Володин призвал Европарламент самораспуститься
Володин призвал ЕП самораспуститься после заявления об ударах по России
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Европарламент должен самораспуститься после заявления с призывом к странам ЕС снять ограничения на удары Киева по РФ, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.
Депутаты Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге в четверг большинством голосов приняли резолюцию по Украине с призывом к странам ЕС немедленно снять все ограничения на удары Киева по территории РФ.
"Единственное, что должен сделать после такого заявления Европарламент, — самораспуститься", - написал он.
Спикер Госдумы добавил для сведения, что до Страсбурга подлётное время ракеты "Сармат", по его словам, составляет 3 минуты 20 секунд.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".