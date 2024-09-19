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Призыв ЕП к ударам по России ведет к ядерной мировой войне, заявил Володин - РИА Новости, 19.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:19 19.09.2024 (обновлено: 17:37 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/volodin-1973692525.html
Призыв ЕП к ударам по России ведет к ядерной мировой войне, заявил Володин
Призыв ЕП к ударам по России ведет к ядерной мировой войне, заявил Володин - РИА Новости, 19.09.2024
Призыв ЕП к ударам по России ведет к ядерной мировой войне, заявил Володин
Призыв Европарламента к ударам по России западным оружием ведет к мировой войне с использованием ядерного оружия, заявил Спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T17:19
2024-09-19T17:37
специальная военная операция на украине
россия
вячеслав володин
европарламент
киев
страсбург
владимир путин
госдума рф
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Призыв Европарламента к ударам по России западным оружием ведет к мировой войне с использованием ядерного оружия, заявил Спикер Госдумы Вячеслав Володин.Депутаты Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге в четверг большинством голосов приняли резолюцию по Украине с призывом к странам ЕС немедленно снять все ограничения на удары Киева по территории РФ."То, к чему призывает Европарламент, ведёт к мировой войне с использованием ядерного оружия", - написал Володин в своем Telegram-канале.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
https://ria.ru/20240918/volodin-1973523607.html
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россия, вячеслав володин, европарламент, киев, страсбург, владимир путин, госдума рф, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вячеслав Володин, Европарламент, Киев, Страсбург, Владимир Путин, Госдума РФ, Евросоюз
Призыв ЕП к ударам по России ведет к ядерной мировой войне, заявил Володин

Володин: призыв ЕП к ударам по РФ западным оружием ведет к ядерной мировой войне

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Призыв Европарламента к ударам по России западным оружием ведет к мировой войне с использованием ядерного оружия, заявил Спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Депутаты Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге в четверг большинством голосов приняли резолюцию по Украине с призывом к странам ЕС немедленно снять все ограничения на удары Киева по территории РФ.
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы России - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
Байден и Макрон могут развязать ядерную войну, заявил Володин
18 сентября, 22:31
«
"То, к чему призывает Европарламент, ведёт к мировой войне с использованием ядерного оружия", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
Центральное разведывательное управление - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
США рискуют ввязаться в войну с Россией, заявил экс-аналитик ЦРУ
18 сентября, 19:59
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВячеслав ВолодинЕвропарламентКиевСтрасбургВладимир ПутинГосдума РФЕвросоюз
 
 
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