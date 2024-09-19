https://ria.ru/20240919/volodin-1973692671.html

Володин призвал Европарламент самораспуститься

Володин призвал Европарламент самораспуститься - РИА Новости, 19.09.2024

Володин призвал Европарламент самораспуститься

Европарламент должен самораспуститься после заявления с призывом к странам ЕС снять ограничения на удары Киева по РФ, считает председатель Госдумы Вячеслав... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T17:20

2024-09-19T17:20

2024-09-19T17:33

европарламент

россия

вячеслав володин

санкции в отношении россии

евросоюз

госдума рф

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Европарламент должен самораспуститься после заявления с призывом к странам ЕС снять ограничения на удары Киева по РФ, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.Депутаты Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге в четверг большинством голосов приняли резолюцию по Украине с призывом к странам ЕС немедленно снять все ограничения на удары Киева по территории РФ."Единственное, что должен сделать после такого заявления Европарламент, — самораспуститься", - написал он.Спикер Госдумы добавил для сведения, что до Страсбурга подлётное время ракеты "Сармат", по его словам, составляет 3 минуты 20 секунд.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".

https://ria.ru/20240919/britaniya-1973688702.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

европарламент, россия, вячеслав володин, санкции в отношении россии, евросоюз, госдума рф, дмитрий песков, владимир путин, киев, страсбург, в мире