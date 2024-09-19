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Россия нарастила выпуск особо востребованных вооружений, заявил Путин

Россия нарастила выпуск особо востребованных вооружений, заявил Путин - РИА Новости, 19.09.2024

Россия нарастила выпуск особо востребованных вооружений, заявил Путин

Россия в условиях СВО кратно увеличила выпуск особо востребованного оружия, заявил Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии по вопросу развития... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T16:18

2024-09-19T16:18

2024-09-19T17:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен — РИА Новости. Россия в условиях СВО кратно увеличила выпуск особо востребованного оружия, заявил Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии по вопросу развития беспилотных авиационных систем специального назначения. "И в наши дни предприятия ОПК работают ритмично, четко, делают все необходимое, чтобы поставить в войска, участвующие в специальной военной операции, современное оружие, технику, боеприпасы и экипировку. Благодаря такому труду работников отрасли выпуск особо востребованных образцов увеличен кратно, а их тактико-технические характеристики улучшены и адаптированы исходя из специфики боевого применения", — указал президент.Он добавил, что специалисты оборонно-промышленного комплекса работают на передовой наравне с военными, предлагая лучшие решения по совершенствованию техники. Глава государства отметил, что тема беспилотных авиасистем крайне важна и эффективность их многоцелевого использования на поле боя подтвердилась во время СВО.Президент также поблагодарил руководителей и сотрудников предприятий по производству БПЛА за качественную технику. Он подчеркнул, что при ее создании используются передовые технологии и новые инженерные решения. Благодаря этому Россия получает преимущество на поле боя, добавил Путин."Кроме того, расширяется линейка беспилотных систем и создаются безэкипажные катера, <...> роботизированные платформы многоцелевого применения. При этом большая их часть будет направлена в войска, находящиеся на линии боевого соприкосновения", — добавил он.Путин также отметил, что работа по проектированию, испытанию и серийному выпуску беспилотников будет вестись на базе специальных центров — таких площадок до 2030 года планируется создать 48. При этом он заявил, что нужно уже сейчас решать, какие задачи эти аппараты будут выполнять в будущем.Глава государства подчеркнул, что России нужно полностью закрыть потребности армии, наращивать производство беспилотников и внедрять технологии искусственного интеллекта. Он уточнил, что в 2023-м в Вооруженные силы поставили 140 тысяч беспилотных систем, в этом году их число планируется увеличить в десять раз.По словам президента, при работе в этой сфере нужна синергия между крупными научными центрами и малым и средним бизнесом. Кроме того, важно помогать организациям "народного" оборонно-промышленного комплекса реализовать свой потенциал, добавил он."Знаю, что Минобороны и "Народный фронт" многое сделали для того, чтобы раскрыть потенциал народного ОПК. <...> Важно и дальше развивать такое взаимодействие, помогать организациям народного ОПК запускать свои заработки в производство, снимать любые препятствия, которые тормозят поставки беспилотников в войска", — подчеркнул президент.Он добавил, что необходимо также искать средства огневого и радиоэлектронного поражения БПЛА. По словам главы государства, это позволит сохранить жизни военнослужащих, мирных людей, более надежно защитить военную технику и гражданскую инфраструктуру, а также критически важные объекты.Ранее в четверг Путин прибыл на оборонное предприятие "Специальный технологический центр" в Санкт-Петербурге. Там он осмотрел образцы беспилотников, а также посетил выставку образцов робототехнических комплексов. Президенту, в частности, продемонстрировали гусеничные платформы, дроны-камикадзе, разведывательные комплексы с беспилотным летательным аппаратом, образец барражирующего боеприпаса.Вместе с Путиным в осмотре образцов вооружения участвовали министр обороны Андрей Белоусов, первый вице-премьер Денис Мантуров, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, помощник президента Алексей Дюмин.

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Путин об увеличении поставок БПЛА российским войскам В 2023 году российским войскам было поставлено 140 тыс беспилотных аппаратов различных типов, в 2024 году это число планирует увеличить в 10 раз, заявил Путин. 2024-09-19T16:18 true PT1M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, технологии, россия, владимир путин, санкт-петербург, андрей белоусов, денис мантуров