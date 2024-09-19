https://ria.ru/20240919/volontery-1973577909.html

Волонтеры везут маскировочные сети для СВО из Магаданской области

Волонтеры везут маскировочные сети для СВО из Магаданской области - РИА Новости, 19.09.2024

Волонтеры везут маскировочные сети для СВО из Магаданской области

Жители самых отдалённых и труднодоступных сел Магаданской области везут изготовленные ими маскировочные сети в Магадан, чтобы передать волонтерам для доставки в РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T11:20

2024-09-19T11:20

2024-09-19T11:20

надежные люди

магадан

магаданская область

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МАГАДАН, 19 сен - РИА Новости. Жители самых отдалённых и труднодоступных сел Магаданской области везут изготовленные ими маскировочные сети в Магадан, чтобы передать волонтерам для доставки в зону СВО, сообщает магаданский волонтерский Telegram-канал "Сети-49". "Наравне со всеми колымскими волонтерами жители Ямска участвуют в помощи фронту, плетут сети, собирают средства на закупку медикаментов для бойцов СВО и других необходимых вещей. А сделать это не всегда просто, ведь материалы для маскировочных сетей и готовые изделия отправляются только рейсовыми вертолетами летом и снегоходами зимой", - говорится в сообщении. Дополняется, что из Магадана материалы для плетения сетей отправляют в посёлки Сокол, Усть-Омчуг, Армань и Талон, в различные городские учреждения.

https://ria.ru/20240918/pomosch-1973458700.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

магадан, магаданская область, сво