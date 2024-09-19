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Володин призвал Европарламент самораспуститься - РИА Новости, 19.09.2024
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17:20 19.09.2024 (обновлено: 17:33 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/volodin-1973692671.html
Володин призвал Европарламент самораспуститься
Володин призвал Европарламент самораспуститься - РИА Новости, 19.09.2024
Володин призвал Европарламент самораспуститься
Европарламент должен самораспуститься после заявления с призывом к странам ЕС снять ограничения на удары Киева по РФ, считает председатель Госдумы Вячеслав... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T17:20
2024-09-19T17:33
европарламент
россия
вячеслав володин
санкции в отношении россии
евросоюз
госдума рф
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Европарламент должен самораспуститься после заявления с призывом к странам ЕС снять ограничения на удары Киева по РФ, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.Депутаты Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге в четверг большинством голосов приняли резолюцию по Украине с призывом к странам ЕС немедленно снять все ограничения на удары Киева по территории РФ."Единственное, что должен сделать после такого заявления Европарламент, — самораспуститься", - написал он.Спикер Госдумы добавил для сведения, что до Страсбурга подлётное время ракеты "Сармат", по его словам, составляет 3 минуты 20 секунд.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
https://ria.ru/20240919/britaniya-1973688702.html
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европарламент, россия, вячеслав володин, санкции в отношении россии, евросоюз, госдума рф, дмитрий песков, владимир путин, киев, страсбург, в мире
Европарламент, Россия, Вячеслав Володин, Санкции в отношении России, Евросоюз, Госдума РФ, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Киев, Страсбург, В мире
Володин призвал Европарламент самораспуститься

Володин призвал ЕП самораспуститься после заявления об ударах по России

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Европарламент должен самораспуститься после заявления с призывом к странам ЕС снять ограничения на удары Киева по РФ, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.
Депутаты Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге в четверг большинством голосов приняли резолюцию по Украине с призывом к странам ЕС немедленно снять все ограничения на удары Киева по территории РФ.
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
В Британии выразили опасения по вопросу об ударах Киева вглубь России
Вчера, 17:04
"Единственное, что должен сделать после такого заявления Европарламент, — самораспуститься", - написал он.
Спикер Госдумы добавил для сведения, что до Страсбурга подлётное время ракеты "Сармат", по его словам, составляет 3 минуты 20 секунд.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
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ЕвропарламентРоссияВячеслав ВолодинСанкции в отношении РоссииЕвросоюзГосдума РФДмитрий ПесковВладимир ПутинКиевСтрасбургВ мире
 
 
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