https://ria.ru/20240919/volodin-1973692525.html

Призыв ЕП к ударам по России ведет к ядерной мировой войне, заявил Володин

Призыв ЕП к ударам по России ведет к ядерной мировой войне, заявил Володин - РИА Новости, 19.09.2024

Призыв ЕП к ударам по России ведет к ядерной мировой войне, заявил Володин

Призыв Европарламента к ударам по России западным оружием ведет к мировой войне с использованием ядерного оружия, заявил Спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T17:19

2024-09-19T17:19

2024-09-19T17:37

специальная военная операция на украине

россия

вячеслав володин

европарламент

киев

страсбург

владимир путин

госдума рф

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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Призыв Европарламента к ударам по России западным оружием ведет к мировой войне с использованием ядерного оружия, заявил Спикер Госдумы Вячеслав Володин.Депутаты Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге в четверг большинством голосов приняли резолюцию по Украине с призывом к странам ЕС немедленно снять все ограничения на удары Киева по территории РФ."То, к чему призывает Европарламент, ведёт к мировой войне с использованием ядерного оружия", - написал Володин в своем Telegram-канале.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.

https://ria.ru/20240918/volodin-1973523607.html

https://ria.ru/20240918/svo-1973504852.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, вячеслав володин, европарламент, киев, страсбург, владимир путин, госдума рф, евросоюз