата" рассказал, как два танка сдерживали ВСУ под Суджей
Боец "Ахмата" рассказал, как два танка сдерживали ВСУ под Суджей - РИА Новости, 19.09.2024
Боец "Ахмата" рассказал, как два танка сдерживали ВСУ под Суджей
Два танковых экипажа броннегруппы сводной артиллерийской группы "Пресса" спецназа "Ахмат" и бойцы 1-го штурмового отряда "Ахмата" две недели сдерживали... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T10:39
2024-09-19T11:04
специальная военная операция на украине
россия
курская область
суджа
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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КУРСКАЯ ОБЛ., 19 сен - РИА Новости. Два танковых экипажа броннегруппы сводной артиллерийской группы "Пресса" спецназа "Ахмат" и бойцы 1-го штурмового отряда "Ахмата" две недели сдерживали продвижение ВСУ под Суджей, отбив в итоге атаки противника, рассказал РИА Новости замкомандира бронегруппы с позывным "Каплодий". "Это легендарный танковый экипаж (командира "Хикава" – ред.), как мы его называем, потому что он и еще один экипаж, который сейчас находится в госпитале, его подбили дроном, но все живы, здоровы, все хорошо. Мы их эвакуировали, ранения легкие. Они очень много эффекта произвели на ту сторону. Мы здесь, благодаря этим танкам, остановили накат противника. Мы держали две недели обороны, буквально двумя экипажами", - рассказал "Каплодий". По его словам, ВСУ до сих пор понимают, что эти экипажи на линии соприкосновения и "охотятся" на них. "От 4.30 до 11.00 были накаты, и парни стояли прям на позициях, мы с моим водителем возили БК прямо туда, заряжались прям на позициях, они никуда не ездили. То есть накат был очень серьезный", - рассказал замкомандира. По его словам, ВСУ на данный момент пытаются прорваться, но получают ответ артиллерийских групп, танковых экипажей и штурмовиков. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 18 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 14,6 тысячи военных, 121 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240919/marochko-1973552797.html
https://ria.ru/20240915/akhmat-1972808400.html
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курская область
суджа
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Замкомандира бронегруппы о сдерживании продвижения ВСУ на одном из участков под Суджей
Два танковых экипажа бронегруппы сводной артгруппы "Пресса" спецназа "Ахмат" и бойцы 1-го штурмового отряда "Ахмата" две недели сдерживали продвижение ВСУ на одном из участков под Суджей, рассказал РИА Новости замкомандира бронегруппы с позывным "Каплодий"
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россия, курская область, суджа, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджа, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Боец "Ахмата" рассказал, как два танка сдерживали ВСУ под Суджей

"Каплодий": два танка "Ахмата" две недели сдерживали продвижение ВСУ под Суджей

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КУРСКАЯ ОБЛ., 19 сен - РИА Новости. Два танковых экипажа броннегруппы сводной артиллерийской группы "Пресса" спецназа "Ахмат" и бойцы 1-го штурмового отряда "Ахмата" две недели сдерживали продвижение ВСУ под Суджей, отбив в итоге атаки противника, рассказал РИА Новости замкомандира бронегруппы с позывным "Каплодий".
"Это легендарный танковый экипаж (командира "Хикава" – ред.), как мы его называем, потому что он и еще один экипаж, который сейчас находится в госпитале, его подбили дроном, но все живы, здоровы, все хорошо. Мы их эвакуировали, ранения легкие. Они очень много эффекта произвели на ту сторону. Мы здесь, благодаря этим танкам, остановили накат противника. Мы держали две недели обороны, буквально двумя экипажами", - рассказал "Каплодий".
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По его словам, ВСУ до сих пор понимают, что эти экипажи на линии соприкосновения и "охотятся" на них.
"От 4.30 до 11.00 были накаты, и парни стояли прям на позициях, мы с моим водителем возили БК прямо туда, заряжались прям на позициях, они никуда не ездили. То есть накат был очень серьезный", - рассказал замкомандира.
По его словам, ВСУ на данный момент пытаются прорваться, но получают ответ артиллерийских групп, танковых экипажей и штурмовиков.
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Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 18 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 14,6 тысячи военных, 121 танк.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСуджаВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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