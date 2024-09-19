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Володин прокомментировал взрывы пейджеров в Ливане - РИА Новости, 19.09.2024
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08:31 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/volodin-1973555808.html
Володин прокомментировал взрывы пейджеров в Ливане
Володин прокомментировал взрывы пейджеров в Ливане - РИА Новости, 19.09.2024
Володин прокомментировал взрывы пейджеров в Ливане
Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя взрывы электроники в Ливане, заявил, что возможность массового производства подобного "оружия" выводит терроризм на РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T08:31
2024-09-19T08:31
в мире
ливан
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя взрывы электроники в Ливане, заявил, что возможность массового производства подобного "оружия" выводит терроризм на новый уровень, нужны меры против подобных преступлений. Об этом он написал в своём Telegram-канале.Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава ливанского минздрава Фирас Абъяд сообщил, что ранения в результате случившегося получили более 2,8 тысячи человек, 12 погибли. "Сам факт того, что бытовые электронные приборы были использованы как взрывные устройства, требует соответствующего разбирательства. Возможность массового производства подобного "оружия" выводит терроризм на новый уровень. Это глобальная угроза для всех стран", - написал он.Володин считает, что международные институты должны выработать меры против подобных преступлений, иначе ни один человек не сможет чувствовать себя в безопасности. "Спланированная высокотехнологичная атака может привести к серьёзным последствиям в мире. Произошедшее в Ливане должно быть тщательно расследовано", - также отметил Володин.
https://ria.ru/20240919/tayvan-1973548854.html
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в мире, ливан, вячеслав володин, госдума рф
В мире, Ливан, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин прокомментировал взрывы пейджеров в Ливане

Володин назвал производство использованного в Ливане оружия глобальной угрозой

© Фото : соцсетиВзрыв в Ливане
Взрыв в Ливане - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© Фото : соцсети
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя взрывы электроники в Ливане, заявил, что возможность массового производства подобного "оружия" выводит терроризм на новый уровень, нужны меры против подобных преступлений. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава ливанского минздрава Фирас Абъяд сообщил, что ранения в результате случившегося получили более 2,8 тысячи человек, 12 погибли.
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"Сам факт того, что бытовые электронные приборы были использованы как взрывные устройства, требует соответствующего разбирательства. Возможность массового производства подобного "оружия" выводит терроризм на новый уровень. Это глобальная угроза для всех стран", - написал он.
Володин считает, что международные институты должны выработать меры против подобных преступлений, иначе ни один человек не сможет чувствовать себя в безопасности.
"Спланированная высокотехнологичная атака может привести к серьёзным последствиям в мире. Произошедшее в Ливане должно быть тщательно расследовано", - также отметил Володин.
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В миреЛиванВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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