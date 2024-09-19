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Волонтеры везут маскировочные сети для СВО из Магаданской области - РИА Новости, 19.09.2024
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Надежные люди
 
11:20 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/volontery-1973577909.html
Волонтеры везут маскировочные сети для СВО из Магаданской области
Волонтеры везут маскировочные сети для СВО из Магаданской области - РИА Новости, 19.09.2024
Волонтеры везут маскировочные сети для СВО из Магаданской области
Жители самых отдалённых и труднодоступных сел Магаданской области везут изготовленные ими маскировочные сети в Магадан, чтобы передать волонтерам для доставки в РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T11:20
2024-09-19T11:20
надежные люди
магадан
магаданская область
сво
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МАГАДАН, 19 сен - РИА Новости. Жители самых отдалённых и труднодоступных сел Магаданской области везут изготовленные ими маскировочные сети в Магадан, чтобы передать волонтерам для доставки в зону СВО, сообщает магаданский волонтерский Telegram-канал "Сети-49". "Наравне со всеми колымскими волонтерами жители Ямска участвуют в помощи фронту, плетут сети, собирают средства на закупку медикаментов для бойцов СВО и других необходимых вещей. А сделать это не всегда просто, ведь материалы для маскировочных сетей и готовые изделия отправляются только рейсовыми вертолетами летом и снегоходами зимой", - говорится в сообщении. Дополняется, что из Магадана материалы для плетения сетей отправляют в посёлки Сокол, Усть-Омчуг, Армань и Талон, в различные городские учреждения.
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магадан, магаданская область, сво
Надежные люди, Магадан, Магаданская область, СВО

Волонтеры везут маскировочные сети для СВО из Магаданской области

© Фото : Сети 49/TelegramВолонтеры везут маскировочные сети для СВО из отдаленных сел Магаданской области
Волонтеры везут маскировочные сети для СВО из отдаленных сел Магаданской области - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© Фото : Сети 49/Telegram
Волонтеры везут маскировочные сети для СВО из отдаленных сел Магаданской области
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Дзен
МАГАДАН, 19 сен - РИА Новости. Жители самых отдалённых и труднодоступных сел Магаданской области везут изготовленные ими маскировочные сети в Магадан, чтобы передать волонтерам для доставки в зону СВО, сообщает магаданский волонтерский Telegram-канал "Сети-49".
"Наравне со всеми колымскими волонтерами жители Ямска участвуют в помощи фронту, плетут сети, собирают средства на закупку медикаментов для бойцов СВО и других необходимых вещей. А сделать это не всегда просто, ведь материалы для маскировочных сетей и готовые изделия отправляются только рейсовыми вертолетами летом и снегоходами зимой", - говорится в сообщении.
Дополняется, что из Магадана материалы для плетения сетей отправляют в посёлки Сокол, Усть-Омчуг, Армань и Талон, в различные городские учреждения.
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Надежные людиМагаданМагаданская областьСВО
 
 
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